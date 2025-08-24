KYIV, Ukraine, le 24 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Carney a rencontré la première ministre de l'Ukraine, Ioulia Svyrydenko, pour la première fois.

Le premier ministre Carney a félicité la première ministre Svyrydenko de sa récente nomination et a affirmé le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine. Le premier ministre a souligné à cet égard l'aide militaire de deux milliards de dollars annoncée en juin lors du Sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis, en Alberta, qui inclut le financement d'une série de mesures aux termes de la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine établie par l'OTAN, afin de renforcer les capacités de défense aérienne de l'Ukraine et de fournir d'autres formes d'aide militaire urgente.

Le premier ministre et la première ministre ont également participé à une table ronde sur la situation macroéconomique de l'Ukraine et sur le travail qu'il reste à faire pour rebâtir l'économie de celle-ci.

Ils ont convenu que des garanties de sécurité solides sont essentielles, non seulement pour instaurer une paix durable, mais aussi pour rebâtir l'économie.

Les dirigeants ont discuté des possibilités d'accroître le commerce et les investissements, notamment grâce à la collaboration dans les domaines des minéraux critiques et de l'énergie et entre leurs industries de la défense.

Ils ont également parlé des anciens combattants et de la nécessité urgente de mener des initiatives de réadaptation en Ukraine. Ils ont examiné les possibilités qui s'offrent au Canada d'aider l'Ukraine dans cette démarche.

Le premier ministre Carney et la première ministre Svyrydenko ont dit souhaiter rester en contact régulier.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]