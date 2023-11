Les deux entreprises de Lanaudière obtiennent des aides financières totalisant 4 M$ de DEC.

BERTHIERVILLE, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des contributions remboursables totalisant 4 M$ aux entreprises Les Industries Harnois et Industries Mailhot. Cet appui de DEC leur permettra d'assurer leur croissance, qui passe entre autres par l'amélioration de leur productivité.

Reconnues sur la scène internationale comme un leader innovant, Les Industries Harnois œuvrent dans le secteur de la transformation métallique depuis 1965. L'entreprise manufacturière se spécialise dans la conception, la fabrication et l'installation de structures métalliques de serres et de bâtiments MegaDomeMD destinés aux domaines agricole, industriel et municipal. Afin de profiter pleinement des occasions de marché qui s'offrent à elle au Canada et aux États-Unis, l'entreprise doit relocaliser certaines de ses activités de fabrication dans une nouvelle usine, un projet qui représente des investissements totaux de plus de 6,7 M$. La contribution de 1,5 M$ accordée par DEC porte sur l'acquisition et l'installation d'équipements de production numériques, notamment une découpe au laser pour les tubes, une ligne robotisée de soudure, une sertisseuse numérique et d'autres équipements connexes. De plus, cette contribution soutiendra le lancement de la nouvelle ligne de serres de verre, la Vermax.

Spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de cylindres hydrauliques nitrurés et à la fine pointe de la technologie, Industries Mailhot est une entreprise manufacturière innovante souhaitant accélérer sa croissance. Son projet d'automatisation 4.0 vise à accroître la capacité de production de son usine canadienne, à réaliser des économies de coûts et à augmenter sa productivité pour assurer sa compétitivité et bénéficier des meilleures technologies de production. Pour ce faire, une initiative de modernisation des systèmes de fabrication selon les normes de pointe avec l'acquisition d'une cellule automatisée regroupant une meuleuse (usinage et sablage combiné) et un robot de soudage laser d'avant-garde est en cours. Ce projet représente un investissement substantiel de 20 M$ pour lequel DEC accorde une aide financière de 2,5 M$. Sa mise en œuvre devrait entraîner une augmentation de la productivité et de la capacité de production de près de 70 % de son usine au Canada, ainsi qu'une réduction des coûts de fabrication.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La vitalité économique du Québec repose notamment sur un secteur manufacturier dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement de notre gouvernement envers les entreprises manufacturières. En appuyant Les Industries Harnois et Industries Mailhot dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur productivité, nous faisons en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la croissance de l'économie canadienne. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les PME sont au cœur du développement économique du Québec et de ses régions. Elles permettent de créer des retombées économiques positives pour la population locale, tout en dynamisant les communautés. C'est pourquoi je me réjouis de l'annonce du soutien de DEC aux projets des Industries Harnois et d'Industries Mailhot. En aidant ces entreprises manufacturières à se développer et à en augmenter leurs capacités, nous contribuons à assurer la croissance de la région et à soutenir la relance économique du Québec. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]