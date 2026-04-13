Trois organismes œuvrant auprès des PME québécoises se partagent des aides financières non remboursables de DEC totalisant près de 4,5 millions de dollars.

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, lors d'un discours prononcé dans le cadre du Forum innovation aérospatiale international 2026 d'Aéro Montréal, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé des investissements du gouvernement du Canada totalisant 4 495 000 $ consentis à Aéro Montréal, Propulsion Québec et Sous-traitance industrielle Québec (STIQ) pour la mise en œuvre d'un continuum de services destinés aux PME québécoises souhaitant intégrer les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales en défense, ou y accroître leurs activités. Dans un monde de plus en de plus complexe, investir dans les entreprises locales renforcera la base industrielle du Canada, créera des emplois de qualité partout au pays et aidera les entreprises canadiennes à être compétitives et réussir à l'échelle mondiale.

Sous-traitance industrielle Québec (STIQ) reçoit une contribution de 1 995 000 $ pour offrir des services aux entreprises manufacturières afin de de les préparer à répondre aux exigences du secteur de la défense. Aéro Montréal, la grappe industrielle de l'aérospatiale du Québec, et Propulsion Québec, la grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents, se partagent quant à eux une contribution de 2,5 millions de dollars pour accompagner les entreprises du secteur de l'aérospatiale et du secteur des transports électriques et intelligents dans leurs efforts de commercialisation au sein du marché canadien de la défense et de celui des pays alliés.

Les trois organismes collaboreront afin d'offrir aux entreprises des services coordonnés, continus et complémentaires pour favoriser leur intégration dans les chaînes d'approvisionnement en défense. Grâce à des investissements et à des collaborations stratégiques comme celle-ci, le renforcement de l'industrie de la défense canadienne générera des retombées économiques importantes partout au Québec et au Canada et contribuera à faire de la base industrielle de défense un pilier de la sécurité nationale, de la prospérité économique et de l'autonomie stratégique.

Une industrie de la défense forte est essentielle à la souveraineté et à la sécurité nationale du pays, ainsi qu'à sa résilience économique et à sa prospérité à long terme. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures audacieuses pour favoriser une base industrielle de défense plus résiliente et durable, notamment grâce à des investissements régionaux ciblés destinés à accroître la capacité industrielle du Canada en matière de défense.

Citations

« Notre gouvernement a un plan clair et ambitieux pour renforcer la souveraineté, la sécurité et la prospérité du Canada, tout en générant des retombées économiques pour l'industrie et les communautés partout au Québec. L'investissement dans les PME est un élément essentiel du plan de notre gouvernement visant à bâtir, à protéger et à renforcer l'industrie de la défense canadienne. En soutenant les grappes industrielles qui offrent des services aux PME québécoises des secteurs aérospatial, manufacturier et des transports électriques et intelligents, DEC réalise des investissements stratégiques qui aident à accroître les compétences et à stimuler l'innovation. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« La Stratégie industrielle de défense offre un grand potentiel de développement économique pour les entreprises québécoises, particulièrement en aérospatiale. Aéro Montréal se réjouit du soutien annoncé aujourd'hui au Forum innovation aérospatiale international, qui nous permettra d'accompagner nos PME pour qu'elles tirent leur épingle du jeu et maximisent leurs opportunités d'affaires en défense et sécurité, tout en répondant aux objectifs de souveraineté nationale. »

Mélanie Lussier, présidente et directrice générale, Aéro Montréal

« Nous saluons l'engagement de DEC envers les PME du secteur des transports électriques et intelligents. Cet appui permettra d'offrir un accompagnement concret aux entreprises afin de les aider à accéder aux chaînes d'approvisionnement en défense et en sécurité. De nombreuses entreprises de notre secteur disposent déjà de technologies et d'expertises à fort potentiel pour ces marchés. Le principal défi demeure la compréhension de cet environnement complexe et de ses exigences. Nous serons présents pour accompagner les PME à saisir les opportunités et à se positionner de façon stratégique. Nous sommes également très heureux de collaborer avec Aéro Montréal et STIQ afin de maximiser les retombées de cette initiative pour l'économie du Québec. »

Alexis Laprés-Paradis, président et directeur général, Propulsion Québec

En tant qu'association manufacturière regroupant de nombreuses entreprises actives dans le secteur de la défense au Québec, STIQ se réjouit de cet appui financier de DEC, qui permettra le déploiement de Podium Défense. Ce programme vise à accompagner les fournisseurs québécois souhaitant accéder à ce marché stratégique en les aidant à mieux répondre aux exigences des maîtres d'œuvre, notamment par la mise en place de projets structurants et l'accès à de l'information clé. Le marché de la défense offre un fort potentiel de croissance pour les entreprises québécoises, et STIQ, en collaboration avec les principaux acteurs du secteur, sera là pour les soutenir dans cette démarche.

Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ

Faits en bref

Comme annoncé dans le budget de 2025, des investissements initiaux ont été réalisés pour soutenir la base industrielle de défense du Canada par l'allocation de 6,6 milliards de dollars sur cinq ans à compter de 2025-2026, dans le cadre de la Stratégie industrielle en défense.

Ces investissements initiaux stimuleront la recherche et l'innovation, renforceront les chaînes d'approvisionnement nationales et amélioreront l'accès aux fonds pour les petites et moyennes entreprises canadiennes du secteur de la défense.

C'est dans ce contexte que l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé le 8 décembre 2025 la mise en œuvre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense pour le Québec (IRID), visant à répondre aux besoins du pays en matière de défense tout en stimulant le développement économique régional. Au Québec, l'IRID est dotée d'un budget d'investissements de 64,9 millions de dollars sur trois ans.

Les fonds de l'IRID sont accordés dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour développer leurs activités et renforcer leur compétitivité, ainsi qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un écosystème entrepreneurial propice à l'innovation et à la croissance pour tous, dans toutes les régions.

En tirant parti de l'expertise et de l'ancrage régional québécois de DEC en matière de soutien à l'innovation, l'IRID renforcera la base industrielle de défense du Canada dans toutes les régions du pays tout en aidant le Canada à respecter son engagement en matière de dépenses de défense envers l'OTAN.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]