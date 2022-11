HAMILTON, ON, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à renforcer les corridors commerciaux du Canada qui soutiennent nos chaînes d'approvisionnement. L'Énoncé économique de l'automne de 2022 s'appuie sur les investissements pour faire croître l'économie canadienne et créer de bons emplois pour la classe moyenne dont les Canadiennes et les Canadiens dépendront pour les générations à venir.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un financement de jusqu'à environ 5 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux en faveur du projet de renforcement de la capacité de la chaîne d'approvisionnement du secteur sidérurgique canadien. Le projet de presque 10 millions de dollars sera mené par l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa et permettra de réduire la congestion de la chaîne d'approvisionnement au port.

La contribution annoncée aujourd'hui permettra à l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa d'améliorer le transfert des produits de l'acier entre les divers véhicules du port. En créant de nouvelles liaisons entre le transport maritime, ferroviaire et routier, ce projet augmentera l'efficacité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans la région.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements en faveur de corridors commerciaux fonctionnels pour aider les Canadiennes et les Canadiens à être compétitifs sur les marchés à l'échelle mondiale, à faire du commerce plus efficacement avec les partenaires internationaux et à préserver la compétitivité des chaînes d'approvisionnement du Canada. Il s'agit d'un engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer le soutien accordé à l'Administration portuaire de Hamilton Oshawa, ce qui contribuera à maintenir la compétitivité, la résilience et la fluidité de notre chaîne d'approvisionnement. L'investissement d'aujourd'hui contribuera également à notre économie, tout en créant de bons emplois. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le port de Hamilton est le plus grand port de l'Ontario et l'un des plus achalandés au Canada. L'investissement annoncé aujourd'hui réduira la congestion de la chaîne d'approvisionnement et aidera le Canada à soutenir la concurrence sur les principaux marchés mondiaux. Cela renforcera notre économie et créera des emplois bien rémunérés. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée de Hamilton Ouest-Ancaster-Dundas

« Le port de Hamilton joue un rôle essentiel dans la croissance économique de notre ville et de toute notre région. Cet investissement contribuera à assurer des échanges commerciaux efficaces, à garantir une stabilité à long terme pour nos entreprises locales et à accroître l'efficacité de nos chaînes d'approvisionnement nationales et locales. »

Lisa Hepfner

Députée de Hamilton Mountain

« Le port de Hamilton, étant le plus grand port de l'Ontario, est la principale porte d'entrée de la chaîne d'approvisionnement pour l'acier et d'autres biens essentiels contribuant à l'économie de la région. Cet investissement aidera à fournir un approvisionnement fiable en acier, élément nécessaire aux projets de construction résidentielle et civile et aux fabricants de l'Ontario. »

Ian Hamilton

Président et chef de la direction, Administration portuaire de Hamilton-Oshawa

Les faits en bref

La semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé l' Énoncé économique de l'automne de 2022.

a annoncé l' de 2022. La réduction de la congestion de la chaîne d'approvisionnement dans les ports canadiens est un appel ciblé dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour aider à prendre des mesures visant à réduire la congestion actuelle de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter la circulation des marchandises dans les ports canadiens.

est un appel ciblé dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour aider à prendre des mesures visant à réduire la congestion actuelle de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter la circulation des marchandises dans les ports canadiens. Les bénéficiaires admissibles dans le cadre de cet appel ciblé comprennent les administrations portuaires canadiennes (soumises à la Loi maritime du Canada ), les organisations dont les projets soutiennent les chaînes d'approvisionnement et les organismes partenaires des administrations portuaires canadiennes.

), les organisations dont les projets soutiennent les chaînes d'approvisionnement et les organismes partenaires des administrations portuaires canadiennes. Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été accordé.

Document connexe

Lien connexe

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]