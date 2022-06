L'entreprise de Pointe-Claire obtient une aide financière de 2,3 M$ de la part de DEC.

POINTE-CLAIRE, QC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 2,3 M$ à MedXL. Cet appui de DEC lui permettra d'améliorer sa productivité et d'accroître sa capacité de production.

MedXL est une entreprise québécoise qui fabrique des seringues préremplies de différents formats pour le maintien des accès vasculaires. En 2020, grâce à l'acquisition de Liebel-Flarsheim Canada, un manufacturier spécialisé dans les produits de contraste et les seringues préremplies, MedXL a pu poursuivre son expansion.

La contribution de DEC lui permettra de répondre à la demande croissante du marché. Le projet soutiendra la croissance de l'entreprise grâce à l'acquisition et à l'installation d'équipements de production numérique. De plus, il favorisera sa compétitivité grâce à l'implantation d'une nouvelle ligne de production. Il permettra également de créer 25 emplois et d'en maintenir 125.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler l'innovation pour accroître la productivité et la compétitivité à long terme des entreprises. Nous sommes donc fiers de pouvoir offrir ce soutien à MedXL, dont le projet contribue à renforcer la position du Grand Montréal comme pôle de développement en sciences de la vie - un secteur d'avenir. En plus de mener à la création de plusieurs emplois de qualité, il concourra à la croissance de l'entreprise et au maintien de sa position enviable. »

Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis

« La crise de la COVID-19 a démontré à quel point les investissements en innovation dans le secteur des sciences sont cruciaux. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement, MedXL pourra acquérir l'équipement nécessaire à la poursuite de sa croissance. Nous serons toujours là pour appuyer les entreprises canadiennes à l'avenir prometteur qui contribuent au développement économique du Québec et du Canada. C'est ainsi qu'on assurera une relance économique forte à travers tout le pays. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Je crois que soutenir l'innovation et la fabrication locale par des entrepreneurs sera un élément clé du succès et de la prospérité du Canada. DEC a un rôle important à jouer dans cet effort. Le soutien financier remboursable fourni par DEC a été stratégiquement investi dans l'infrastructure requise pour mettre à niveau nos installations existantes ainsi que pour acheter de l'équipement de fabrication nouveau et amélioré. Je tiens à remercier DEC pour sa collaboration et son soutien. »

Paul Parisien, président, MedXL

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

