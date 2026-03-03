ST. JOHN'S, NL, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le Canada est une superpuissance énergétique mondiale, et le gouvernement du Canada entend poursuivre sur cette lancée en mettant en valeur nos ressources naturelles - ce qui favorisera la croissance économique; créera des emplois bien rémunérés; assurera notre souveraineté énergétique et notre sécurité; et nous permettra de fournir de l'énergie fiable et abordable à la population canadienne et à nos alliés.

Le secteur pétrolier et gazier de Terre-Neuve-et-Labrador joue un rôle de premier plan dans ce programme économique et énergétique. En effet, il constitue aujourd'hui un important moteur de l'économie de la côte Est, lui qui fournit près de 20 000 emplois et qui représente près de 20 % du PIB de Terre-Neuve-et-Labrador. En outre, le secteur compte pour 55 % des exportations totales de la province : sa situation géographique - le long des routes maritimes internationales - lui offre un accès stratégique aux marchés mondiaux. En outre, le pétrole produit au large de Terre-Neuve-et-Labrador affiche des émissions de gaz à effet de serre à l'extraction inférieures de 30 % par rapport à la moyenne nationale.

Le gouvernement du Canada salue le progrès que représente aujourd'hui la signature, entre le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et Equinor, d'une entente historique visant à faire avancer le projet d'exploitation pétrolière en mer Bay du Nord. Cette entente permettra à Equinor de se rapprocher d'une décision finale d'investissement positive en 2027.

Bay du Nord, situé à environ 500 kilomètres à l'est de St. John's dans le bassin de la passe Flamande, est l'un des plus importants gisements en mer découverts au Canada. Le projet permettra d'exploiter un nouveau bassin extracôtier susceptible de créer des milliers d'emplois pendant la phase de construction et de soutenir des centaines de postes opérationnels de longue durée tout en contribuant considérablement au PIB canadien.

Le gouvernement du Canada a à cœur d'aider à atténuer les risques de ce projet pour faire avancer la réalisation de cet important investissement dans l'avenir énergétique du Canada.

En accélérant l'exploitation des ressources énergétiques en mer, le Canada peut débloquer des milliards de dollars en investissements, soutenir des emplois de haute qualité, générer des revenus dans les collectivités côtières et consolider son statut de fournisseur stable dans un monde de plus en plus incertain. En combinant ses réserves de classe mondiale à l'harmonisation des politiques et à une main-d'œuvre hautement qualifiée, le Canada ne se contente pas de participer aux marchés énergétiques mondiaux : il saisit l'occasion de devenir une superpuissance énergétique.

« Cette entente pose un jalon important pour Terre-Neuve-et-Labrador et pour le Canada. L'industrie du pétrole et du gaz de Terre-Neuve-et-Labrador a été bâtie par une main-d'œuvre résiliente dans l'un des endroits les plus difficiles où travailler - et aujourd'hui, nous sommes prêts à la développer encore davantage. L'impulsion donnée à l'exploitation de ces ressources en mer renforcera la sécurité énergétique, contribuera pour des milliards de dollars au PIB, créera des milliers d'emplois qualifiés de qualité et produira un pétrole doté d'un profil d'émissions dont on pourra être fier. Voilà comment nous renforçons notre économie et affermissons la position du Canada comme terre d'investissement et superpuissance énergétique mondiale fiable. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le secteur pétrolier et gazier extracôtier a beaucoup contribué à l'économie canadienne et constitue un pilier de l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador, où il fournit des milliers d'emplois. Le projet Bay du Nord représenterait un investissement important pour la province et le pays, et ferait de l'extracôtier canadien un secteur de premier choix où investir. En atténuant les risques associés à sa réalisation, nous apportons une certaine prévisibilité et aplanissons les obstacles économiques pour rendre possible un investissement majeur au Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Finances et du Revenu national

« Bay du Nord est exactement le genre de projet que notre nouveau gouvernement, appliqué à bâtir un Canada fort, est fier de soutenir. Ce sera l'un des projets pétroliers les plus au monde, il fournira des milliers d'emplois de qualité à la main-d'œuvre qualifiée de Terre-Neuve-et-Labrador qui le réalisera, et il ouvrira des perspectives économiques majeures pour le Canada. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« Terre-Neuve-et-Labrador renoue officiellement avec l'activité pétrolière et gazière. Ce projet fait de la population de notre province la première bénéficiaire de nos ressources. Il garantit de nouveaux emplois spécialisés pendant toute la durée des activités, ainsi que des milliards de dollars de nouvelles recettes pour financer des services ici, chez nous. Et grâce au nouveau dock flottant, nous brisons le cycle de surchauffe et de récession des mégaprojets précédents et créons des emplois stables sur le long terme dans les métiers du bâtiment dans un tout nouveau secteur d'activités d'entretien et de réparation. »

L'honorable Tony Wakeham

Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Cette entente représente un grand pas en avant pour Bay du Nord. Elle témoigne de la force du partenariat que nous avons établi avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Canada pour garantir que le projet génère des avantages concrets sur le long terme pour la population de la province et pour le pays. Cette entente apporte davantage de clarté et de confiance alors que nous continuons de faire avancer le projet vers une éventuelle décision finale d'investissement l'an prochain. »

Tore Løseth

Président, Equinor Canada, au nom du partenariat Bay du Nord

Le projet Bay du Nord, qui représente un investissement estimatif de 14 milliards de dollars dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, reliera plusieurs centres de forage sous-marins à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, ce qui permettra un développement progressif pour exploiter plusieurs gisements et soutenir, pendant des décennies, les activités, les capacités et les possibilités économiques dans la région.

Le premier baril de pétrole de Bay du Nord est attendu pour 2031. Une fois complètement en service, les installations pourront produire jusqu'à 160 000-175 000 barils par jour.

Le gouvernement du Canada a approuvé le projet Bay du Nord en 2022.

