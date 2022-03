HALIFAX, NS, le 7 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer les corridors commerciaux du Canada, ce qui contribue à la croissance de notre économie, à sa reprise ainsi qu'à la création de bons emplois pour la classe moyenne.



Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un investissement pour la construction d'une nouvelle installation d'examen des conteneurs maritimes dans le port d'Halifax. La nouvelle installation remplacera l'actuelle installation hors site, réduira considérablement les délais d'exécution des inspections, atténuera la congestion portuaire et améliorera l'efficacité, la sûreté, la sécurité et les opérations de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le gouvernement du Canada investira 7 millions de dollars dans le projet dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. L'Administration portuaire d'Halifax contribuera à hauteur de 8 millions de dollars, pour un investissement total de 15 millions de dollars dans le projet.

Cette installation augmentera le débit des conteneurs tout en réduisant les temps d'attente pour les inspections des conteneurs désignés. Le projet permettra à l'Administration portuaire d'Halifax de poursuivre sa croissance et d'accroître l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement, ce qui fera en sorte que les entreprises canadiennes pourront rivaliser et croître sur les marchés internationaux. Les autres avantages comprennent la réduction de la circulation des camions porte-conteneurs et de la pollution au centre-ville d'Halifax.

Par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, le gouvernement du Canada investit dans le bon fonctionnement des corridors commerciaux afin d'aider les Canadiens à être concurrentiels sur les principaux marchés mondiaux et à échanger plus efficacement avec leurs partenaires internationaux.

« Le financement de l'installation d'examen des conteneurs maritimes du port d'Halifax est un exemple d'excellent investissement pour les entreprises, Halifax, l'environnement et le gouvernement du Canada. Grâce à un seul projet, nous pouvons accroître l'efficacité des inspections pour les entreprises et les organismes fédéraux, réduire la congestion de la circulation et atténuer la pollution pour les résidents d'Halifax. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports



« L'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple des efforts entrepris par l'Agence des services frontaliers du Canada, conjointement à des partenaires tels que l'Administration portuaire d'Halifax, pour continuer de moderniser les services frontaliers tout en préservant la sécurité de notre pays et en appuyant les entreprises canadiennes. »

L'honorable Marco E. L. Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

« Le port d'Halifax a dû relever de grands défis pendant la pandémie. Cet investissement d'importance dans les infrastructures arrive exactement au moment où nous nous concentrons sur la prospérité à venir de notre port, de notre économie locale et de nos habitants. Cette nouvelle installation d'inspection des conteneurs maritimes augmentera l'efficacité de notre port, réduira la congestion routière dans nos rues et aidera à réduire les émissions. »

Andy Fillmore

Député de Halifax et Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cet investissement d'importance au port d'Halifax facilite les échanges commerciaux en améliorant la circulation des conteneurs à destination et en provenance des terminaux de conteneurs et de la nouvelle installation d'inspection des conteneurs maritimes. Cela aidera à améliorer la capacité du port à augmenter les échanges commerciaux de façon sécuritaire, efficace et durable à travers notre porte routière. »

Capitaine Allan Gray

Président-directeur général de l'Administration portuaire d'Halifax

Le Fonds national des corridors commerciaux veille à ce que le réseau de transport du Canada soit bien placé pour attirer d'autres investissements du secteur privé, réduire les obstacles au commerce et aider les entreprises à croître, à créer des emplois et à demeurer concurrentielles pendant la période de reprise des activités après la pandémie.

Transports Canada gère le Fonds national des corridors commerciaux, qui appuie l'amélioration des routes, des chemins de fer, des routes aériennes et des routes de navigation maritime du Canada afin de favoriser le commerce intérieur et international.

Comme annoncé en 2017, le Fonds national des corridors commerciaux investit 2,3 milliards de dollars sur 11 ans dans des projets qui renforcent l'efficacité et la résilience du réseau de transport.





Le budget de 2021 a alloué un montant supplémentaire de 1,9 milliard de dollars au Fonds national des corridors commerciaux pour des investissements stratégiques dans le transport partout au Canada . Ce financement supplémentaire permettra d'effectuer des investissements dans des travaux nécessaires d'amélioration des routes, des voies ferrées et des routes maritimes du Canada , tout en rendant l'économie canadienne capable à long terme de rebondir et en soutenant le commerce intérieur.





Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Il représente un engagement à long terme du gouvernement du Canada à travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique.

