OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour améliorer davantage la sécurité et la sûreté du réseau de transport ferroviaire du Canada, surtout à la lumière des répercussions des changements climatiques et du temps violent sur les opérations ferroviaires.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que le gouvernement du Canada versera plus de 102 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021-2022, pour permettre à Transports Canada de continuer à promouvoir le transport sécuritaire et sûr des personnes et des marchandises par train.

Ce financement sera consacré à une vaste gamme d'activités qui permettront à Transports Canada :

d'investir dans la surveillance des compagnies de chemin de fer afin de mieux gérer les risques nouveaux et changeants pour la sécurité et la sûreté des opérations ferroviaires, ce qui comprend la mise à jour de la loi, l'élaboration de nouvelles approches pour améliorer la collecte et l'analyse des données sur la sécurité ferroviaire, l'évaluation de nouvelles technologies d'inspection et de surveillance de la sécurité ferroviaire et l'assurance du transport plus sécuritaire des marchandises dangereuses;

de mobiliser de façon significative les collectivités autochtones afin de permettre l'inclusion des voix autochtones alors que nous travaillons ensemble pour veiller à ce que notre réseau ferroviaire fonctionne de la façon la plus sûre et sécuritaire possible partout au Canada ;

; d'entreprendre des recherches et de mener des analyses pour mieux déterminer les risques et les stratégies visant à atténuer les effets des changements climatiques et du temps violent sur l'intégrité et la sécurité des infrastructures ferroviaires essentielles;

de fournir un financement supplémentaire pour assurer le succès continu du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire.

Le gouvernement du Canada continue d'accorder la priorité à la sûreté et à la sécurité du réseau ferroviaire du Canada et reconnaît ainsi l'importance économique et sociale de notre réseau ferroviaire pour le transport de grandes quantités de marchandises canadiennes vers les marchés et comme mode de transport fiable pour des milliers de Canadiens chaque jour.

Citation

« L'annonce d'aujourd'hui permettra de renforcer la sécurité et la sûreté de notre réseau ferroviaire et de protéger les communautés qui sont desservies par nos trains, qui sont établies à proximité de nos chemins de fer et dont les emplois dépendent de nos compagnies de chemin de fer. Ces investissements sont importants pour faire en sorte que le réseau ferroviaire du Canada continue de transporter les personnes et les marchandises vers leurs destinations en toute sécurité, maintenant et à l'avenir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Avec 41 711 kilomètres de voies ferrées, le Canada possède le troisième réseau ferroviaire en importance au monde.

possède le troisième réseau ferroviaire en importance au monde. Transports Canada surveille la conformité des compagnies de chemin de fer aux règles, règlements et normes établis en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire au moyen de vérifications et d'inspections de sécurité fondées sur le risque.

surveille la conformité des compagnies de chemin de fer aux règles, règlements et normes établis en vertu de la au moyen de vérifications et d'inspections de sécurité fondées sur le risque. Transports Canada effectue plus de 35 000 inspections chaque année dans le cadre de ses activités de surveillance afin de veiller à ce que les compagnies de chemin de fer et les autorités responsables du service de voirie respectent la Loi sur la sécurité ferroviaire.

