Le gouvernement du Canada investit davantage dans les festivals, les célébrations communautaires et les diffuseurs artistiques du Nouveau-Brunswick, et annonce une nouvelle aide financière pour la Fête nationale de l'Acadie

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, annonce un investissement additionnel au profit de 181 festivals, célébrations communautaires et diffuseurs artistiques, ainsi qu'une nouvelle aide financière, dans le cadre du Programme des célébrations et commémorations, pour la tenue de 60 activités liées à la Fête nationale de l'Acadie

OTTAWA, le 14 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira davantage dans 181 festivals, célébrations communautaires et diffuseurs artistiques du Nouveau-Brunswick, soit au total 2,1 millions de dollars à ce jour, en 2019-2020. Il en a aussi profité pour annoncer un nouveau financement de 500 100 dollars pour soutenir 60 communautés du Canada atlantique et une à Ottawa qui célébreront la Fête nationale de l'Acadie, le 15 août.

Appui pour les festivals, les célébrations et les événements culturels au Nouveau-Brunswick

Cette somme permettra d'appuyer 181 festivals, célébrations communautaires et organisme voués à la diffusion artistique en 2019-2020, en plus de faciliter l'accès aux arts et à la culture pour les Néo-Brunswickois et les visiteurs. Ces projets ont une incidence majeure sur le Nouveau-Brunswick : ils mettent en valeur la province, contribuent à son essor, favorisent le tourisme et stimulent la croissance économique du secteur culturel.

Le gouvernement a accordé ces sommes par l'entremise du Programme des célébrations et commémorations, du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (volet Festivals locaux), et du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Fête nationale de l'Acadie

Le gouvernement du Canada a aussi accordé une enveloppe de 500 100 dollars à 60 organismes différents afin de les appuyer dans la tenue d'activités visant à célébrer la Fête nationale de l'Acadie, le 15 août. Les activités se dérouleront dans le Canada atlantique et à Ottawa.

Dans le cadre de cette mesure, le gouvernement du Canada financera les festivités du 15 août organisées dans le cadre du Congrès mondial acadien, y compris le Spectacle de la Fête nationale de l'Acadie. Ce spectacle mettra en vedette plusieurs artistes de renom, dont Zachary Richard, Lisa LeBlanc, Édith Butler, Visthèn et le groupe musical 1755.

Le financement visant à souligner les célébrations de la Fête nationale de l'Acadie est accordé par l'entremise du Programme des célébrations et commémorations de Patrimoine canadien.

Investissement additionnel pour les activités liées aux arts et au patrimoine

Un investissement de plus de 50 millions de dollars additionnels a été annoncé dans le dernier budget en vue d'appuyer les activités liées aux arts et au patrimoine, notamment des saisons artistiques, des festivals et des célébrations, partout au Canada.

Ce financement additionnel procurera aux bénéficiaires actuels une aide accrue et permettra d'offrir le soutien du gouvernement fédéral à de nouveaux organismes. Il permettra aussi à un plus grand nombre de spectateurs de voir, entendre et découvrir nos artistes de talent dans toute leur diversité, car plus de communautés pourront proposer des festivals et des saisons de spectacles partout au pays. Nous serons ainsi invités à célébrer la diversité de nos communautés et à réaffirmer notre volonté de réconciliation avec les peuples autochtones.

Citations

« Les festivals sont le moment tout indiqué pour se réunir en famille et entre amis afin de célébrer notre culture et notre patrimoine. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer chaque année une multitude de festivals et de célébrations qui mettent en valeur nos communautés, notre diversité et l'immense talent des artistes canadiens, favorisant du même coup l'économie créative du pays.

« Je suis également très heureux d'annoncer l'ajout historique de la Fête nationale des Acadiens au Programme des célébrations et commémorations, qui permettra d'appuyer les festivités dans plus de 60 communautés. En cette année symbolique où nous soulignons le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles et le 25e anniversaire du Congrès mondial acadien, c'est une excellente façon de reconnaître et de célébrer le caractère distinct et la richesse de la culture de la communauté acadienne, ainsi que l'immense apport des Acadiens aux arts, à la culture et au patrimoine du Canada. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Les Acadiens et Acadiennes exprimeront leur vitalité et leur fierté dans toutes les communautés de l'Atlantique et ailleurs au pays à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie. Leur culture et leur leadership au sein de notre francophonie sont une richesse pour notre pays. J'ai hâte de célébrer leur héritage avec eux. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Je suis ravie que notre gouvernement contribue aux festivités des Acadiens et des Acadiennes en appuyant une bonne vingtaine de festivals, célébrations et activités culturelles à Moncton, Riverview et Dieppe! Qu'on vienne vibrer sur les musiques du Festival Acadie Rock ou célébrer notre diversité au Festival multiculturel Mosaïq, il y en aura pour tous les goûts. Je me réjouis que la Fête nationale de l'Acadie soit admissible au financement du Programme des célébrations et commémorations pour la toute première fois en cette année où nous ouvrons grand nos portes au monde entier à l'occasion du Congrès mondial acadien. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

« Partout au Canada atlantique, les festivals célèbrent notre patrimoine et la vitalité de nos communautés. À Fundy Royal, ils témoignent de notre volonté de vivre, de travailler et de nous épanouir ici. Ils guident ceux et celles qui viennent à la découverte de notre région. Cette année, nous soulignons la toute première Fête nationale de l'Acadie à Quispamsis, une belle occasion de célébrer et de vivre notre culture avec l'ensemble de la communauté. »

- Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée de Fundy Royal

« Voilà plus de 15 ans que la Société nationale de l'Acadie multiplie les efforts pour faire reconnaître officiellement la Fête nationale de l'Acadie, qui se célèbre depuis 1881. Notre fête nationale est maintenant admissible au financement du Programme des célébrations et commémorations. C'est une belle façon de souligner la contribution unique de l'Acadie à l'édification du Canada et de nous permettre de célébrer comme il se doit notre fierté et notre appartenance au sein de la Confédération. »

- Louise Imbeault, présidente, Société nationale de l'Acadie

« Je suis extrêmement fier que notre gouvernement reconnaisse maintenant la Fête nationale de l'Acadie comme étant admissible au Programme des célébrations et commémorations, au même titre que la fête du Canada, la Saint-Jean-Baptiste et la Journée nationale des peuples autochtones.

« Les Acadiens occupent une place distincte dans l'histoire et l'identité de notre pays. Ils sont parmi les premiers à s'être établis en Amérique du Nord en 1604. Ils ont survécu au Grand Dérangement de 1755 et sont aujourd'hui un peuple fier, courageux et résilient. Les Acadiens ont grandement contribué à l'édification de notre pays.

« C'est le 15 août que nous célébrons la Fête nationale de l'Acadie. C'est une belle occasion pour nous, le peuple acadien, de célébrer avec fierté la richesse de notre culture, de notre langue, de notre patrimoine et de notre histoire. Vive l'Acadie! »

- Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst

« La culture est au cœur de ce que nous sommes en tant que peuple. Patrimoine canadien soutient nos festivals, nos spectacles, nos artistes et nos communautés dans leurs beaux projets. Je ne saurais être plus fier de mon histoire et de ma culture acadienne, et je suis ravi de faire partie d'un gouvernement qui en reconnaît toute la valeur. »

- René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche

« La célébration de notre culture est essentielle à notre épanouissement et à notre vitalité. Ces investissements sont importants pour célébrer l'Acadie et la richesse de notre pays. Je souhaite un bon quinzou à tous les Acadiens et Acadiennes! »

- Darrell J. Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook

Les faits en bref

Les projets ont été financés dans le cadre des programmes suivants, qui relèvent de Patrimoine canadien : Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine; le Fonds du Canada pour la présentation des arts et le Programme des célébrations et commémorations.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine et aux spécialistes de s'engager au sein de leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités ou de projets.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques, de même qu'aux organismes qui les soutiennent. Grâce à ce fonds, le gouvernement appuie chaque année plus de 1 350 festivals et activités liées aux arts de la scène, dans plus de 400 communautés du pays.

Le Programme des célébrations et commémorations vise à financer des activités pour célébrer et promouvoir la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin) et la fête du Canada (1er juillet). À compter de cette année, le programme appuiera également des activités visant à célébrer et à promouvoir la Fête nationale de l'Acadie, le 15 août. Chaque année, plus de 10 millions de Canadiens participent à des milliers d'activités, partout au pays, qui sont appuyées par ce programme.

L'investissement additionnel de 50,25 millions de dollars sur deux ans (2019-2020 et 2020-2021) annoncé dans le dernier budget représente une hausse de 40 à 50 p. 100 pour les trois programmes suivants :

16 millions de dollars sur deux ans pour le Fonds du Canada pour la présentation des arts (hausse de 22 p. 100);

14 millions de dollars sur deux ans pour le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (hausse de 50 p. 100);

20,25 millions de dollars sur deux ans pour le Programme des célébrations et commémorations (hausse de 50 p. 100).

Tableaux des données

Programmes Montant total Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Ce programme offre aux Canadiens l'occasion de participer à des activités qui présentent des artistes locaux et célèbrent la culture, l'histoire et le patrimoine des collectivités. 1 016 800 $ 51 projets Fonds du Canada pour la présentation des arts Ce programme améliore l'accès des Canadiens à la riche diversité culturelle du pays dans le cadre de festivals artistiques, de présentations, de spectacles de calibre professionnel et d'autres manifestations artistiques. 806 025 $ 31 projets

Programme des célébrations et commémorations - Le Canada en fête Le volet Le Canada en fête offre une aide financière pour des activités organisées les jours suivants : la Journée nationale des peuples autochtones, la Saint-Jean-Baptiste; la Journée canadienne du multiculturalisme et la fête du Canada. 285 181 $ 99 projets Programme des célébrations et commémorations - Fête nationale de l'Acadie Le Programme des célébrations et commémorations donne un appui financier à des initiatives qui commémorent ou célèbrent des personnages, des lieux, des réalisations et des événements marquants à l'échelle nationale. 500 100 $ 60 projets

Document d'information

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Bénéficiaire Projet Ville Montant Art for Art's Sake / L'art pour l'art Festival Inspire Moncton 85 700 $ Asian Heritage Society of New Brunswick Inc. - Fredericton Chapter Asian Heritage Month 2019 Fredericton 9 400 $ Asian Heritage Society of New Brunswick - Saint John Chapter 2019 Asian Heritage Month Celebrations in Greater Saint John Saint John 11 800 $ Blues d'la Baie Blues d'la Baie Petit-Rocher 10 000 $ Campbellton Bluegrass Festival Committee Campbellton Bluegrass Festival Campbellton 16 800 $ Campbellton Salmon Festival du saumon Committee Campbellton Salmon Festival Campbellton 23 000 $ Centre culturel Aberdeen Festival Acadie Rock 2019 Moncton 49 300 $ Charlo Fall Fair Charlo Fall Fair Charlo 6 200 $ Comité de promotion de l'Acadie des terres et forêts L'Acadie des Terres et Forêts en fête St-Jacques 29 500 $ Comité du Festival d'automne de Kedgwick Festival d'automne de Kedgwick Kedgwick 10 900 $ Connection Dance Works Saint John Contemporary Dance Festival Saint John 5 700 $ Conseil communautaire Beausoleil Fêtons l'Acadie - Miramichi Kedgwick 5 000 $ Eel Ground First Nation Pow-Wow Committee Eel Ground First Nation 22nd Annual Pow-Wow Eel Ground 5 000 $ Falls Brook Centre Falls Brook Festival Fredericton 6 600 $ Feels Good Community Feels Good Folly Fest Fredericton 27 700 $ Festival du homard de Shediac Festival du homard de Shediac Shediac 45 600 $ Festival d'automne de Campbellton Harvest Festival Committee Campbellton Harvest Festival d'automne de Campbellton Campbellton 14 800 $ Festival des Pêches et de l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick de Shippagan Festival des Pêches et de l'Aquaculture Shippagan 18 500 $ Festival Western de Saint-Quentin Festival Western de Saint-Quentin Saint-Quentin 28 500 $ Film Zone Festival international du cinéma francophone en Acadie Moncton 27 500 $ Fishermen's Pow Wow Committee Spirit of Peace and Friendship Eel Ground 25 200 $ Flourish Festival Flourish Festival 2019 Fredericton 32 500 $ Fog Fest Organizing Committee RCCI Campobello Fogfest Welshpool 56 200 $ Foire Brayonne La Foire Brayonne Edmundston 27 500 $ Fredericton Exhibition New Brunswick Provincial Exhibition Fredericton 26 700 $ Fundy Guild Rising Tide Festival Alma 18 300 $ Gathering of the Scots Gathering of the Scots Festival Tobique Narrows 15 500 $ Grand Falls Potato Festival Potato Festival de la patate Grand-Sault 8 800 $ Greater Moncton Asian Heritage Society / Association de l'héritage asiatique du Grand Moncton Asian Heritage Month Celebrations Moncton 5 000 $ Greater Moncton Scottish Association Moncton Highland Games & Scottish Festival Moncton 29 700 $ Irish Festival Miramichi Irish Festival - Irish Culture and Heritage Celebration Miramichi 11 600 $ KFN Special Events Committee Kingsclear First Nation 7th Annual Powwow Kingsclear First Nation 7 500 $ Larlee Creek Hullabaloo Larlee Creek Hullabaloo Kilburn 26 200 $ Life at the Lakes Life at the Lakes Cambridge-Narrows 5 000 $ Live Bait Theatre Live Bait Festival of New Work Sackville 4 300 $ Miramichi Folksong Festival Miramichi Folksong Festival Miramichi 7 500 $ Multicultural Association of Greater Moncton Area Mosaïq Multicultural Festival Moncton 22 800 $ Musik Central Mud City Meltdown Music Festival Moncton 17 500 $ New Brunswick Highland Games and Scottish Festival New Brunswick Highland Games Festival Inc. Fredericton 46 900 $ Notable Acts Notable Acts Summer Theatre Festival Fredericton 6 300 $ Oromocto First Nation Oromocto First Nation 4th Annual Powwow Oromocto 33 900 $ Pabineau First Nation 2019 Pabineau First Nation Powwow Pabineau First Nation 10 000 $ River Valley Arts Alliance Dooryard Arts Festival Woodstock 12 200 $ Rock'n'Roll Festival Miramichi, NB Miramichi Rock'n'Roll Festival Miramichi 18 500 $ Saint John Theatre Company. Fundy Fringe Festival Saint John 39 500 $ Société culturelle de Kent-Sud ÉcoFestival de Bouctouche Bouctouche 8 000 $ Société culturelle de la Vallée de Memramcook Festival Parlures d'icitte Memramcook 14 800 $ Société culturelle des Tracadilles Festival Moisson d'Art Tracadie-Sheila 12 600 $ Société du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick Sortie branchée en Acadie 2019 Saint-Jacques 13 600 $ St. Croix Estuary Project Charlotte County Fall Fair Dufferin 5 000 $ Wolastokiwik Negoot-Kook Gathering / Pow Wow Committee Wolastokiwik Negoot-kook Gathering Tobique First Nation 10 200 $ TOTAL 1 016 800 $

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Bénéficiaire Projet Ville Montant Carleton-Victoria Arts Council Carleton-Victoria Performing Arts Series Florenceville-Bristol 7 000 $ Centre culturel Aberdeen Programmation annuelle 2019‒2020 Moncton 15 000 $ Centre d'action artistique Sackville Festival of Early Music Sackville 15 000 $ Centre des arts et de la culture de Dieppe Saison 2019‒2020 Dieppe 12 000 $ Centre des arts de la Petite église d'Edmundston Découvrir et redécouvrir Edmundston 15 000 $ Coopérative de théâtre l'Escaouette Programmation 2019‒2020 Moncton 25 000 $ Festival acadien de Caraquet Festival acadien de Caraquet Caraquet 91 605 $ Festival des arts visuels en Atlantique FAVA 2019 Caraquet 23 000 $ Festival international de musique baroque de Lamèque / Lamèque International Festival of Baroque Music Festival international de musique baroque de Lamèque Lamèque 10 000 $ Festival littéraire international Northrop Frye International Literary Festival Festival Frye Moncton 60 000 $ Fredericton Playhouse Spotlight Series, Kid Stage & Experience More Fredericton 50 000 $ Galerie Sans Nom Coop Re:flux - Festival de musique et d'art sonore Moncton 12 000 $ Harvest Jazz and Blues Festival Harvest Jazz & Blues Festival Fredericton 43 000 $ Hubcap Comedy Festival de l'humour 2020 HubCap Comedy Festival de l'humour Moncton 30 000 $ Imperial Theatre Imperial Theatre Presents Saint John 50 000 $ Musical Ventures New Brunswick Summer Music Festival Fredericton 12 000 $ Musique Saint-Joachim Saison 2019‒2020 Caraquet 5 000 $ New Brunswick International Sculpture Symposium Sculpture Saint John Saint John 5 000 $ Production de l'étoile Variété de spectacles présentés en saison régulière Caraquet 25 200 $ Productions Dansencorps 14e festival de danse en Atlantique Moncton 18 000 $ RADARTS Programme RADARTS et Francofête en Acadie 2019‒2020 Tracadie 115 500 $ RADARTS Programmation RADARTS et Francofête en Acadie 2019‒2020 ‒ Supplément Exportation créative Tracadie 31 720 $ Riverview Arts Centre The Riverview Arts Centre Presents Riverview 5 000 $ Saint John Theatre Company "Canadian Stages" Theatre Series "International Presentations" and the "Live @ The BMO" Music series Saint John 15 000 $ SappyFest SappyFest Sackville 10 000 $ Société culturelle de Kent-Sud Programmation 2019‒2020 Bouctouche 9 000 $ Société culturelle des Hauts-Plateaux Voyager en culture! Saint-Quentin 10 000 $ Société du Monument Lefebvre Programmation culturelle 2019‒2020 Memramcook 9 000 $ Société historique de la Mer Rouge Été musical de Barachois 2019 Grand-Barachois 10 000 $ Symposium d'arts-visuels du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick Symposium d'arts visuels du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick Grand-Sault 17 000 $ Théâtre Capitol Theatre Capitol Presents Moncton 50 000 $ TOTAL 806 025 $

Programme des célébrations et commémorations - Le Canada en fête

Bénéficiaire Projet Ville Montant Albert County Historical Society A Joyous Return: The Centennial 1919‒2019 Hopewell Cape 2 000 $ Apohaqui Lower Millstream Recreational Council Canada's "Natural Wonders" theme Apohaqui 3 516 $ Arthurette Legion, Branch #85 Canada Day ‒ 2019 Arthurette 650 $ Association des campeurs Camping Panoramic Fête du Canada Saint-Jacques 1 250 $ Beaverbrook Art Gallery Community Celebration ‒ National Indigenous Peoples Day Fredericton 1 600 $ Belleisle Bay Celebrates Canada Day Canada Day Celebration Springfield 2 100 $ Camping Coop Parc Daigle Canada Day Celebration Saint-Louis-De-Kent 1 100 $ Cape Jourimain Nature Center Cape Jourimain 2019 Canada Day Celebrations Bayfield 500 $ Cape Tormentine Community Development Corporation Canada Day Celebrations Cape Tormentine 2 000 $ Centre culturel de Caraquet Fête du Canada Caraquet 4 922 $ Centre des arts et de la culture de Dieppe La St-Jean in Dieppe 2019 Dieppe 8 000 $ Chambre de commerce de Collette Le Canada en fête 2019 Collette 1 300 $ Chevaliers de Colomb Notre-Dame-de-Lourdes Fête du Canada Notre-Dame-de-Lourdes 700 $ City of Bathurst Canada Day Celebration Bathurst 7 267 $ City of Campbellton Canada Day Celebrations Campbellton 11 720 $ City of Moncton / Ville de Moncton Whoa Canada! Beau Canada! Moncton 23 440 $ Club de l'âge d'Or de Pont Lafrance Fête du Canada 1er juillet Pont Lafrance 650 $ Club d'âge d'Or de Val-Comeau Retrouvailles des Aînés Val-Comeau 750 $ Comité de la fête du Canada de Néguac Fêtons le Canada Néguac 1 890 $ Communauté rurale de Kedgwick Canada en fête à Kedgwick Kedgwick 2 344 $ Communauté rurale du Haut-Madawaska Journée familiale pour souligner le Canada Quartier Baker-Brook 2 000 $ Communauté Wik'wam Sun O'te 01 du Nouveau-Brunswick Ensemble on va fêter le Canada en fête Edmundston 1 100 $ Dalhousie Rotary Club Celebrate Canada, July 1, 2019 Dalhousie 650 $ Département des incendies de Saint-Léonard Fêtons ensemble le Canada! Saint-Léonard 1 300 $ Dr. V.A. Snow Centre Canada Celebrating ‒ Freedom, Hope, Peace and Happiness for All Cultures Hampton 750 $ Edmundston La fête du Canada Edmundston 3 200 $ Fredericton Canada Day Committee Fredericton Canada Day Celebrations Fredericton 23 440 $ Fundy Civic Centre Canada Day Walk/Run Sussex 650 $ Fundy Guild Celebrate Canada Day in Fundy! Alma 1 500 $ Gagetown and District Recreation Council Celebrate Canada Day Village of Gagetown 1 100 $ Hampton Community Club Celebrate Canadian Families Hampton 700 $ Hartland Canada Day Committee Canada Day Celebrations Hartland 1 250 $ Historic Chatham Business District Corporation Celebrate Canada Through Diversity Miramichi 1 100 $ Keswick Valley Recreation Council Keswick Valley Summerfest 2019 Canada Day Fireworks Burtts Corner 650 $ Société de développement du centre des affaires d'Edmundston Fête du Canada au Centre-ville Edmundston 2 800 $ L'âge d'or N.D. du Portage Programme des célébrations de la fête du Canada Haut-Rivière-du-Portage 700 $ Les résidences Lucien Saindon Le Canada en fête! Lamèque 650 $ Miramichi Regional Multicultural Association Celebrating Canada! Miramichi 4 000 $ Multicultural Association of Carleton County Multiculturalism Day Woodstock 2 000 $ Multicultural Association of Fredericton Cultural Expressions Festival in celebration of National Indigenous Peoples Day, Canadian Multiculturalism Day, and Canada Day celebration Fredericton 3 516 $ Multicultural Association of Greater Moncton Area. Canadian Multiculturalism Day Celebration Moncton 3 200 $ Multicultural Association of Saint John Celebrate Canada 2019 Rothesay 1 758 $ Municipalité régionale de Tracadie Fête du Canada Tracadie-Sheila 2 000 $ New Brunswick Sports Hall of Fame Canada Day at the NB Sports Hall of Fame Celebration Event Fredericton 1 300 $ Passamaquoddy Branch #8 Royal Canadian Legion Canada Day St. Andrews 1 000 $ Perth-Andover Recreation Commission Perth-Andover Canada Day Celebration Perth-Andover 1 300 $ Prude Canadian Multiculturalism Day 2019 Saint John 1 600 $ Royal Canadian Legion Br 07-062 Canada Day 2019 Clifton Royal 800 $ Royal Canadian Legion Moncton # 6 Canada Day Celebration Moncton 1 600 $ Rural Community of Upper Miramichi Canada Day Celebrations Boiestown 500 $ Saint John Canada Day Committee Celebrating the Maple Leaf Tartan Saint John 30 472 $ Tabusintac Local Service District Canada Day Celebrations Tabusintac 600 $ The Westmorland Historical Society Proud to be Canadian Dorchester 1 100 $ Town of Florenceville-Bristol Celebrate Canada 2019 Florenceville-Bristol 3 048 $ Town of Grand Bay - Westfield 2019 Family, Friends, Neighbours and Newcomers Canada Day Celebration Grand Bay-Westfield 2 400 $ Town of Hampton Celebrate Canada 2019! Hampton 3 200 $ Town of Nackawic Canada Day Celebration Nackawic 1 500 $ Town of Oromocto Oromocto Canada Day Celebrations Oromocto 5 000 $ Town of Quispamsis Canada Day on July 1st in Quispamsis Quispamsis 4 688 $ Town of Riverview Riverview SunFest Canada Day Celebrations Riverview 9 376 $ Town of Rothesay Rothesay Canada Day Celebrations Rothesay 2 000 $ Town of Sackville Canada Day Celebrations Sackville 750 $ Town of St. Andrews Canada Day Celebration Saint Andrews 6 500 $ Town of St. George Canada Day 2019 St. George 700 $ Town of St. Stephen Canada Day Celebrations 2019 St. Stephen 1 500 $ Town of Sussex Canada Day Sussex 5 860 $ Town of Woodstock Canada Day Celebrations Woodstock 2 400 $ Upper Nashwaak Lions Club Canada Day Celebration Cross Creek 1 100 $ Village de Bas-Caraquet Le Canada, on le fête chez nous Bas-Caraquet 1 000 $ Village de Bertrand Bertrand fête le Canada! Bertrand 1 150 $ Village de Grande-Anse Célébrations de la fête du Canada 2019 Grande-Anse 1 600 $ Village de Saint-Antoine Fête du Canada à Saint-Antoine Saint-Antoine 1 300 $ Village de Sainte-Anne-de Madawaska Canada en fête Sainte-Anne-de-Madawaska 1 300 $ Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël Fête du Canada 2019 Sainte-Marie-Saint-Raphaël 1 300 $ Village de Saint-Louis de Kent Saint-Louis en fête Saint-Louis de Kent 700 $ Village de St-Isidore St-Isidore fête le Canada! St-Isidore 1 100 $ Village of Alma Canada Day Alma 2 000 $ Village of Bath Village of Bath Canada Day Committee Bath 650 $ Village of Belledune Village of Belledune "Celebrate Canada" Belledune 1 100 $ Village of Blacks Harbour Celebrate Canada‒Celebrate Community Blacks Harbour 2 000 $ Village of Charlo Canada Day 2019 Charlo 650 $ Village of Chipman Village of Chipman Celebrates Canada Day 2019 Chipman 1 600 $ Village of Eel River Crossing La fête du Canada à Eel River Dundee Eel River Crossing 800 $ Village of Grand Manan Canada Day Celebrations Grand Manan 650 $ Village of Hillsborough Celebrating Canada Hillsborough 2 344 $ Village of Minto 2019 Minto Canada Day Celebrations Minto 3 516 $ Village of New Maryland Let's Celebrate New Maryland 650 $ Village of Norton Canada Day Norton 650 $ Village of Petitcodiac Celebrate Canada Day Petitcodiac 650 $ Village of Plaster Rock Canada Day Celebrations Plaster Rock 1 600 $ Village of Port Elgin Canada Day Activities Port Elgin 1 100 $ Village of Rexton Let's Celebrate Canada in Rexton! Rexton 2 800 $ Village of Salisbury "Salisbury Celebrates Canada Day" Salisbury 1 600 $ Village of Tracy Canada Day 2019 Tracy 2 000 $ Ville de Beresford Célébrons ensemble Beresford 3 516 $ Ville de Bouctouche Canada en fête à Bouctouche 2019 Bouctouche 3 375 $ Ville de Dieppe Les couleurs de toute une communauté canadienne à Dieppe Dieppe 10 548 $ Ville de Lamèque Fête du Canada à Lamèque Lamèque 800 $ Ville de Saint-Quentin Le Canada en fête! Saint-Quentin 2 000 $ TOTAL 284 056 $

Programme des célébrations et commémorations - Fête nationale de l'Acadie

Bénéficiaire Projet Ville Prov. Montant Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean Fête de l'Acadie à Quispamsis - 1re année Saint John N.-B. 3 965 $ Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr Fête nationale de l'Acadie pour la population de l'Acadie des terres et forêts de la région Grande-Rivière et des environs Saint-Léonard N.-B. 4 000 $ City of Campbellton Célébration de la Fête nationale de l'Acadie Campbellton N.-B. 4 000 $ Commission de la médiathèque Père Louis-Lamontagne Volet jeunesse - Fête nationale des Acadiens à Miramichi Miramichi N.-B. 4 000 $ Communauté rurale de Kedgwick Kedgwick, Fête l'Acadie Kedgwick N.-B. 4 000 $ Congrès mondial acadien 2019 La Fête nationale de l'Acadie 2019 Moncton N.-B. 300 000 $ Drummond Fêtons l'Acadie Drummond N.-B. 4 000 $ Edmundston Edmundston fête l'Acadie Edmundston N.-B. 4 000 $ Festival de la Rivière Les amis de l'Acadie « Célébrons nos racines » Eel River Crossing N.-B. 2 800 $ Maison de la culture de Shippagan Fière de notre Acadie Shippagan N.-B. 4 000 $ Maison des jeunes l'Acado Fredericton fête l'Acadie! Fredericton N.-B. 4 000 $ Société culturelle de Kent-Nord Auteure d'ici et l'Acadie! Richibucto N.-B. 4 000 $ Société culturelle de La vallée de Memramcook Bonheur d'occasion, une célébration de la Fête nationale de l'Acadie Memramcook N.-B. 4 000 $ Société culturelle régionale Les Chutes Tintamarre - La fête du 15 août Grand-Sault N.-B. 2 400 $ Société du Parc Atlas Le 15 août au Parc Atlas Pointe-Verte N.-B. 1 000 $ Municipalité régionale de Tracadie Fête nationale de l'Acadie Tracadie-Sheila N.-B. 4 000 $ Shippagan Le 15 août, c'est chenous! Shippagan N.-B. 4 000 $ Société culturelle de Baie-Sainte-Anne inc. Fêtons le 15 août à Baie-Saint-Anne Baie-Sainte-Anne N.-B. 4 000 $ Société culturelle de Saint-François Célébrons la diversité de l'Acadie Saint-François-de-Madawaska N.-B. 4 000 $ Société culturelle des Hauts-Plateaux Fêtons l'Acadie en magie Saint-Quentin N.-B. 3 840 $ Village d'Atholville Festival des Sommets Atholville N.-B. 4 000 $ Village de Bas-Caraquet Bas-Caraquet fête l'Acadie Bas-Caraquet N.-B. 2 000 $ Village de Bertrand Le 15 août à Bertrand Bertrand N.-B. 2 200 $ Village de Cap-Pelé inc. Fêtons l'Acadie Cap-Pelé N.-B. 3 600 $ Village de Grande-Anse Célébrations de la fête des Acadiens Grande-Anse N.-B. 1 300 $ Village de Lac Baker Fête de l'Acadie Lac Baker N.-B. 1 000 $ Village de Le Goulet Fête du 15 août 2019 - Village de Le Goulet Le Goulet N.-B. 4 000 $ Village de Memramcook Fêtons le quinzou Memramcook N.-B. 3 200 $ Village de Petit-Rocher Le 15 août à Petit-Rocher Petit-Rocher N.-B. 4 000 $ Village de Rivière-Verte Fête de l'Acadie Rivière-Verte N.-B. 3 600 $ Village de Rogersville Rogersville fête l'Acadie Rogersville N.-B. 4 000 $ Village de Saint-Antoine Célébration de la Fête nationale de l'Acadie à Saint-Antoine Saint-Antoine N.-B. 2 800 $ Village de Sainte-Anne-de-Madawaska Fête au village Sainte-Anne-de-Madawaska N.-B. 4 000 $ Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël Fête nationale de l'Acadie Sainte-Marie-Saint-Raphaël N.-B. 4 000 $ Village de St-Isidore St-Isidore fête le 15 août! St-Isidore N.-B. 1 000 $ Ville de Beresford Beresford fête l'Acadie! Beresford N.-B. 4 000 $ Ville de Bouctouche Fêtons l'Acadie Bouctouche N.-B. 4 000 $ Ville de Lamèque Fêtes des Acadiens Lamèque N.-B. 1 570 $ Ville de Richibucto D'une génération à l'autre; ici à Richibucto, ça fête l'Acadie Richibucto N.-B. 4 000 $ Ville de Shediac Célébration de la fête de l'Acadie Shediac N.-B. 4 000 $ Association régionale de la côte ouest incorporée Fêtons l'Acadie sur la péninsule de Port-au-Port! La Grand'Terre T.-N.-L. 4 000 $ L'Héritage de l'Île rouge Célébrons la fête de l'Acadie à la Grand'Terre La Grand'Terre T.-N.-L. 2 625 $ Association communautaire francophone de St-Jean Fête de l'Acadie - activité communautaire St. John's T.-N.-L. 2 250 $ Les Terre-neuviens français Fêtons l'Acadie à Cap Saint-Georges Cap Saint-Georges T.-N.-L. 4 000 $ Association du Centre communautaire de la Rive-Sud Fête acadienne Cookville N.-É. 4 000 $ Centre communautaire francophone de Truro Célébrons le 15 août 2019 Truro N.-É. 4 000 $ Conseil acadien de Par-en-Bas La fête du 15 août Par-en-Bas Tusket N.-É. 4 000 $ Conseil communautaire du Grand-Havre La Fête nationale des Acadiens à Halifax Dartmouth N.-É. 4 000 $ La Picasse, Centre communautaire culturel Fêtons notre héritage - 15 août Fête nationale des Acadiens Petit-de-Grat N.-É. 2 860 $ Société acadienne de Clare Fêtons le 15 août Comeauville N.-É. 4 000 $ Société Saint-Pierre Chéticamp fête son Acadie 2019 Chéticamp N.-É. 4 000 $ L'Acadie de Chezzetcook Association Festival acadien 2019 West Chezzetcook N.-É. 3 600 $ Société acadienne Sainte-Croix L'Acadie de Pomquet Pomquet N.-É. 3 440 $ Association acadienne de la région de la capitale nationale / Acadian Association of the National Capital Region Le tintamarre du 15 août dans la capitale nationale Ottawa Ontario 700 $ Carrefour de l'Isle-Saint-Jean L'Acadie en fête à Charlottetown Charlottetown Î.-P.-É. 4 000 $ Conseil Rév. S.-E. Perrey Fêtons et rappelons-nous des Acadiens à Prince-Ouest Tignish Î.-P.-É. 4 000 $ Conseil scolaire-communautaire Évangéline Fêtons l'Acadie à Évangéline Wellington Î.-P.-É. 4 000 $ Comité acadien et francophone de l'Est Célébration de la fierté acadienne de la région de King-Est Rollo Bay Î.-P.-É. 3 000 $ Conseil acadien de Rustico « Célébrons notre fierté acadienne » Rustico Î.-P.-É. 3 750 $ Town of North Rustico North Rustico Celebrates National Acadian Day North Rustico Î.-P.-É. 1 600 $ TOTAL 500 100 $

