GATINEAU, QC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Investir dans des infrastructures accessibles et mettre en œuvre des améliorations conséquentes aux bâtiments existants permet à davantage de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap de participer pleinement à leur collectivité et d'accéder plus facilement aux programmes et services dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a visité la Luso Canadian Charitable Society à Mississauga (Ontario) pour annoncer un financement de 2,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité. Ceci pour mener un projet d'infrastructure accessible qui améliorera l'accès des personnes en situation de handicap aux programmes et services de jour de l'organisation. La ministre Khera s'est rendue sur place en compagnie de la ministre de la Petite Entreprise et députée de Mississauga--Streetsville, Rechie Valdez ainsi que du député de Mississauga--Lakeshore, Charles Sousa et du député de Mississauga--Cooksville, Peter Fonesca.

Ce financement fait partie des investissements réalisés par le gouvernement fédéral dans le cadre de la composante Projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité, qui vise à réduire ou à éliminer les listes d'attente actuelles et à accroître l'accès aux programmes et services pour les personnes en situation de handicap. Il s'inscrit également dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada, qui vise à améliorer l'inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap.

À travers ce projet, la Luso Canadian Charitable Society aidera à créer de nouveaux emplois pour les personnes en situation de handicap en améliorant l'accès aux locaux et aux services. Le projet permettra également de créer de nouvelles ou d'améliorer des infrastructures existantes notamment des salles multisensorielles, des rampes d'accès, ainsi qu'un ascenseur, un débarcadère, des portes et des salles de bain accessibles. Ce projet démontre qu'en collaborant avec les organisations et les collectivités, le gouvernement fédéral continue d'accroître l'accessibilité et de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'ensemble du pays.

C'est en travaillant ensemble de concert, de projet en projet, que nous pourrons créer un Canada véritablement accessible.

« Les organisations comme la Luso Canadian Charitable Society, ici dans la région de Peel, offrent un lieu sûr et favorable aux personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. En investissant dans des projets comme celui de la Luso Canadian Charitable Society, nous travaillons avec les organisations communautaires afin de devenir plus accessible et accroître l'inclusion des personnes en situation de handicap, ce qui profite à tout le monde. C'est ainsi que, de projet en projet, nous bâtirons le Canada véritablement inclusif que nous voulons tous. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Le projet de la Luso Canadian Charitable Society est un exemple de tout ce qui me rend fière de représenter notre collectivité au Parlement. Ensemble, nous obtenons des résultats, et nous rendons les programmes et les services régionaux plus inclusifs et accessibles pour tous. Ce projet est un pas tellement important pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, et c'est grâce au gouvernement, par l'entremise du Fonds pour l'accessibilité, et à toutes les personnes dévouées, qui travaillent ensemble à rendre notre collectivité plus accessible. »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise et députée fédérale de Mississauga--Streetsville

« La Luso Canadian Charitable Society représente une bouée de sauvetage pour les personnes ayant des incapacités complexes depuis vingt ans. Au fil du temps, les familles ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'avenir de leurs enfants ayant des besoins particuliers, surtout lorsqu'elles ne sont plus en mesure de prendre soin d'eux. Nous comblons maintenant une lacune dans le domaine des logements avec services de soutien pour les personnes en situation de handicap qui vieillissent et investissons pour accroître la capacité de nos programmes de jour. Grâce au financement obtenu par l'entremise du Fonds pour l'accessibilité, nous ouvrirons une nouvelle installation polyvalente qui offrira de l'espoir aux familles, améliorera la qualité de vie des personnes ayant des besoins particuliers et protégera leur dignité. »

- Le président de la Luso Canadian Charitable Society, Jack Prazeres

« Mon fils a 41 ans et est atteint de paralysie cérébrale; il requiert des soins 24 heures sur 24. Après des années à prendre soin de lui sans relâche, ma femme et moi étions épuisés. Apprendre l'existence de la Luso Canadian Charitable Society a changé notre vie. Nous avons maintenant accès à un programme de jour et à un répit de huit heures par jour pour vaquer à nos occupations et nous reposer en vue de nous occuper de notre fils pour les 16 autres heures de soins quotidiens dont il a besoin. Ces gens formidables se soucient de nous et nous aident à continuer à avancer, à trouver des solutions et à améliorer notre situation familiale, pour nous comme pour notre fils. »

- Rick Dorian, père d'un participant du programme de la Luso Canadian Charitable Society

« J'ai pu voir directement l'incidence positive de la Luso Canadian Charitable Society sur la vie des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Le travail formidable qu'accomplit cet organisme depuis de nombreuses années a permis d'atténuer les obstacles et de promouvoir une société plus inclusive et accessible. C'est pourquoi je suis fier que le gouvernement collabore avec la Luso Canadian Charitable Society pour que les familles de notre collectivité obtiennent le soutien dont elles ont besoin. En investissant dans ces programmes et services significatifs, nous nous engageons à créer un avenir où chacun peut s'épanouir. »

- Le député de Mississauga--Lakeshore (Ontario), Charles Sousa

« En tant que partisan et défenseur de longue date de la Luso Canadian Charitable Society, je suis profondément ému par cette initiative, qui incarne admirablement les valeurs fondamentales de soutien, de bienveillance et de compassion de notre collectivité. Elle constitue une étape importante dans l'avancement de l'inclusion des personnes en situation de handicap, rendue possible grâce au soutien généreux apporté par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds pour l'accessibilité. Ensemble, nous faisons d'importants progrès et veillons à ce que les programmes et les services offerts dans notre région soient véritablement inclusifs et accessibles. Je tiens à remercier chaleureusement les personnes dévouées qui travaillent sans relâche à accroître l'accessibilité au sein de notre collectivité. »

- Le député de Mississauga--Cooksville (Ontario), Peter Fonesca

Dans le cadre de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus, soit près de 8 millions de personnes, ont déclaré avoir au moins une incapacité. En fait, le taux d'incapacité au Canada a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 2017.

a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 2017. Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance, partout au Canada , des projets de construction, de rénovation et d'amélioration à l'échelle du Canada en vue d'à améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Le Fonds pour l'accessibilité permet d'offrir aux personnes en situation de handicap davantage de perspectives d'emploi et leur donne la possibilité de participer aux activités communautaires et d'accéder aux programmes et aux services.

, des projets de construction, de rénovation et d'amélioration à l'échelle du en vue d'à améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Le Fonds pour l'accessibilité permet d'offrir aux personnes en situation de handicap davantage de perspectives d'emploi et leur donne la possibilité de participer aux activités communautaires et d'accéder aux programmes et aux services. Depuis son lancement en 2007, le Fonds pour l'accessibilité a permis de financer plus de 7 700 projets et d'aider des milliers de Canadiens et Canadiennes à avoir accès à des programmes, à des services et à des perspectives d'emploi dans leur collectivité.

Dans le budget de 2023, le gouvernement a prévu 10 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025, pour appuyer des projets additionnels dans le cadre de la composante Projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité. Cet investissement vise également à répondre à des besoins précis et à éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap dans les collectivités et milieux de travail partout au pays.

Dans le budget de 2024, le gouvernement propose d'importantes mesures pour soutenir les personnes en situation de handicap, notamment des investissements visant à mettre en place une nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées, à élargir la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, à garantir l'accès aux médicaments et aux appareils médicaux essentiels, à créer un nouveau fonds pour la santé mentale des jeunes, et à améliorer le recrutement et les processus d'évaluation pour les personnes en situation de handicap menés par le Programme fédéral de stages pour les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap.

