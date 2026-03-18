La jeune PME innovante de Québec obtient une aide financière de 200 000 $ de DEC.

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, a annoncé, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 200 000 $ à Point Laz Expertise Laser Minière (Point Laz). Cet investissement de DEC permettra à la PME de renforcer sa capacité de commercialisation à l'international par la mise au point d'une version commerciale de son produit Lazaruss, la réalisation de démonstrations et de tests pilotes et l'obtention des certifications requises à l'exportation. Soutenir les efforts de commercialisation des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec.

Point Laz conçoit et commercialise des outils de surveillance pour les mines souterraines, notamment des solutions de numérisation de puits visant à accroître la production et à améliorer la sécurité des travailleurs. Son produit, la plateforme Lazaruss, automatise l'inspection des puits, permettant une numérisation 3D et visuelle à 360 degrés pour documenter l'état de leurs structures. Le projet appuyé par DEC vise le développement commercial de ce numériseur laser 3D adapté au secteur minier, ce qui aidera la création et le maintien de 14 emplois dans la région de Québec.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les petites et moyennes entreprises sont le pilier de nos collectivités et un moteur essentiel de la stratégie de croissance économique du Canada. En accélérant leur capacité de commercialisation, nous leur donnons les moyens d'innover, de prendre de l'expansion et de s'imposer dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel. L'investissement de DEC dans le projet de Point Laz renforce l'écosystème industriel de Québec, stimule la création d'emplois de qualité et positionne la région comme un pôle de technologies minières de pointe. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement demeure déterminé à appuyer des initiatives novatrices qui renforcent la prospérité de nos communautés. Je salue aujourd'hui les avancées technologiques de Point Laz, dont les solutions de pointe modernisent les pratiques du secteur minier. Le numériseur Lazaruss est un excellent exemple de la capacité d'innovation locale et de l'excellence technique de l'entreprise. Cet outil accroîtra l'efficacité et la sécurité dans les mines, tout en générant des retombées économiques qui profiteront à l'ensemble de la région. »

Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« L'aide financière reçue est une reconnaissance de la valeur de notre technologie et de la vision de notre équipe. Ces fonds nous permettent de passer à la vitesse supérieure, d'élargir nos capacités d'innovation et de livrer des solutions encore plus percutantes à nos clients à l'international. Nous sommes fiers de faire briller le Canada à l'international et d'appuyer l'industrie minière. »

Alexandre Grenier, président-directeur général et fondateur, Point Laz

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]