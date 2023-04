GATINEAU, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Les occasions de bénévolat, en particulier pour les jeunes, peuvent leur permettre d'acquérir de précieuses compétences de leadership, contribuer à l'expansion de leurs réseaux personnels et professionnels et leur offrir une expérience de vie précieuse. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit dans des initiatives de bénévolat pour les jeunes par l'intermédiaire de Service jeunesse Canada.

Pendant la Semaine de l'action bénévole, qui se déroule du 16 au 22 avril, les Canadiens prendront le temps de célébrer les bénévoles de tous âges et de souligner les contributions importantes qu'ils apportent aux communautés de tout le pays.

Dans le contexte de la Semaine de l'action bénévole, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, est heureuse d'annoncer que jusqu'à 4,6 millions de dollars seront octroyés à quatre organismes, par l'intermédiaire de Service jeunesse Canada (SJC), afin de créer près de 500 occasions de bénévolat dirigées par des jeunes. Chantiers jeunesse, TakingITGlobal, l'Association of Volunteer Centres and Volunteer Engaging Organizations of Alberta et Ocean Wise recevront du financement dans le cadre du volet Accélérateur de micro-subventions de SJC. Ces quatre organismes continueront d'assurer la réussite de jeunes dans tout le Canada en favorisant l'engagement civique.

Cette micro-subvention offre jusqu'à 5 000 $ aux jeunes ayant déjà profité d'une possibilité de bénévolat avec SJC. Grâce à ce financement, les jeunes pourront accroître leurs propres projets de bénévolat et de participation citoyenne à plus long terme. Par exemple, grâce au projet Accélérateur d'éco-action d'Ocean Wise, les jeunes pourront poursuivre leurs projets de bénévolat liés à la protection des océans, tout en ayant accès à diverses ressources, comme des ateliers, du mentorat et des conseils d'experts.

Dès maintenant, les jeunes de 15 à 30 ans peuvent présenter leur candidature pour un large éventail d'occasions de bénévolat offertes dans le cadre du programme de SJC à l'adresse suivante : Canada.ca/ServiceJeunesseCanada . De nouvelles occasions de bénévolat seront ajoutées au site Web de SJC tout au long de l'année, au fur et à mesure qu'elles seront créées.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les mesures continues que prend le gouvernement du Canada pour que les jeunes aient accès à des occasions concrètes d'acquérir de nouvelles compétences en participant à des projets de bénévolat liés à des enjeux qui leur tiennent à cœur.

Citation

« Le bénévolat est un excellent moyen pour les jeunes d'acquérir de précieuses compétences qui peuvent les mener à un avenir prospère sur le marché du travail. En donnant aux jeunes la capacité de contribuer, les organismes financés par Service jeunesse Canada prennent part à un mouvement national qui appuie les jeunes Canadiens et améliore le bien-être social, économique et environnemental des collectivités. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Les faits en bref

SJC aide à créer de précieuses occasions de bénévolat pour les jeunes en donnant aux organismes les moyens d'offrir des projets de bénévolat stimulants dans six domaines prioritaires identifiés par les jeunes comme étant importants pour eux-mêmes et pour leurs communautés. Ces domaines comprennent la réconciliation, la création d'un Canada inclusif, la préservation de l'environnement, la promotion l'engagement civique et démocratique et le renforcement de la résilience des jeunes.





inclusif, la préservation de l'environnement, la promotion l'engagement civique et démocratique et le renforcement de la résilience des jeunes. Du 8 février au 22 mars 2022, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a tenu un appel de propositions dans le cadre de SJC. Des organismes de tout le Canada ont été invités à soumettre leurs demandes de financement pour un ou plusieurs des quatre volets suivants : volet national d'occasions de bénévolat, volet régional d'occasions de bénévolat, volet Micro-subventions et volet Micro-subventions pour la diversité. De plus, un appel d'offres concurrentiel sollicité a été lancé pour financer des projets accélérateurs de micro-subventions.





(EDSC) a tenu un appel de propositions dans le cadre de SJC. Des organismes de tout le ont été invités à soumettre leurs demandes de financement pour un ou plusieurs des quatre volets suivants : volet national d'occasions de bénévolat, volet régional d'occasions de bénévolat, volet Micro-subventions et volet Micro-subventions pour la diversité. De plus, un appel d'offres concurrentiel sollicité a été lancé pour financer des projets accélérateurs de micro-subventions. De 2018 à 2022, SJC a versé des fonds à plus de 100 organismes afin de soutenir des occasions de bénévolat dans tout le pays, créant ainsi plus de 24 000 occasions de bénévolat, et plus de 6 600 micro-subventions.





Selon l'étude de Statistique Canada intitulée « Le bénévolat, ça compte : aide encadrée et aide informelle apportées par les Canadiens et les Canadiennes en 2018 », le bénévolat axé sur la carrière était courant chez les jeunes (15 à 22 ans) qui faisaient du bénévolat encadré. Dans les dernières années, les jeunes ont indiqué qu'ils ont fait du bénévolat notamment pour améliorer leurs possibilités d'emploi (38 %) et utiliser leurs compétences (15 %).

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Johise Namwira, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, 873-353-0985; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]