Invitation aux médias - Caroline Desrochers soulignera un appui du gouvernement du Canada à deux entreprises de la Mauricie touchées par la situation tarifaire English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
07 avr, 2026, 11:37 ET
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
Le gouvernement du Canada agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de réduire les risques, de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires.
C'est dans ce contexte que Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, soulignera un soutien financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) à deux entreprises mauriciennes dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT).
Date :
8 avril 2026
Heure :
11 h
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le 8 avril 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse. Le lieu de l'activité sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.
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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
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