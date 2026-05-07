OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas.

Le premier ministre a exprimé la profonde inquiétude du Canada face à la crise humanitaire qui se poursuit à Gaza et a réitéré que le Canada s'oppose à l'expansion des colonies israéliennes et à la violence des colons israéliens en Cisjordanie. Il a souligné que les mesures unilatérales nuisent aux chances d'établir une paix durable.

Le premier ministre Carney a mis en lumière le soutien indéfectible du Canada en faveur d'une solution négociée à deux États consistant en un État palestinien indépendant, viable et souverain vivant côte à côte avec l'État d'Israël dans la paix et la sécurité.

Le premier ministre a salué les mesures prises par l'Autorité palestinienne pour renforcer la responsabilité, la gouvernance et les institutions démocratiques, dans lesquelles le Hamas ne pourra jouer aucun rôle. Il a fait part du soutien du Canada et de l'importance d'effectuer d'autres réformes.

Le Canada continuera de promouvoir la paix et la stabilité dans la région et de travailler de près avec ses partenaires dans cet objectif. Les deux dirigeants resteront en contact.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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