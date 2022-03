GUELPH, ON, le 18 mars 2022 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Les éclosions de maladies menacent la capacité des agriculteurs à maintenir leurs activités. Toutefois, l'innovation révolutionne l'agriculture moderne et joue un rôle clé dans la résolution des problèmes agricoles. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant atteindre 113 575 $ pour Be Seen Be Safe Ltd. afin de déterminer et de promouvoir un système technologique novateur pour aider à protéger l'industrie du bétail en cas d'éclosion de maladie.

S'appuyant sur sa plateforme technologique existante en matière de santé à la ferme, Be Seen Be Safe Ltd. utilise les fonds pour faire des recherches, mettre à l'essai et développer la meilleure solution matérielle qui permettra de suivre et de localiser les remorques en temps réel. Une fois les essais terminés, l'entreprise publiera et diffusera à grande échelle des recommandations sur la technologie la mieux adaptée, ainsi que des renseignements sur le déploiement. En utilisant les données pour surveiller le mouvement de ces véhicules, les agriculteurs peuvent rapidement contenir une épidémie, limiter les pertes et réduire le temps requis pour retourner à une activité normale.

L'éclosion d'une maladie peut avoir des effets majeurs sur le bien-être des animaux, l'approvisionnement alimentaire, la productivité et la santé mentale des producteurs, et peut entraîner des pertes économiques importantes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient le développement de technologies de biosécurité pouvant aider les agriculteurs à gérer ce risque.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les innovations des petites entreprises qui élaborent des solutions pour permettre au secteur agricole canadien de s'adapter et de rester compétitif. Grâce au produit novateur de Be Seen Be Safe Ltd., l'industrie du bétail pourra améliorer sa résilience, et les producteurs pourront réagir rapidement et limiter les répercussions en cas de catastrophe.

Citations

« Les productrices et producteurs agricoles ont à cœur la santé de leurs animaux. Cet investissement dans Be Seen Be Safe Ltd. appuie le développement d'un outil d'analyse de données qui contribuera à contenir d'éventuelles éclosions de maladies et éviter leur propagation. Une telle innovation permet de mieux protéger les animaux et les entreprises pour que nos producteurs continuent de fournir des aliments de grande qualité aux Canadiens et aux consommateurs du monde entier. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les éclosions de maladies dans les exploitations agricoles peuvent entraîner de grandes pertes pour les producteurs, le secteur et l'économie. Or, les technologies novatrices mises au point par Be Seen Be Safe Ltd, ici même à Guelph, peuvent aider les éleveurs à atténuer les répercussions d'éventuelles épidémies, afin qu'ils puissent continuer à faire le travail qu'ils aiment : prendre soin de leurs animaux, exploiter leur exploitation agricole et produire des produits alimentaires de grande qualité pour les Canadiens. »

- Lloyd Longfield, député de Guelph

« Les éclosions de maladies du bétail et de la volaille coûtent des millions de dollars. Les agents pathogènes se déplacent à la fois sur les personnes et les véhicules, de sorte qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur d'un solide système de suivi et de traçabilité des véhicules pour gérer les épidémies. Les dispositifs de suivi des biens sont conçus pour fournir des données en temps réel sur les mouvements des véhicules, et ce projet financé par AAC teste l'efficacité des dispositifs de suivi des biens pour prévenir la propagation des maladies et réduire les coûts. »

- Tim Nelson, fondateur et président, Be Seen Be Safe Ltd.

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est fourni par le Programme canadien des priorités stratégiques en agriculture (PCPS), un investissement quinquennal de 50,3 millions de dollars visant à aider le secteur agricole à s'adapter et à rester compétitif.

Fondée en 2013, la société Be Seen Be Safe Ltd. (exerçant ses activités sous le nom de Farm Health Guardian) est un fournisseur de technologie de la santé animale. L'entreprise s'efforce de protéger la santé et la durabilité de l'industrie du bétail, et de ceux qui y travaillent, grâce à des plateformes technologiques de surveillance des maladies et d'intervention en temps réel.

Lien supplémentaire

Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture

