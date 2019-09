Le gouvernement du Canada investit pour améliorer l'infrastructure de transport à l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg

WINNIPEG, le 6 sept. 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Les aéroports sont d'importants moteurs économiques et le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que les aéroports du Canada jouent. Ils appuient les emplois et le tourisme, attirent les investissements et facilitent les échanges commerciaux. C'est pourquoi le gouvernement investit dans l'amélioration de l'infrastructure aéroportuaire.

Aujourd'hui, Doug Eyolfson, Député de Charleswood -- St. James -- Assiniboia -- Headingley, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un investissement important de 30,4 millions de dollars afin d'accroître les services de fret aérien à l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg et d'acheminer plus efficacement les marchandises canadiennes vers les marchés étrangers.

L'aéroport est une plaque tournante de transport vitale dans les régions centrales et nordiques du Canada et il est essentiel aux échanges commerciaux internationaux du pays. Ce projet, financé par le gouvernement du Canada et l'administration aéroportuaire de Winnipeg, multipliera les retombées économiques et commerciales dont bénéficieront les producteurs canadiens de la région, en augmentant la capacité d'exportation de produits de base qui transiteraient autrement par des grands aéroports aux États-Unis. Le projet améliorera aussi la disponibilité et l'accessibilité financière des marchandises dans les collectivités isolées et nordiques du pays.

Une installation de 13 000 m2 consacrée à la logistique du fret sera construite et l'espace servira notamment à l'entreposage frigorifique et à l'entreposage de denrées périssables, à la manutention d'animaux vivants, à l'expansion des services de fret aérien et à l'ajout d'espace pour les aéronefs. Cette installation profitera aux producteurs de différents secteurs, en particulier ceux du commerce électronique, de l'élevage de bétail, des produits pharmaceutiques et nutraceutiques, et de l'aérospatiale, car ces producteurs ont besoin de l'espace d'entreposage spécialisé de la future installation. Elle améliorera également l'efficacité et l'accessibilité financière du réapprovisionnement par transport aérien en partance de Winnipeg à destination des collectivités isolées et nordiques.

Cet investissement devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi pour les canadiens en créant environ 630 emplois pendant la période de construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

Citations

« Les réseaux de transport sont au cœur de l'économie de Winnipeg, et l'investissement annoncé aujourd'hui assurera la prospérité à long terme de la ville. Ces améliorations apportées à l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg aideront les entreprises et les producteurs à acheminer plus de produits sur les marchés. »

Doug Eyolfson

Député de Charleswood -- St. James -- Assiniboia -- Headingley

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018.

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018. Ce projet renforcera la sécurité et la viabilité de l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg , qui fait partie du Réseau national des aéroports. Les 26 aéroports du Réseau desservent environ 95 pour cent de toute la circulation régulière des passagers et des marchandises au Canada , et gèrent la quasi-totalité des échanges commerciaux internationaux du Canada par voie aérienne.

, qui fait partie du Réseau national des aéroports. Les 26 aéroports du Réseau desservent environ 95 pour cent de toute la circulation régulière des passagers et des marchandises au , et gèrent la quasi-totalité des échanges commerciaux internationaux du par voie aérienne. Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du Plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Liens connexes

