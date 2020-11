OTTAWA, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Les collectivités de l'Arctique canadien comptent sur les services de ravitaillement et de réapprovisionnement maritimes en nourriture et en biens importants. La navigation dans l'Arctique peut être difficile étant donné que les collectivités nordiques sont éloignées et que la saison de ravitaillement par bateau et de réapprovisionnement est courte. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, dans le cadre du Plan de protection des océans, accroît la sécurité, l'efficacité et la rapidité des activités de réapprovisionnement dans l'Arctique pour les collectivités nordiques éloignées.

À l'occasion du récent quatrième anniversaire du Plan de protection des océans, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a aujourd'hui annoncé un financement de 64,9 millions de dollars consacré à 15 projets qui visent à améliorer les services de ravitaillement par bateau et de réapprovisionnement dans le Nord. Les projets se déclinent comme suit :

Nunavut

La construction d'un nouvel entrepôt pour organiser et entreposer les conteneurs à Iqaluit

L'amélioration des zones de ravitaillement par bateau dans neuf collectivités

Le remplacement de pipelines pour le réapprovisionnement en carburant dans 12 collectivités pour accroître le transfert de produits pétroliers

Le déplacement de l'équipement servant à transférer des produits pétroliers plus loin de la côte dans neuf collectivités

L'installation de deux bittes d'amarrage de 70 tonnes utilisées pour ancrer le navire et destinées aux activités de ravitaillement par bateau de Kugluktuk

L'acquisition d'équipement pour améliorer la communication et la documentation liées aux activités de réapprovisionnement en carburant

Territoires du Nord-Ouest

Le remplacement d'un pipeline utilisé pour transférer les produits pétroliers des barges à Tulita et l'amélioration de l'équipement pour le stockage des produits pétroliers

et l'amélioration de l'équipement pour le stockage des produits pétroliers La réparation des amarres utilisées pour sécuriser les barges sur la rive afin de permettre les activités de ravitaillement par bateau dans trois collectivités de la région désignées des Inuvialuit

La réparation du quai de Norman Wells en remplaçant les composants, en réparant les bittes et en enlevant l'excédent de gravier sur la surface du quai

Nunavik

L'amélioration de l'équipement pour le transfert de produits pétroliers dans 13 collectivités

L'installation de bittes dans trois collectivités pour améliorer la sécurité des navires pendant les activités de réapprovisionnement

L'amélioration des pipelines et le déplacement de l'équipement pour améliorer l'efficacité du réapprovisionnement dans trois collectivités

L'amélioration des pipelines dans trois collectivités

L'installation d'équipement pour augmenter le débit des produits pétroliers dans deux collectivités

Nunatsiavut

La construction de nouvelles structures pour promouvoir l'entreposage sécuritaire des marchandises dans trois collectivités

Le Plan de protection des océans, qui est doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important réalisé à ce jour pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada crée un des systèmes de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde qui ouvre des horizons économiques aux Canadiens dès maintenant, tout en protégeant nos côtes et nos voies navigables pour des générations à venir. Les travaux sont effectués en étroite collaboration avec les Inuits et les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités du Nord.

Le mois de novembre de 2020 marque le quatrième anniversaire du lancement du Plan de protection des océans. Malgré les nouveaux défis que la pandémie de COVID-19 pose, le Plan de protection des océans continue :

de favoriser les partenariats avec les collectivités autochtones et côtières;

d'améliorer l'intervention en cas d'incident maritime;

de prévenir la pollution et les accidents maritimes;

de protéger les populations de baleines en voie de disparition du Canada ;

; de préserver et restaurer les écosystèmes marins du Canada .

Citation

« Grâce au Plan de protection des océans, le système de sécurité maritime du Canada est plus fort et nos écosystèmes côtiers sont mieux protégés que jamais. Ces investissements dans l'infrastructure maritime du Nord associée au réapprovisionnement amélioreront l'accès des collectivités du Nord aux aliments et aux biens, et auront un effet durable sur le réseau de transport maritime du Canada dans l'Arctique. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Grâce à ces investissements dans la modernisation et la réparation de l'équipement, des installations et des technologies, nous pouvons soutenir davantage les collectivités du Nord et de l'Arctique, et maintenir et améliorer l'accès aux marchandises et à la nourriture essentiels. Depuis quatre ans, le Plan de protection des océans a soutenu la résilience des collectivités nordiques et arctiques et la croissance durable de l'économie du Nord au moyen d'investissements qui contribuent à un réapprovisionnement maritime sécuritaire et fiable. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

Les faits en bref

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche ainsi que de la protection des écosystèmes d'un océan à l'autre.

Ces investissements relèvent de l'Initiative sur l'équipement de sécurité et l'infrastructure maritime de base dans les collectivités nordiques, qui est dotée d'un budget de 94,3 millions de dollars et fait partie du Plan de protection des océans. Cette Initiative aide les résidents du Nord à protéger leurs collectivités et leur mode de vie au moyen d'un système de sécurité maritime plus apte à prévenir les incidents de sécurité et de pollution en milieu marin et à intervenir, le cas échéant.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et d'Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Contacts: Livia Belcea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-314-0963, [email protected]; Relations avec les médiasTransports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/