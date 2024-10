CAPE BRETON, NS, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Au Canada, le secteur des transports représente la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) en importance. Le gouvernement du Canada s'efforce de réduire ces émissions au moyen d'initiatives telles que la création de corridors maritimes verts.

Le secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso, Mike Kelloway, au nom de la Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un financement pouvant aller jusqu'à 22,5 millions de dollars pour EverWind Fuels. S'inscrivant dans le cadre du Programme de corridors maritimes verts, ce financement permettra à l'entreprise de faire ce qui suit :

acheter un bras de chargement pour ravitailler et remplir les navires d'ammoniac vert;

construire un pipeline pour transporter l'ammoniac vert de l'installation de production au terminal de transport;

acheter trois remorqueurs et améliorer le quai pour aider à déplacer et à charger les navires en toute sécurité.

Les investissements réalisés dans le cadre du Programme de corridors maritimes verts décarbonisent le secteur du transport maritime et encouragent les ports à adopter des énergies propres, tout en les préparant à soutenir les exportations de carburants propres comme l'ammoniac.

La réduction des émissions provenant de tous les modes de transport est un élément clé du plan du gouvernement du Canada pour lutter contre les changements climatiques. Des investissements climatiques judicieux comme celui-ci sont bénéfiques pour la main-d'œuvre canadienne, pour l'économie canadienne et pour la planète. Un secteur des transports propre créera de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens et Canadiennes et renforcera la classe moyenne.

Citations

« Alors que nous continuons à faire face aux défis croissants que posent les changements climatiques, il est essentiel que nous prenions des mesures audacieuses pour réduire les émissions et protéger l'environnement. Cet investissement dans EverWind Fuels est une partie clé de notre stratégie visant à bâtir un avenir plus propre et plus durable pour l'économie du Canada. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

« L'annonce d'aujourd'hui souligne l'engagement continu du gouvernement du Canada à réduire les émissions et à lutter contre les changements climatiques. En investissant dans des solutions novatrices dans nos ports, nous nous attaquons non seulement aux changements climatiques, mais nous veillons également à ce que le Canada demeure un chef de file en matière de transport propre. C'est une bonne nouvelle pour les gens de la Nouvelle-Écosse, et une bonne nouvelle pour tous les Canadiens et Canadiennes. »

Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton--Canso

Les faits en bref

Le Programme de corridors maritimes verts finance des projets qui contribuent à l'établissement de corridors maritimes verts et à la décarbonisation du secteur maritime le long des Grands Lacs, de la voie maritime du Saint-Laurent et des côtes est et ouest du Canada . Le Programme : élimine les obstacles à l'adoption d'équipements et d'infrastructures de réduction des émissions; encourage les partenariats et les investissements dirigés par l'industrie pour accélérer l'adoption de technologies et d'infrastructures de réduction des émissions de GES; atténue les risques associés aux investissements afin d'augmenter le niveau de maturité technologique des technologies de propulsion à zéro émission et des carburants à faible teneur en carbone destinés à la flotte maritime du pays; renforce la capacité des propriétaires et des exploitants de navires canadiens à identifier, à planifier et à adopter les technologies à zéro émission et les carburants faibles en carbone de la prochaine génération dans leurs opérations de transport maritime.

et des côtes est et ouest du . Le Programme :

