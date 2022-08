DEC accorde près de 4 millions de dollars pour 23 projets qui permettront d'améliorer l'offre touristique de la Gaspésie et de bonifier les installations communautaires locales.

CHANDLER, QC, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Partout au pays, les espaces communautaires et les attraits touristiques ont connu une fluctuation importante de leur achalandage occasionnée par les répercussions de la pandémie. Moteurs économiques d'importance, ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux.

C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles‑de‑la‑Madeleine et ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, des contributions totalisant 3 854 592 $ pour la réalisation de 23 projets en Gaspésie.

Ces investissements de DEC permettront aux organisations et aux municipalités bénéficiaires de démarrer leur projet, de bonifier leurs installations, d'améliorer ou de moderniser leur offre touristique. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur région ainsi que les municipalités qui sont d'une importance capitale pour le bien‑être des collectivités à travers le pays. La relance économique repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale ainsi que sur la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs. Ces différents acteurs contribuent de façon importante à la croissance économique, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Notre appui à ces projets porteurs de la Gaspésie témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement économique des collectivités de toutes tailles ainsi que des acteurs de l'industrie touristique. Je me réjouis de savoir que les citoyens de plusieurs municipalités bénéficieront d'espaces de rencontre de qualité et que les nombreux visiteurs profiteront d'attraits renouvelés. Aujourd'hui, j'annonce des investissements importants pour permettre à 23 organisations et municipalités de la Gaspésie de se tourner vers l'avenir et de continuer de contribuer à l'attractivité de la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles‑de‑la‑Madeleine et ministre du Revenu national

« Le soutien annoncé aujourd'hui témoigne de notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et les acteurs qui la composent. Nous devons planifier la relance économique, qui ne saurait se faire sans leur apport. La contribution financière accordée à ces 23 projets communautaires et touristiques constitue une excellente nouvelle pour la région de la Gaspésie et son attractivité! Repartons du bon pied vers l'avenir ensemble, plus forts et plus résilients. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

Fait en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Lien connexe

Initiatives et programmes de financement de DEC

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]