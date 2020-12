GATINEAU, QC, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Les Canadiens traverseront un hiver difficile, alors que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions dans toutes les collectivités du pays. Des jours meilleurs viendront, mais le gouvernement fédéral s'assurera que les familles reçoivent le soutien dont elles ont besoin jusqu'à ce que le Canada se sorte de cette crise.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a annoncé des mesures de soutien supplémentaires pour les enfants et les familles par l'entremise de l'Allocation canadienne pour enfants et de financement dans la garde d'enfants.

En mai 2020, les familles admissibles à l'Allocation canadienne pour enfants ont reçu un paiement unique de 300 $ par enfant, soit une moyenne d'environ 550 $ par famille. Le gouvernement du Canada propose maintenant une nouvelle mesure de soutien temporaire pour aider davantage les familles avec de jeunes enfants : jusqu'à 1 200 $ par enfant de moins de 6 ans. Cela aidera les familles à payer les outils d'apprentissage à domicile, à subvenir aux besoins des enfants et à couvrir les coûts plus élevés liés aux services de garde temporaires.

Le gouvernement du Canada jette également les bases d'un système de garde d'enfants pancanadien en partenariat avec les provinces, les territoires et les Autochtones. L'Énoncé économique de l'automne énonce les fonds proposés pour un nouveau Secrétariat fédéral de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, le financement pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, ainsi que les 420 millions de dollars pour le recrutement et le maintien en poste des éducateurs de la petite enfance. Cela s'ajoute aux 625 millions de dollars que consacre le gouvernement fédéral à la garde des enfants dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire et au financement fédéral actuellement versé aux provinces, aux territoires et aux partenaires autochtones en appui aux programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

« Chaque enfant mérite le meilleur départ qui soit dans la vie. La pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions énormes sur les familles canadiennes avec de jeunes enfants. Le gouvernement du Canada s'est engagé à leur donner le soutien nécessaire pour s'épanouir et accéder à des services de garde de grande qualité. Ainsi, les parents pourront retourner au travail avec confiance à mesure que notre économie se relève. »

- Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

L' Énoncé économique de l'automne énonce de nouvelles mesures pour aider les Canadiens pendant la pandémie et appuyer une relance vigoureuse et résiliente.

Alors que le Canada affronte la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada propose de soulager immédiatement les familles à revenu faible ou moyen avec de jeunes enfants en leur offrant, par l'entremise de l'Allocation canadienne pour enfants, jusqu'à 1 200 $ par enfant de moins de 6 ans.

affronte la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du propose de soulager immédiatement les familles à revenu faible ou moyen avec de jeunes enfants en leur offrant, par l'entremise de l'Allocation canadienne pour enfants, jusqu'à 1 200 $ par enfant de moins de 6 ans. Près de 1,6 million de familles et environ 2,1 millions d'enfants bénéficieraient de cette nouvelle mesure de soutien, qui s'ajoute aux prestations régulières et libres d'impôt de l'Allocation canadienne pour enfants.

Les budgets de 2016 et de 2017 comprenaient des fonds records de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans pour la création de places dans des services de garde abordables et de grande qualité partout au pays.

Pour aider à reconstruire le Canada, à bâtir une économie plus compétitive et à composer avec la « récession chez les femmes » causée par la COVID-19, le gouvernement fédéral consacre maintenant des fonds supplémentaires afin de jeter les bases d'un système de garde d'enfants pancanadien en partenariat avec les provinces, les territoires et les Autochtones.

