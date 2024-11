13 organismes à but non lucratif (OBNL) obtiennent des aides financières totalisant 16 M$ de DEC pour les 4 prochaines années (2024‍‑‍2028).

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les organismes de soutien, dont les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises, jouent un rôle clé dans la création et le développement des jeunes entreprises innovantes du Québec. Ils les appuient à tous les stades de leur développement et agissent comme leviers d'innovation afin qu'elles génèrent des retombées économiques concrètes partout au Québec.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des contributions non remboursables de 16 M$ à 13 organismes sélectionnés à la suite d'un appel de propositions.

DEC renouvelle ainsi son approche de financement pour assurer le succès des startups dans les différentes régions du Québec, qu'elles soient technologiques ou issues d'efforts d'innovation, incluant les entreprises d'impact. Afin de mieux répondre aux besoins de ces jeunes entreprises québécoises, 2 Degrés, l'ACET (Accélérateur de création d'entreprises technologiques), le CEIM (Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal), Centech, le CQIB (Centre québécois d'innovation en biotechnologie), CTS - Catalyseur technologie santé, Cycle Momentum, Espace‍-‍inc, Esplanade Québec, LE CAMP, MT Lab, Québec Tech et Zú bénéficieront du soutien de DEC.

En soutenant ces organismes québécois offrant des services d'incubation et d'accélération, DEC vise à maximiser la portée de son soutien en favorisant des retombées concrètes dans toutes les régions, notamment en renforçant le maillage de l'écosystème et en améliorant l'accès aux services pour les entreprises innovantes en démarrage partout au Québec. Les organismes retenus se sont engagés également à collaborer avec d'autres acteurs régionaux pour répondre aux besoins locaux.

Le complément d'information sur les appuis financiers est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Notre gouvernement s'est toujours engagé à soutenir le développement économique régional par l'innovation. C'est pourquoi je suis ravie de ce nouveau soutien de DEC à 13 organismes québécois offrant des services d'incubation et d'accélération. Des initiatives comme celles-ci permettent de grandes retombées économiques dans les différentes régions et ont un impact direct sur les collectivités tout en mettant l'accent sur une économie plus verte. Les entreprises émergentes sont des atouts clés pour bâtir une économie plus forte, résiliente, durable et inclusive. Et c'est en nous mobilisant ensemble que nous leur permettrons d'atteindre leur plein potentiel. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

L'écosystème québécois des incubateurs et accélérateurs d'entreprises est en pleine croissance; il est essentiel de veiller à ce que les entreprises de toutes les régions aient accès à l'expertise nécessaire pour assurer leur réussite afin de maximiser les retombées économiques régionales.

DEC appuie les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises du Québec dans le cadre de ses programmes réguliers. Pour maximiser l'impact régional de ses interventions, DEC a lancé un appel de propositions qui a permis de sélectionner des organismes offrant des services d'incubation et d'accélération d'entreprises permettant d'atteindre les résultats visés en termes notamment d'accessibilité régionale. Les organismes retenus pourront bénéficier des financements annoncés au cours des quatre prochaines années (2024‍‑‍2028).

Les financements annoncés aujourd'hui sont conditionnels à la signature d'une entente de contribution entre les organismes et DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

