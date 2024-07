OTTAWA, ON, le 16 juillet 2024 /CNW/ - Les changements climatiques deviennent de plus en plus sévères et ont des répercussions de plus en plus fréquentes, ce qui pose un risque accru pour nos communautés. Transports Canada prend des mesures pour s'attaquer aux répercussions environnementales du transport maritime dans le cadre de son Programme de corridors maritimes verts.

Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara-Centre, Vance Badawey, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, un financement de 1,7 million de dollars pour 14 projets dans le cadre du volet Démonstration de navires propres du Programme de corridors maritimes verts. Ce financement permettra :

de stimuler le lancement de la prochaine génération de navires propres;

d'investir dans la technologie d'alimentation à quai;

d'accorder la priorité aux navires à faible émission et à faible bruit dans les ports.

Une économie propre et carboneutre crée des possibilités et de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens et Canadiennes. Grâce à des programmes comme le Programme de corridors maritimes verts, Transports Canada continue de travailler avec les groupes autochtones, le gouvernement, l'industrie et les parties prenantes environnementales pour protéger l'environnement et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

La décarbonisation du secteur maritime est un élément clé du plan d'action du gouvernement du Canada en matière de changements climatiques. Il faut une collaboration et une innovation à l'échelle du secteur pour réduire l'impact des émissions des navires sur les communautés et les écosystèmes environnants, tout en soutenant la croissance économique.

Citations

« La population canadienne de partout au pays compte sur le transport maritime pour livrer les produits que nous utilisons chaque jour de façon abordable, sécuritaire, écologique et efficace. Les projets feront croître une économie forte et permettront aux gens d'obtenir les biens dont ils ont besoin, tout en protégeant notre environnement. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger et à préserver l'environnement d'un océan à l'autre. Le volet Démonstration de navires propres rehaussera le niveau de préparation grâce à l'utilisation de technologies de pointe à zéro et à faible émission de carbone. Il aidera à éliminer les obstacles qui pourraient nuire au lancement d'innovations en matière de navires propres au Canada et renforcera la capacité de l'industrie canadienne d'adopter des solutions de décarbonisation pour ses navires, contribuant ainsi à notre programme pour un avenir plus propre et plus vert au Canada. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« L'appui au Programme de corridors maritimes verts est une étape importante vers un avenir durable pour notre communauté et notre port. En investissant dans des navires propres et en accordant la priorité aux navires à faibles émissions dans notre port, nous réduisons les impacts environnementaux, tout en favorisant la croissance économique locale. »

Chris Bittle

Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Député de St. Catharines

Les faits en bref

Le transport est la deuxième plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada et représente le quart de toutes les émissions de GES au pays.

et représente le quart de toutes les émissions de GES au pays. Les émissions du transport maritime représentaient près de 3 % des émissions mondiales en 2018.

Le volet Démonstration de navires propres du Programme de corridors maritimes verts offrira jusqu'à 1,7 million de dollars en subventions pour faire progresser les connaissances de l'industrie maritime nationale et sa capacité à faire la transition des navires vers des systèmes de propulsion à combustible à faible émission ou à faible émission de carbone.

