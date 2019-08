Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité de l'aéroport régional de Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 16 août 2019 /CNW/ - Qu'il s'agisse de voyages d'affaires ou d'agrément, les aéroports régionaux du Canada jouent un rôle déterminant dans notre réseau de transport et constituent des plaques tournantes prépondérantes du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux des régions. Leur sécurité et bon maintien sont essentiels pour le développement social et économique de nos régions.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada effectuera des travaux de réhabilitation de la piste principale de l'aéroport régional de Sept-Îles. Les travaux consisteront à refaire le recouvrement bitumineux de la piste 09-27, des voies de circulation et de l'aire de trafic de l'aéroport. L'octroi du contrat et l'élaboration des plans et devis sont prévus à l'été 2020, et les travaux devraient débuter en 2021.

Garder les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic en un état conforme aux normes garantit des conditions sécuritaires d'utilisation pour les aéronefs, les passagers et les équipages, et contribue à protéger les actifs de sécurité coûteux des aéroports pendant les activités aéroportuaires.

Citation

« L'aéroport régional de Sept-Îles a une importance primordiale pour les résidents, les touristes et les entreprises de la région. Notre gouvernement soutient les aéroports locaux du Canada en raison de leur contribution importante à la croissance économique et à la vitalité sociale des petites collectivités. Ce financement améliorera l'accès à des options de transport aérien qui sont abordables, efficaces et sécuritaires, et il nous aidera à remplir notre promesse de bâtir des collectivités plus fortes, dynamiques et sécuritaires partout au Canada ».

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Le budget de 2018 prévoyait un investissement d'environ 41 millions de dollars sur cinq ans à Transports Canada, à compter de 2018-2019, pour répondre aux besoins urgents en immobilisations. Ces fonds visaient à assurer la sécurité et la continuité des opérations des petits aéroports appartenant au gouvernement du Canada et exploités par lui, qui desservent principalement des collectivités éloignées et isolées. Ces fonds seront investis sur une période de cinq ans, à compter de 2018-19, dans des projets d'amélioration des bâtiments aéroportuaires et des projets de réhabilitation des pistes de plusieurs aéroports régionaux.

et exploités par lui, qui desservent principalement des collectivités éloignées et isolées. Ces fonds seront investis sur une période de cinq ans, à compter de 2018-19, dans des projets d'amélioration des bâtiments aéroportuaires et des projets de réhabilitation des pistes de plusieurs aéroports régionaux. Au Québec, Transports Canada possède et opère 11 aéroports régionaux, dont l'aéroport de Sept-Îles. En 2018, l'aéroport a reçu un total de 26 554 mouvements, incluant 22 202 vols commerciaux. L'aéroport régional de Sept-Îles est une plaque tournante importante pour les résidents et les exploitants d'entreprises de la région. L'aéroport dessert la ville de Sept-Îles et ses environs, ainsi que les villes et les villages de toute la Côte-Nord. L'aéroport permet ainsi les déplacements d'affaires et le tourisme par le biais de nombreux vols quotidiens vers Québec, Montréal, Wabush , Schefferville et la Basse-Côte-Nord.

