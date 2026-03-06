STURGEON COUNTY, AB, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le secteur forestier est inscrit dans l'ADN du Canada : il fait vivre des centaines de collectivités, assure à la population de bons emplois et stimule la croissance économique. Aujourd'hui, le secteur est soumis à d'importantes pressions, parmi lesquelles les répercussions des mesures commerciales injustes prises par les États-Unis. Le gouvernement du Canada prend donc des mesures pour protéger le fruit des efforts consacrés au secteur et les travailleurs qui en dépendent, tout en le transformant, de sorte qu'il en ressorte plus fort et plus compétitif, pour les décennies à venir.

Aujourd'hui, Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé un investissement fédéral de plus de 4,4 millions de dollars dans dix projets qui renforceront le secteur forestier en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Ces projets feront progresser la transformation du bois et la fabrication, diversifieront les produits forestiers du Canada et leurs marchés d'exportation et constitueront un appui aux groupes et aux entreprises forestières des Premières Nations et des Métis.

Pour l'un des projets financés, Western Archrib Enterprises Ltd. recevra 2,3 millions de dollars du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) aux fins de la construction d'une usine de production de bois massif de 15 000 mètres carrés (160 000 pieds carrés) dans le comté de Sturgeon, en Alberta. La mise en place des installations représente des investissements totaux en immobilisations de plus de 80 millions de dollars. Grâce à celles-ci, Western Archrib passera de la transformation manuelle à une chaîne de fabrication entièrement automatisée. Ainsi, sa capacité de production passera de 12 millions à 30 à 35 millions de pieds-planches par année. Cet investissement renforcera la chaîne d'approvisionnement de l'Alberta en ce qui concerne les matériaux de construction à base de bois de haute performance, comme les panneaux de bois massif, dont dépendent directement l'industrie de la construction et l'offre de logements.

Les appels de propositions nationaux lancés par Ressources naturelles Canada (RNCan) dans le cadre de ses programmes renouvelés de transformation du secteur forestier sont ouverts. Ces programmes, dont ITIF, le Programme de construction verte en bois, l'Initiative de foresterie autochtone et le Programme de leadership mondial sur les forêts, disposent d'un engagement de 500 millions de dollars pour aider les entreprises canadiennes à innover et à se diversifier en vue de stimuler la demande intérieure, et pour accroître l'utilisation du bois canadien dans la construction, soutenir la participation des Autochtones et créer de nouveaux marchés, au pays et à l'international. Ces programmes sont au cœur de la stratégie globale du Canada voulant que nous soyons notre meilleur client grâce à la politique « Achetez canadien » et à l'agence Maisons Canada, qui prévoient l'utilisation, en priorité, de technologies et de bois canadiens dans les infrastructures et le logement.

En défendant aujourd'hui les travailleurs du secteur forestier, en modernisant l'industrie pour l'avenir et en aidant les entreprises à accéder à de nouveaux marchés durables, le gouvernement du Canada veille à ce que le secteur continue de soutenir la vigueur et la prospérité du pays, et ce, pour des décennies.

« Les forêts du Canada sont plus que de simples ressources. Elles soutiennent la création d'emplois de qualité, la construction de logements abordables et une croissance économique durable. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, le secteur forestier demeurera une force vitale, dans les Prairies et au-delà - ce qui permettra de protéger nos acquis tout en bâtissant un avenir plus fort. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le secteur forestier en Alberta a un potentiel immense, que notre nouveau gouvernement aide à libérer. En investissant dans l'innovation, en épaulant les travailleurs et en développant les marchés, nous renforçons les collectivités aujourd'hui et améliorons la compétitivité et la résilience de l'industrie pour demain, d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et

ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada pour le soutien du programme ITIF. Cet investissement permettra à Western Archrib de moderniser ses installations du comté de Sturgeon pour en faire un établissement de fabrication de bois massif entièrement automatisé, d'accroître considérablement sa capacité de production et de renforcer la chaîne d'approvisionnement du Canada en bois de haute performance. Ce partenariat nous aidera à demeurer concurrentiels, novateurs et en bonne position pour répondre aux besoins en matière de logements et d'infrastructures partout au pays. »

Frank Gannon

Vice-président, Relations avec les parties prenantes, Western Archrib

Quelques faits

Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

Dans les Prairies, le secteur forestier représente près de 28 000 emplois et génère plus de 3,9 milliards de dollars en PIB réel.

Depuis août 2025, le gouvernement a mis en place des mesures d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars qui visent à protéger et à transformer le secteur forestier canadien. Il a notamment consacré 500 millions de dollars au renouvellement de l'ensemble des programmes du secteur forestier de Ressources naturelles Canada, à l'amélioration de l'accès au financement, à des mesures de soutien de la liquidité et à des mesures de protection des travailleurs.

Afin qu'il soit plus facile pour les entreprises et les employés du secteur forestier de s'y retrouver et de présenter des demandes auprès des programmes fédéraux, RNCan a lancé un nouveau service d'orientation à guichet unique, qui comprend un site Web offrant des renseignements sur tous les programmes destinés aux entreprises du secteur forestier et un accès direct à des experts de l'admissibilité et des procédures de demande de RNCan.

