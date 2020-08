Développement économique Canada pour les régions du Québec investit plus de 4 millions de dollars pour aider à soutenir les emplois et les possibilités dans les communautés autochtones.

MONTRÉAL, le 9 août 2020

C'est aujourd'hui la Journée internationale des peuples autochtones, un moment pour reconnaître l'apport essentiel de ceux qui ont élu domicile sur cette terre depuis des temps immémoriaux. Aucune relation n'est plus importante pour le gouvernement du Canada que celle avec les peuples autochtones, un partenariat de nation à nation. Cet engagement comprend des investissements majeurs dans le logement, l'éducation et les soins de santé, un engagement pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones et une législation élaborée conjointement sur les langues autochtones et les services à l'enfance et à la famille.

Alors que nous marchons ensemble sur la voie de la réconciliation, le gouvernement fédéral demeure fermement résolu à créer des possibilités économiques pour les entreprises et les communautés autochtones.

Soutien du gouvernement fédéral à 18 projets des communautés autochtones du Québec

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui des contributions totalisant 4 201 471 $ pour appuyer des entreprises et des communautés autochtones, et plus spécifiquement 18 projets répartis dans différentes régions du Québec.

Cette aide financière, octroyée par Développement économique Canada pour les régions du Québec, permettra de soutenir 18 projets menés par des communautés, des entreprises et des organisations autochtones de la province. Elle créera de bons emplois dans les communautés autochtones en aidant, par exemple, les Algonquins de Barriere Lake à élaborer un plan stratégique; la Société de développement économique Ilnu à développer les atouts de la communauté de Mashteuiatsh; la Bande indienne des Micmacs de Listuguj à bâtir une stratégie de développement; et le Conseil Mohawk de Kanesatake à développer les activités commerciales de la communauté Mohawk.

Le soutien annoncé appuiera aussi plusieurs projets du secteur touristique en permettant, par exemples, à l'Association touristique du Nunavik de mener des activités de commercialisation et de développement; à la Coopérative de solidarité Wiinipaakw Tours de créer des infrastructures touristiques et d'assurer le développement et la promotion d'atouts régionaux tels que la Station Uapishka et le Domaine du lac des Cèdres. Par l'entremise de l'Association touristique Autochtone du Canada, le financement offrira également un soutien à plusieurs entreprises autochtones qui vivent l'impact significatif de la COVID-19, et ce, à travers la province.

Les investissements annoncés appuieront aussi des projets locaux comme la construction d'un nouveau centre d'affaires et d'un motel industriel pour la Corporation Nikanik de Wemotaci; d'un nouveau bâtiment pour la Nation Micmac de Gespeg; et de nouvelles infrastructures pour le sentier du Conseil des Abénakis d'Odanak.

Le complément d'information sur les projets est fourni dans le document connexe.

Citations

« Une véritable réconciliation signifie de donner aux communautés et aux entreprises autochtones l'occasion de réussir. C'est exactement ce que fera cet investissement de DEC : aider les entrepreneurs autochtones à saisir les occasions, aider les organisations autochtones à réaliser d'importants projets locaux et aider les communautés autochtones à s'engager sur la voie de l'autosuffisance et de la prospérité. Je suis ravie de voir l'impact de cet investissement auprès des communautés autochtones du Québec. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Pour aider à relancer l'économie du Québec, notre gouvernement fait des investissements stratégiques pour permettre aux communautés et aux entreprises de tirer profit du développement économique et des possibilités de croissance. Les petites et moyennes entreprises autochtones illustrent l'ingéniosité et le dynamisme qui sont au cœur du développement économique de leurs communautés partout au Québec et à travers le pays. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

Faits en bref

La Journée internationale des peuples autochtones, célébrée chaque année le 9 août, vise à promouvoir et protéger les droits de la population autochtone du monde. Cet événement reconnaît également les réalisations et les contributions des peuples autochtones pour améliorer les problèmes mondiaux tels que la protection de l'environnement.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC et de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat qui en fait partie, ainsi que du Programme de développement économique du Québec de DEC, et du Fonds pour les expériences canadiennes et de l'Initiative de développement des infrastructures, tous deux des composantes de ce programme.

