PETERBOROUGH, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, prendra la parole devant la Chambre de commerce de Peterborough et Kawarthas au sujet des enjeux de transport et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que de leurs répercussions sur les entreprises locales et la croissance économique. Le ministre MacKinnon sera accompagné d'Emma Harrison, députée de Peterborough. Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le vendredi 8 mai 2026

Heure :

11 h 00 (heure avancée de l'Est)

Endroit :

Les représentants des médias désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de Brenda Whitehead.

Note à l'intention des médias

Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement du 8 mai » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement vous seront communiqués une fois que vous serez inscrit.

Les représentants des médias sont invités à se présenter à 10 h 30.

Consultez le site web de Transports Canada.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources:Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]