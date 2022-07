La Société de développement du réservoir Kiamika de Rivière-Rouge obtient une aide financière de 590 100 $ de la part de DEC

RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le développement et la promotion des atouts des régions contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité d'une visite de l'endroit pour annoncer aujourd'hui une contribution non remboursable de 590 100 $ à la Société de développement du réservoir Kiamika. Cet appui de DEC lui permettra de bonifier l'offre touristique des Hautes-Laurentides par le développement du pôle de la baie Blueberry au Parc régional Kiamika.

Grâce à la contribution de DEC, la Société pourra construire une installation d'accueil, dont un bâtiment, un bloc sanitaire, des aires de repos et un stationnement. Le projet vise à doter la région d'un attrait quatre saisons d'envergure nationale et internationale et mènera à la création de quatre emplois.

La Société de développement du réservoir Kiamika est l'organisme à but non lucratif responsable du développement et de la gestion du Parc régional Kiamika, situé dans les Hautes-Laurentides. Inauguré en 2013, le Parc se distingue des autres attraits touristiques par son offre destinée à l'évasion dans les grands espaces.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre gouvernement reconnaît l'importance du secteur touristique pour la relance de l'économie. En ce sens, le développement du pôle de la baie Blueberry constitue un projet structurant pour le Parc régional Kiamika - et pour l'avenir des Hautes-Laurentides. Le potentiel est énorme pour son positionnement comme un atout touristique majeur du territoire, engendrant des retombées directes et immédiates pour l'ensemble des entreprises de la région. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« Des projets comme celui du Parc régional Kiamika sont au cœur du développement de nos communautés et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. La vitalité économique des Hautes-Laurentides est indéniable et, avec le soutien de notre gouvernement, ces nouvelles installations vont certainement contribuer à promouvoir les atouts de la région. Nul doute que le succès et les retombées de son projet pour la baie Blueberry rejailliront sur l'ensemble du Québec et du Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« En vue de permettre un développement quatre saisons, ce projet d'envergure propose la création d'un pavillon d'accueil de style scandinave à vocation éducative. À terme, le pavillon principal de la baie Blueberry deviendra un centre éducatif et écotouristique de vie en nature. Ce projet est définitivement ancré dans les principes du développement durable. Les grands piliers de ce projet prennent leurs racines dans les trois axes du développement durable, soit le social, l'économie et l'environnement. »

Marie-Claude Provost, directrice générale, Société de développement du réservoir Kiamika

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

