PORT HAWKESBURY, NS, le 26 juill. 2022 /CNW/ - Le transport maritime est l'un des moyens les plus sûrs, les plus propres et les plus rentables de transporter des marchandises. Alors que nous continuons à nous remettre de la pandémie de COVID-19, les Canadiens s'attendent à un système maritime sécuritaire et efficace qui appuie notre chaîne d'approvisionnement, maintient la propreté de nos côtes et protège nos écosystèmes locaux. C'est pourquoi le Plan de protection des océans, en partenariat avec les peuples autochtones et les communautés côtières, comprend des mesures proactives pour veiller à ce que le système de sécurité maritime de calibre mondial du Canada soit plus solide que jamais.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, accompagné de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso, a annoncé un financement de plus de 384 millions de dollars pour renforcer la sécurité maritime dans le cadre de la prochaine phase du Plan de protection des océans du Canada.

Depuis 2016, le Plan de protection des océans investit dans des solutions visant à renforcer notre système de sécurité maritime. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur ces efforts et s'étend à de nouveaux domaines, notamment :

en améliorant la prévention, la préparation et l'intervention en cas d'urgence maritime au Canada , y compris pour couvrir plus de types de pollution marine au-delà des déversements d'hydrocarbures;

en investissant dans des technologies qui permettront de répondre au trafic accru de cargaisons et de navires qui traversent les eaux canadiennes;

en assurant la sécurité des déplacements et de la navigation des petits et grands navires afin d'améliorer la sécurité sur l'eau et de limiter les risques pour les espèces marines;

en accroissant la capacité du Programme national de surveillance aérienne grâce à un nouveau hangar et à une nouvelle unité d'hébergement à Iqaluit afin de renforcer la surveillance de la pollution marine dans la région de l'Arctique.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Pour être efficace, notre système de sécurité maritime doit s'adapter à l'évolution de notre environnement, de notre économie et de notre société. Alors que nous poursuivons notre reprise économique après la pandémie de COVID-19, et grâce au travail important du Plan de protection des océans, je suis convaincu que les Canadiens profiteront d'un système de sécurité maritime de calibre mondial qui leur donne accès aux biens et aux services dont ils ont besoin quotidiennement, qui les relie au reste du monde et qui protège nos écosystèmes. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les voies navigables du Canada, qui dispose du plus long littoral au monde, font partie intégrante de la vie quotidienne. Les Canadiens doivent avoir la certitude que les voies de navigation essentielles resteront ouvertes et sûres, et qu'ils peuvent compter sur un système de sécurité maritime solide. Grâce au renouvellement du Plan de protection des océans, les peuples autochtones, les communautés côtières et les marins peuvent être assurés que de l'aide sera disponible en cas de besoin. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Canada dispose d'un rigoureux système de sécurité maritime et, en collaborant avec des partenaires et des communautés autochtones, nous rendrons celui-ci encore plus fort. Un transport maritime sécuritaire et efficace permettra d'assurer une économie dynamique pour aujourd'hui, et un écosystème marin sain pour les générations futures des communautés rurales et côtières. »

Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement est déterminé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes ainsi que l'environnement. La prochaine phase du Plan de protection des océans nous permettra d'élargir la protection civile et de renforcer les partenariats avec les collectivités autochtones et côtières afin de protéger nos côtes et nos voies navigables. Notre capacité de prévenir, de planifier et d'intervenir en cas d'incident maritime est essentielle à nos écosystèmes marins ainsi que pour maintenir un mode de vie durable pour les générations futures. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Les faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le cadre du budget de 2022 à fournir 2 milliards de dollars sur neuf ans afin de renouveler le Plan de protection des océans du Canada et d'étendre son travail à de nouveaux domaines.

l'ouverture de six stations de la Garde côtière canadienne en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et- Labrador , et d'une station saisonnière d'embarcations de sauvetage côtier au Nunavut , afin d'améliorer notre capacité d'intervention en cas d'incident maritime;

l'augmentation considérable de notre capacité d'intervention en cas d'urgence grâce à l'élargissement d'unités dirigées par des Autochtones de la Garde côtière auxiliaire canadienne, à des trousses de remorquage d'urgence, à de nouveaux navires, à de l'équipement et à de la formation sur les trois côtes;



le financement, partout au Canada , de plus de 60 projets visant à restaurer les habitats aquatiques côtiers qui abritent des espèces comme le saumon et l'épaulard résident du Sud, une espèce en voie de disparition;

le financement de 500 projets visant à enlever et à éliminer des bateaux abandonnés partout au Canada de même qu'à rendre illégal l'abandon de bateaux dans les eaux canadiennes;

l'aide apportée à 750 femmes, Autochtones, Inuits et habitants du Nord pour qu'ils obtiennent leur diplôme de formation spécialisée nécessaire pour obtenir un emploi dans l'industrie maritime;



la modernisation de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires du Canada afin que le pollueur paie et qu'une indemnisation illimitée soit offerte aux personnes touchées par un déversement d'hydrocarbures;

la conclusion d'un accord bilatéral entre le Canada et 17 Premières Nations de la côte nord du Pacifique visant à faire progresser la gouvernance et la gestion collaboratives des océans sur la côte nord de la Colombie-Britannique;

la tenue d'une séance par jour en moyenne avec les communautés autochtones du Canada pour planifier, élaborer ou mettre en œuvre les priorités et les mesures du Plan de protection des océans.

Liens connexes

Multimédia

SOURCE Transports Canada

