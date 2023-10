DEC accorde une aide financière de 3,6 M$ à l'organisme pour la mise sur pied d'une infrastructure de communication quantique.

Soutenir l'adoption, la commercialisation et l'exportation des technologies quantiques contribue à positionner les organisations du Québec dans ce domaine émergent, tout en renforçant le leadership mondial du Canada. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une contribution non remboursable de 3,6 M$ à l'organisme Numana. Cet appui de DEC contribuera à la mise en place de bancs d'essai fibrés et aériens de communication quantique à Montréal, Québec et Sherbrooke, trois boucles qui seront interconnectées dans une phase ultérieure de projet.

Numana est un catalyseur d'innovations technologiques qui facilite et valorise les transferts technologiques au sein de l'écosystème des technologies de l'information et de la communication (TIC). En plus d'améliorer la cybersécurité, son projet d'infrastructure de communication quantique hissera le Québec parmi les meneurs internationaux de la chaîne d'innovation du secteur. La contribution de DEC sera affectée à la gestion et au soutien technique en lien avec la mise en place du projet, à l'acquisition d'équipements, ainsi qu'à la commercialisation sur les plans national et international.

Pour soutenir le secteur quantique canadien et consolider la position du pays parmi les leaders dans ce domaine en pleine expansion, le gouvernement du Canada a mis en œuvre la Stratégie quantique nationale. Celle-ci vise à aider les entreprises canadiennes à adopter la science quantique afin qu'elles puissent se positionner dans ce domaine émergent et générer des retombées économiques pour l'ensemble de la communauté.

« Le Québec et le Canada prennent leur place dans l'économie du futur, et notre gouvernement est là pour soutenir les entreprises qui prennent le virage quantique. Le projet de Numana transformera notre économie, assurera notre croissance à long terme et façonnera notre compétitivité pour le futur. En soutenant l'innovation de cette manière, nous contribuons non seulement à bien positionner les PME et les organisations du Québec, mais aussi à renforcer notre leadership mondial dans ce domaine émergent qu'est la science quantique. Je tiens à féliciter monsieur Borrelli, de même que toute l'équipe à bord de ce catalyseur d'innovations technologiques! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous estimons que les bénéfices sur les entreprises et l'impact prochain de la communication quantique sur la société et l'économie du Québec et du Canada seront marquants. Notre ambition pour ce projet est donc l'accélération du développement du quantique au Québec : nous souhaitons contribuer à faire du Québec un véritable chef de file mondial en communication quantique en aidant l'industrie à développer des produits de pointe. »

François Borrelli, président-directeur général, Numana

Les fonds ont été consentis en vertu de l'initiative Appui à l'innovation quantique régionale de DEC, qui découle de la Stratégie quantique nationale du gouvernement du Canada .

. Cette initiative dispose d'une enveloppe de 23,3 M$ qui permettra d'effectuer des investissements stratégiques jusqu'en 2028 pour aider les PME et les OBNL à adopter, développer et commercialiser des technologies quantiques et des produits basés sur ces technologies.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

