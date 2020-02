Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures de transport du centre industriel de l'Alberta pour acheminer les marchandises vers les marchés

STURGEON COUNTY, AB, le 10 févr. 2020 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investit dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'hon. Marc Garneau, et l'hon. Chrystia Freeland, ont fait l'annonce d'un nouvel investissement de 15 millions de dollars pour accroître la capacité et l'efficacité des transports en réduisant les goulots d'étranglement sur le réseau ferroviaire de l'Ouest canadien. Cela facilitera l'acheminement davantage de marchandises canadiennes vers les marchés étrangers.

Le projet augmente l'efficacité du transport à partir du centre industriel de l'Alberta grâce à la construction d'une aire d'entreposage de 1 930 wagons dans le comté de Sturgeon, au nord-est d'Edmonton. Les principales composantes du projet comprennent une grande boucle ferroviaire, 32 voies d'entreposage parallèles adaptées à l'entreposage des wagons et à l'assemblage des trains, et un raccordement à la voie d'évitement du réseau ferroviaire Rock Yard du Canadian National. Le projet permet de réduire les coûts et d'augmenter le volume de produits disponibles pour l'exportation à partir du centre industriel de l'Alberta.

Cet investissement a d'importantes retombées économiques pour les Canadiens et créeront environ 880 emplois pendant la période de construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le transport et la distribution des marchandises sont un élément essentiel de notre économie locale, régionale et nationale. Cet investissement dans le centre industriel de l'Alberta permettra d'accroître l'accès au transport, aidera les entreprises à acheminer plus de produits aux marchés et préservera de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

L'honorable Chrystia Freeland

Vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018.

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018. Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

