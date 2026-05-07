OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.

S'appuyant sur la mission commerciale fructueuse menée le mois dernier par Équipe Canada à Séoul, les dirigeants ont évoqué l'élan positif que connaissent les relations entre le Canada et la République de Corée.

Le premier ministre Carney a souligné le rôle que joue le Canada en tant que partenaire stable, fiable et prévisible. Il a mis en relief les possibilités de resserrer les liens dans les domaines du commerce et de l'investissement, de la technologie et des ressources naturelles, notamment le GNL et les minéraux critiques.

Les dirigeants ont souligné les répercussions de la crise énergétique au Moyen-Orient. Le premier ministre a réaffirmé l'engagement du Canada à agir en tant que partenaire fiable de la Corée en matière de sécurité énergétique.

Le premier ministre et le président ont également discuté des efforts déployés pour renforcer les partenariats en matière de sécurité, dans le prolongement du partenariat de coopération en matière de sécurité et de défense conclu par les deux dirigeants en octobre dernier.

Le premier ministre Carney s'est dit impatient d'accueillir le président Lee lors d'une visite à venir.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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