O-I Canada Corp. reçoit une aide financière de 3,5 millions de dollars de DEC. Cette contribution s'inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement du Canada à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente.

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

O-I Canada Corp. (O-I) fabrique une gamme diversifiée de contenants de verre destinés aux industries de la bière, du breuvage alcoolisé, des vins et spiritueux et de l'alimentation. Pour faciliter la modernisation de son usine de Montréal, le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 3,5 M$ à l'entreprise.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et le député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs et ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller. Cette contribution permettra à l'entreprise d'améliorer sa productivité et d'augmenter l'utilisation de verre recyclé (calcin).

O-I Canada Corp. est une filiale de l'entreprise américaine O-I Glass Inc., un des chefs de file mondiaux de la production et du recyclage de produits en verre. Elle compte acquérir des équipements de production numériques pour accroître l'introduction de verre recyclé dans la chaîne de production de son usine montréalaise et diversifier sa production. Ce projet d'expansion permettra de détourner annuellement jusqu'à 75 000 tonnes de calcin et de verre des sites d'enfouissement.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption des technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus verte, plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Nous avons pris des engagements concrets pour démontrer qu'une économie forte et un environnement sain vont de pair. Nous investissons stratégiquement, entre autres dans les technologies propres, afin de créer des emplois de qualité et stimuler l'économie. En aidant des entreprises comme O-I Canada Corp. à devenir plus innovantes et en soutenant le développement de technologies et de produits plus verts, ensemble nous bâtirons un avenir plus propre et prospère. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Il est donc primordial d'encourager les entreprises à développer des procédés et des produits plus environnementaux, tout en améliorant leurs avantages concurrentiels et leurs perspectives d'avenir. En plus de favoriser la compétitivité de nos industries et la croissance économique, la réduction de l'empreinte écologique, qui fait partie de notre plan de relance économique, contribue à bâtir des communautés plus saines. »

L'honorable Marc Miller, député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs et ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Notre usine produit des emballages en verre durable et de haute qualité au Québec depuis 1905. Notre famille de fiers verriers comprend des employés de deuxième et troisième génération qui nous soutiennent dans notre vision d'être le fournisseur d'emballages en verre le plus innovant, le plus durable et le plus choisi. Notre partenariat avec DEC permettra d'apporter à nos capacités de fabrication du verre des innovations transformatrices qui renforceront nos ambitions en matière de durabilité pour les générations à venir. »

Nicola Porrazzo, gestionnaire principal de l'usine, O-I Canada Corp.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui ont lieu depuis le début du mois de février afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]