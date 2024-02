QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans nos chaînes d'approvisionnement.

Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 14,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. L'investissement accordé à Air Inuit ltée prévoit la construction d'un nouvel entrepôt de fret et l'agrandissement de la travée du hangar pour l'entretien des aéronefs à l'aéroport de Kuujjuaq, au Québec.

Le projet permettra à l'aéroport de Kuujjuaq:

d'améliorer la sécurité du corridor de transport nord-sud entre Montréal et le Nunavik et dans la région du Nunavik;

de renforcer la capacité à préserver la sécurité alimentaire grâce à des capacités d'entreposage plus importantes et à une chaîne d'approvisionnement plus fiable;

d'accroître le développement économique grâce à une capacité accrue qui permet d'appuyer de manière plus efficace la croissance des entreprises, les infrastructures et les secteurs industriels.

Le Fonds national des corridors commerciaux investit dans des projets de construction et de recherche dans les régions arctiques et nordiques afin de soutenir les infrastructures de transport, notamment les aéroports, les routes, les ponts et les installations aéroportuaires. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les communautés nordiques puissent obtenir les biens abordables dont elles ont besoin.

« On investit pour réduire les pertes d'aliments causées par des retards et assurer un approvisionnement plus stable et efficace en marchandises pour les gens des communautés de l'Arctique et du Nord. Avec des chaînes d'approvisionnement plus fortes, on aide les gens à obtenir les biens dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin et à un prix raisonnable. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et lieutenant du Québec

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Le Fonds national des corridors commerciaux investit dans des projets qui répondent aux besoins uniques et urgents en matière de transport dans l'Arctique et le Nord du Canada . Ces besoins comprennent : la résilience climatique et l'accès aux marchés, la création de possibilités sociales et économiques, l'accès entre les communautés et l'accès aux services essentiels malgré les conditions topographiques difficiles et les conditions climatiques rigoureuses, et le coût élevé de la construction le long des corridors commerciaux nordiques du Canada .

. Ces besoins comprennent :

