Favoriser l'épanouissement des minorités francophones du Canada

STURGEON FALLS, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Les arts et la culture permettent de rapprocher les gens. Ils nous font vivre des expériences d'apprentissage enrichissantes et ils nous aident à comprendre le passé et à réfléchir à l'avenir.

Aujourd'hui, Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt, a annoncé l'octroi d'un financement de 113 800 dollars au Conseil des Arts de Nipissing Ouest (CANO). Cette somme s'ajoute aux plus de 350 000 dollars que le gouvernement du Canada a accordés à CANO depuis 2016 pour assurer son développement. M. Serré a fait cette annonce au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.

L'organisme recevra 35 000 dollars annuellement pendant 3 ans pour la programmation de 2023 à 2026 (soit 105 000 dollars au total), dans le cadre du volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle. Une somme de 8 800 dollars pour la programmation artistique de 2023-2024 lui sera également octroyée par l'entremise des Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Grâce à ce financement, le CANO pourra promouvoir davantage la culture francophone et offrir plus d'activités culturelles variées à la communauté de Sturgeon Falls.

Citations

« Les organismes culturels nous offrent des occasions formidables de nous rassembler et de découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles facettes de notre culture et de notre histoire. Notre gouvernement est fier de soutenir le CANO, un organisme dédié à mettre en valeur notre diversité et nos talents. »

− L'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les centres culturels et artistiques sont des piliers de nos communautés. Ils racontent nos histoires et permettent aux personnes de tous âges de découvrir et d'apprécier leur riche patrimoine. L'investissement que nous offrons soutient la richesse de la culture et des arts de cette région. »

− L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce à ce financement, Nipissing Ouest et Nickel Belt profiteront des riches connaissances et ressources que présentera le CANO. Je suis heureux que notre gouvernement reconnaisse l'importance de ce centre culturel, qui est essentiel à l'économie et à l'identité régionales. CANO nous inspire à redécouvrir notre passion du divertissement et notre joie de vivre! »

− Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt

« Grâce au financement reçu de Patrimoine canadien, le CANO devrait être en mesure d'attirer d'autres groupes de renom afin de porter notre programmation déjà excellente à un niveau supérieur. »

− Marc Lavigne, président et directeur général, Conseil des Arts de Nipissing Ouest

Les faits en bref

L'objectif global des Programmes d'appui aux langues officielles est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts de Patrimoine canadien offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le CANO est le seul diffuseur de spectacles professionnellement reconnu dans Nipissing Ouest. Depuis sa fondation en 2003, il offre une programmation artistique et culturelle variée principalement destinée à une clientèle francophone et francophile. Depuis 2018, le CANO présente des spectacles et des activités culturelles dans les deux langues officielles afin de mieux servir l'ensemble de la population de Nipissing Ouest. L'organisme est un moteur de divertissement du tourisme culturel dans Nipissing Ouest.

