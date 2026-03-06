OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. Par conséquent, le Canada transforme son économie de manière à passer d'une économie qui dépendait d'un seul partenaire commercial, à une économie plus résiliente aux chocs mondiaux. Pour mener à bien cette mission, le nouveau gouvernement du Canada établit des partenariats avec les provinces et les territoires en vue de réaliser de grands projets d'infrastructure qui permettront de diversifier nos exportations, de créer des milliers de carrières bien rémunérées et de libérer le plein potentiel du Canada en tant que superpuissance énergétique mondiale.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, ont publié un projet d'entente de collaboration entre l'Alberta et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d'impact, qui fera l'objet d'une consultation pendant vingt et un jours. L'entente est fondée sur des ententes semblables conclues entre le gouvernement du Canada et les gouvernements de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario.

En donnant rapidement suite aux engagements pris dans le Protocole d'accord entre le Canada et l'Alberta signé en novembre dernier, cette entente vise l'adoption d'une approche « un projet, une évaluation » pour les grandes initiatives d'infrastructure mises en œuvre en Alberta. Elle donnera lieu à un processus d'évaluation simplifié qui accélérera la réalisation de grands projets, renforcera les rigoureuses mesures de protection environnementale et garantira le respect des droits des communautés autochtones.

Le Canada et l'Alberta se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler : bâtir une économie plus forte, plus durable et plus compétitive ensemble. En cette période déterminante, la nouvelle entente de collaboration permettra d'instaurer les conditions nécessaires pour les infrastructures, notamment pour les oléoducs, le réseau ferroviaire, la production d'électricité, et un réseau de transport d'électricité solide et intégré. Ensemble, nous réalisons le potentiel des ressources naturelles et accroissons leur exploitation et leur transport dans l'Ouest canadien, afin de faire du Canada une destination de choix pour les investissements.

« Dans un contexte marqué par des bouleversements sur le plan du commerce mondial, le Canada et l'Alberta lancent la prochaine phase de leur partenariat. Ensemble, nous bâtirons grand et rapidement afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus indépendante pour les Albertains et toute la population canadienne. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Cette entente constitue une avancée significative vers un examen plus rapide et plus efficace des projets, et prévoit notamment la suppression de la surveillance exercée par le gouvernement fédéral sur les projets qui relèvent clairement de la compétence de la province. Les projets en Alberta seront ainsi approuvés plus rapidement et pourront être mis en œuvre plus tôt. »

-- L'hon. Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

« Grâce à ces ententes de collaboration, nous travaillons de concert avec nos partenaires des provinces et des territoires pour simplifier le système canadien d'approbation réglementaire ainsi que les processus décisionnels. En éliminant les redondances et les dédoublements, nous donnons les moyens au Canada de bâtir plus rapidement, d'attirer des investissements de taille et, finalement, de bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Nous tenons notre promesse d'adopter une approche « un projet, une évaluation » pour les grands projets en mettant en place des ententes de collaboration avec les provinces. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer l'entente conclue avec l'Alberta, qui renforcera notre collaboration afin de réduire les chevauchements et les retards, et nous permettra de bâtir un Canada fort, tout en continuant de respecter les normes environnementales de calibre mondial du Canada et en respectant nos obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones. »

-- L'hon. Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Le projet d'entente sera publié sur le site Web de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, « Parlons évaluation d'impact », aux fins de consultation. Les commentaires peuvent être soumis en ligne entre le 6 et le 27 mars 2026. Des fonds ont été dégagés pour soutenir la participation des groupes autochtones à la période de commentaires.

En novembre 2025, le Canada et l'Alberta ont signé un protocole d'accord permettant de resserrer la collaboration fédérale-provinciale dans le secteur de l'énergie afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, de libérer tout le potentiel des ressources énergétiques albertaines et de créer des centaines de milliers de nouvelles carrières s'accompagnant de bons salaires pour les Canadiennes et les Canadiens.

Par l'intermédiaire du Bureau des grands projets, le gouvernement du Canada génère des dizaines de milliards de dollars en nouveaux investissements, tout en créant les conditions propices à un pays mieux connecté, plus productif et ambitieux.

Une fois combinées, les deux premières séries de grands projets représentent un investissement de plus de 116 milliards de dollars dans notre économie et créeront des milliers de carrières s'accompagnant de bons salaires pour les Canadiennes et les Canadiens.

Le Bureau des grands projets fournit 40 millions de dollars sur trois ans pour accroître la capacité des peuples autochtones à participer de façon constante à de grands projets, et ce, dès les premiers stades de ces derniers.

