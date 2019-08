Le gouvernement du Canada investit pour étudier les répercussions des changements climatiques sur les corridors et les infrastructures de transport dans les Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE, le 28 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui stimulent la croissance économique. Améliorer le réseau de transport du Nord appuie et favorise la croissance économique et le développement social, crée des possibilités d'emploi, accroît la résilience du réseau de transport du Nord face aux changements climatiques et veille à ce qu'il s'adapte aux technologies novatrices.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un investissement majeur de plus de 4,7 millions de dollars pour deux projets dirigés par le Collège militaire royal du Canada et visant à étudier les effets et les répercussions des changements climatiques sur les corridors et les infrastructures de transport dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les résultats du premier projet orienteront les pratiques exemplaires en matière de conception des transports de l'avenir et offriront de vastes avantages pouvant s'appliquer à toutes les collectivités du Nord.

Le deuxième projet évaluera le rendement global de la route Inuvik-Tuktoyaktuk à des endroits stratégiques et fournira des données sur le rendement des infrastructures dans le contexte des changements climatiques. L'étude analysera également des scénarios climatiques afin d'élaborer une trousse d'outils et des pratiques exemplaires permettant de soutenir l'infrastructure de transport dans le Nord.

On s'attend à ce que ces investissements aient d'importantes retombées pour l'économie et l'emploi au Canada en créant quelque 70 emplois à plein temps pendant l'étude.

Les projets dans le Nord qui reçoivent du financement soutiennent l'infrastructure des transports tels que les ports, aéroports, routes quatre saisons et ponts qui améliorent la sécurité, la sûreté et le développement économique ou social dans les trois territoires du Canada.

Les projets répondent aux besoins uniques et urgents associés aux transports dans le Nord territorial tels que la possibilité d'accès aux marchés, aux possibilités économiques, aux collectivités et aux services essentiels malgré les conditions topographiques difficiles, les conditions climatiques rigoureuses et le coût élevé de la construction dans les corridors commerciaux nordiques du Canada.

Les gouvernements territoriaux et les municipalités, les peuples autochtones, les organismes privés avec ou sans but lucratif de même que des sociétés d'État et les organismes fédéraux sont tous admissibles à un financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

« Notre gouvernement a fait preuve d'un engagement clair envers le Nord. La capacité d'adaptation de notre réseau de transport est essentielle à notre croissance économique et à notre développement social. Ces projets atténueront les répercussions des changements climatiques sur le transport dans le Nord et amélioreront la sécurité des collectivités des Territoires du Nord-Ouest. »

« Le transport est essentiel pour les collectivités nordiques et pour le développement économique dans l'Arctique canadien. En trouvant des façons de rendre nos infrastructures plus résistantes, nous améliorons la sécurité et la fiabilité des transports. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer ces importantes initiatives. »

Le développement des infrastructures dans le Nord territorial est plus coûteux que dans le sud du Canada , en raison du climat rigoureux, des conditions topographiques difficiles, des vastes distances, de l'accès limité aux matériaux et à l'expertise, et de la très courte saison de construction.



, en raison du climat rigoureux, des conditions topographiques difficiles, des vastes distances, de l'accès limité aux matériaux et à l'expertise, et de la très courte saison de construction. Afin d'améliorer et d'accroître l'infrastructure des régions nordiques du Canada , le budget de 2019 a augmenté l'enveloppe consacrée au Fonds national des corridors commerciaux de plus de 400 millions de dollars sur huit ans, à compter de l'exercice 2020-2021, pour la porter au total à 800 millions de dollars qui iront à ces régions.

, le budget de 2019 a augmenté l'enveloppe consacrée au Fonds national des corridors commerciaux de plus de 400 millions de dollars sur huit ans, à compter de l'exercice 2020-2021, pour la porter au total à 800 millions de dollars qui iront à ces régions. Au moyen du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

