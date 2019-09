Le gouvernement du Canada investit plus de 2,2 millions de dollars en Alberta pour financer des activités de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton-Mill Woods, annonce le financement d'organismes albertains qui font la promotion de la diversité, de l'inclusion et du renforcement des capacités

EDMONTON, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Guidé par la vision d'un pays équitable et inclusif, le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les organismes qui font preuve de leadership pour édifier des communautés solides, célébrer le multiculturalisme et lutter contre le racisme.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton-Mill Woods, a annoncé un investissement de 2 290 971 dollars pour financer 26 organismes qui encouragent la diversité et l'inclusion partout en Alberta. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le gouvernement du Canada accorde ces fonds dans le cadre de l'Initiative d'appui communautaire pour les jeunes Canadiens noirs, ainsi que des volets Événements, Projets et Renforcement des capacités communautaires du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.

Parmi les nombreux organismes qui recevront du financement, mentionnons l'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society, le Centre d'amitié Sik-Ooh-Kotoki, le John Humphrey Centre for Peace and Human Rights et le Portail de l'Immigrant Association de Calgary.

En juin 2019, le ministre Rodriguez a dévoilé la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 : Construire une fondation pour le changement, qui contribue à concrétiser la vision d'un pays plus inclusif et plus équitable pour l'ensemble des Canadiens. La Stratégie, dotée d'une enveloppe de 45 millions de dollars, s'appuie sur les efforts actuels déployés en vue de créer des changements à long terme dans le soutien aux communautés et d'améliorer les politiques, les initiatives et les pratiques de nos institutions fédérales. Ces investissements se veulent la première étape d'un engagement à plus long terme et le fondement d'un changement dans la lutte contre le racisme et la discrimination au Canada. De nouvelles possibilités de financement sont offertes depuis le 3 septembre 2019.

Dans le budget de 2018, on prévoyait également un financement de 19 millions de dollars pour améliorer le soutien communautaire offert aux jeunes Canadiens noirs. De ce montant, 9 millions de dollars ont été alloués au ministère du Patrimoine canadien sur trois ans, et 10 millions de dollars ont été alloués à l'Agence de la santé publique du Canada sur cinq ans, pour développer la recherche à l'appui de programmes de santé mentale davantage axés sur la culture dans les communautés noires canadiennes.

« Notre gouvernement tient à fournir aux communautés les outils, les ressources et les occasions dont elles ont besoin pour mieux servir les Canadiens et mieux répondre à leurs besoins divers, ainsi qu'à éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les communautés racialisées quand elles participent pleinement à la société canadienne. Nous sommes fiers de nous joindre aux organismes de l'Alberta dans le renforcement du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme. En favorisant l'échange interculturel et le respect de la diversité culturelle, nous édifions un Canada plus équitable et plus intégré. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« En éliminant les obstacles, nous pouvons bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives. J'ai pu constater par moi-même le dévouement et la résilience de ces organismes, qui font de notre province un endroit encore meilleur où vivre et élever une famille. Ce financement de notre gouvernement leur permettra de poursuivre leur important travail au nom de tous les Albertains. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton-Mill Woods

« Les investissements dans cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, de l'Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs et de l'Initiative jeunesse Paul-Yuzyk pour le multiculturalisme auront des retombées positives durables sur les collectivités qu'ils soutiennent. En plus de rassembler la collectivité, ces investissements démontrent une fois de plus à quel point la diversité renforce nos villes, nos provinces et notre pays. »

‒ L'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre

« La diversité est une force, pour nous. Ces projets contribueront à rendre nos collectivités plus résilientes et plus dynamiques, partout en Alberta. J'ai hâte de voir tout ce que ces groupes réaliseront grâce à ces investissements destinés à nos collectivités. »

- M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« Nous sommes ravis de recevoir ce financement du gouvernement du Canada pour accroître les compétences sociales et économiques des jeunes francophones noirs de l'Alberta. Cette contribution financière servira à outiller la jeunesse francophone d'ascendance africaine à participer pleinement et efficacement au développement socio-économique de la communauté et à briser les stéréotypes qui les entourent. »

--M. Luketa M'Pindou, directeur général, Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme vise à édifier une société intégrée et cohésive sur le plan social en établissant des ponts pour promouvoir la compréhension interculturelle, en faisant la promotion de l'égalité des chances pour toutes les personnes de toutes les origines, et en favorisant la citoyenneté, l'engagement citoyen et une démocratie saine.

Le Programme comporte trois volets de financement : Événements, Projets et Renforcement des capacités communautaires. Il comprend également deux initiatives distinctes : Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs et Initiative jeunesse Paul-Yuzyk pour le multiculturalisme.

Le volet Événements finance les activités communautaires qui visent à renforcer un ou plusieurs des éléments suivants : la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle, la mémoire et la fierté civiques ou le respect d'une démocratie saine, de même que les célébrations de l'histoire et de la culture d'une communauté.

Le volet Projets finance des initiatives de développement communautaire, de lutte contre le racisme et de mobilisation qui visent à promouvoir la diversité et l'inclusion en favorisant l'interaction entre les groupes communautaires, et qui ont aussi pour but de favoriser les interactions positives entre les communautés culturelles, religieuses et ethniques du Canada ainsi que de promouvoir l'expression des identités multiples des Canadiens.

Le volet Renforcement des capacités communautaires finance des projets visant à renforcer les capacités du bénéficiaire à promouvoir la diversité et l'inclusion et à aider à l'accomplissement d'un ou plusieurs des objectifs suivants : améliorer la gouvernance et établir des partenariats (renforcer les capacités des organismes et promouvoir la collaboration entre les prestataires de services); développer une capacité virtuelle (assurer ou renforcer la présence en ligne et sur les réseaux sociaux des organismes admissibles); établir une stratégie de communication externe globale; ainsi que recruter et former les bénévoles.

L'Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs finance des projets qui visent à relever les défis uniques auxquels font face les jeunes Canadiens noirs en luttant contre la discrimination par la sensibilisation et la culture numérique, en offrant des possibilités aux jeunes Canadiens noirs, en renforçant leur autonomie par la promotion de leur histoire, de leur culture et de leur identité, en les aidant à acquérir des aptitudes au leadership et en encourageant leur participation civique.

En juin 2019, le gouvernement du Canada a dévoilé la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 : Construire une fondation pour le changement, qui contribuera à concrétiser la vision d'un pays plus inclusif et plus équitable pour l'ensemble des Canadiens. Le budget de 2019 prévoyait un investissement de 45 millions de dollars à l'appui de cette stratégie.

Volet Événements



Ville Organisme Projet Montant Brooks Association francophone de Brooks Franco Festival 2019 5 000 $ Calgary Fairytales Presentation Society The 21st Annual Fairy Tales Queer Film Festival Presents the Treaty 7 Film Collective 2019 Shorts Package and 'Deep Inside Clint Star' 20-year Retros 5 250 $ Calgary Portail de l'Immigrant Association de Calgary Franco Festival Calgary 15 000 $ Calgary Pride Calgary Planning Committee Pride Calgary: QTBIPOC Event Program 50 000 $ Cold Lake Lakeland Multicultural Association Folktales: A Community Storytelling Festival 3 000 $ Edmonton Canadian Art and Leisure Association Equal Regard 10 000 $ Edmonton Edmonton Heritage Festival Association Edmonton Heritage Festival 64 594 $ Falher Honey Festival Committee Falher 100th Anniversary (Honey Festival) 18 000 $ Glenevis Alexis Nakota Sioux Nation Nakota Strong Music Festival 32 315 $ Lethbridge Lethbridge Public Library The Word on the Street Festival 15 000 $ Lethbridge Sik-Ooh-Kotoki Friendship Society Sik-Ooh-Kotoki 50th Anniversary Celebration - International Pow Wow and Indian Relay 66 984 $ Lloydminster Catholic Social Services Learning and Information Session About Diversity and Inclusion in Lloydminster: Reconciliation Through Education and Understanding 6 900 $ Okotoks Alberta Recreation and Parks Association Okotok Indigenous River Camp 50 000 $ Red Deer Red Deer Native Friendship Society National Aboriginal Day Conference and Waskasoo Seepee Traditional Pow Wow 58 850 $ Smoky Lake Métis Crossing Ltd. Voyageur Days: A Celebration of Diversity 17 500 $ TOTAL : 418 393 $

Volet Projets



Ville Organisme Projet Montant Calgary Centre for Newcomers Society of Calgary Hidden Treasures: We are all Immigrants 90 000 $ Calgary Coalition for Equal Access to Education Society Deconstructing Racism as a Barrier to Quality Education 90 000 $ Calgary CommunityWise Resource Centre Addressing Racism in the Nonprofit Sector 90 000 $ Calgary Unganisha UNGANISHA: Explore. Connect. Dance & the Diaspora and Community Engagement 80 000 $ Edmonton Edmonton Federation of Community Leagues Tipi Teachings 96 332 $ Edmonton John Humphrey Centre for Peace and Human Rights Stride Advocacy 220 950 $ Siksika Siksika Health Services Awahkiyapsopokiiyiks Family Program & Cultural Advisors Group 120 000 $ TOTAL : 787 282 $

Volet Renforcement des capacités communautaires



Ville Organisme Projet Montant Calgary Portail de l'Immigrant Association de Calgary Renforcement des capacités du PIA 55 000 $ TOTAL : 55 000 $

Soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs



Ville Organisme Projet Montant Brooks Association francophone de Brooks Promotion de la culture du bénévolat chez les jeunes noirs à Brooks et ses environs 125 120 $ Edmonton Action for Healthy Communities Society of Edmonton Empowering Black Girls 258 555 $ Edmonton Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society La Jeunesse Francophone Africaine - Réalise Tes Rêves 436 621 $ Edmonton Governors of the University of Alberta A Participatory Project to Improve Economic Outcomes, Community Belonging and Leadership Skills of Black Youths in Alberta 90 000 $ Edmonton Sinkunia Community Development Organization-Edmonton Association African Youth Mentoring and Cultural Celebrations Project 120 000 $ TOTAL : 1 030 296 $

