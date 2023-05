Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 174 000 $ pour soutenir l'expansion du Bureau Canadien des Tests des Matériaux inc (BCTM) et contribuer à la relance du secteur de l'aérospatiale du Québec.

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie aérospatiale, composante essentielle de notre économie, est une priorité du gouvernement du Canada. C'est pourquoi Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement), a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 174 000 $ au BCTM.

Cet appui de DEC, consenti en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA), permettra à la PME de répondre aux besoins des entreprises manufacturières aérospatiales québécoises et internationales, et d'accroître la capacité de l'industrie dans un contexte d'augmentation des volumes mondiaux.

Le BCTM est une entreprise de services à valeur ajoutée créée en 2020. Existant depuis 1991 en tant que laboratoire interne au sein de la compagnie X-Per-X inc., puis de SGS Canada inc. à partir de 2005, le BCTM est devenu une entreprise indépendante au début de la pandémie. Alors que SGS Canada envisageait sa fermeture, Amir Ershad Fanaei, le responsable du laboratoire, a décidé de racheter les actifs afin de préserver les huit emplois et de poursuivre les activités. BTCM offre une gamme complète de services de laboratoire dans le domaine de la métallurgie, notamment aux entreprises manufacturières.

En raison de ses exigences sécuritaires très élevées et des impératifs de certification qui en découlent, l'industrie aéronautique requiert une importante capacité afin de tester les différents matériaux et pièces qu'elle produit. La PME a ciblé deux créneaux où les capacités actuelles de tests au Québec sont insuffisantes, voire inexistantes, soit les tests par fragilisation à l'hydrogène et ceux sur les matériaux composites. L'aide de DEC vise à doter le BCTM des équipements et des certifications requis afin de réaliser ces tests, en plus de lui permettre de commercialiser ces nouveaux services dans le cadre de participations aux grandes conférences de l'industrie.

L'aérospatiale est l'un des piliers de l'économie et de l'innovation au Canada. Elle figure parmi les industries manufacturières les plus axées sur la recherche et l'exportation, en plus d'employer plus de 230 000 personnes hautement qualifiées à travers le pays. Le secteur de l'aérospatiale est indispensable au développement économique des communautés et des entreprises, et ce, d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les entreprises canadiennes de ce secteur en les aidant à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental et à saisir les occasions de contribuer à la croissance future du pays.

Citations

« En investissant dans l'amélioration des procédés du BCTM pour répondre aux besoins des entreprises du secteur aéronautique, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements de bâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus inclusive. Je tiens d'ailleurs à souligner la ténacité remarquable de monsieur Ertshad Fanaei qui, en pleine pandémie, a pris tous les risques pour racheter l'entreprise et sauver les postes des employés. Étant issu de l'immigration, son parcours entrepreneurial illustre parfaitement la richesse de notre diversité, qui participe pleinement à la prospérité économique du pays. »

Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

« Les petites et moyennes entreprises liées à l'aérospatiale ont un rôle central à jouer dans la vitalité économique du pays, et c'est le cas du BCTM. Le soutien du gouvernement du Canada est essentiel pour les centaines de milliers de travailleurs de ce secteur et ses bons emplois qui améliorent le tissu économique de nos régions; il aide aussi l'industrie à demeurer concurrentielle à l'échelle mondiale dans un contexte d'augmentation de la demande. Je suis ravie du soutien de DEC au projet de cette PME en plein essor, qui contribuera à la croissance du secteur de l'aérospatiale au Québec. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Je suis très fier de l'équipe technique de haut niveau du BCTM. Nous deviendrons sous peu l'un des premiers laboratoires privés au Québec à offrir des essais pour l'industrie aéronautique en matériaux métalliques et composites. De plus, cette nouvelle compétence stratégique permettra aux entreprises d'ici de ne plus devoir aller à l'extérieur du Canada pour des essais accrédités NADCAP. Cet ajout de compétences découle de notre vision stratégique et contribuera à soutenir notre croissance dans les prochaines années. »

Amir Ershad Fanaei, président-directeur général, Bureau Canadien des Tests des Matériaux inc.

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique.





Les nombreux investissements annoncés par les agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.





Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA). Mise en œuvre par les agences de développement régional (ADR) canadiennes et dotée d'un budget national de 250 millions de dollars sur trois ans, l'IRRA est complémentaire aux autres mesures annoncées dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du Canada qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour appuyer l'industrie aérospatiale.





pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique pour appuyer l'industrie aérospatiale. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]