STEPHENVILLE, NL, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Les Canadiens comptent sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et bien entretenus pour maintenir le dynamisme des communautés. Ces aéroports appuient également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des communautés, d'ambulance aérienne, de recherche et de sauvetage, et de lutte contre les feux de forêt.

La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira d'importantes sommes dans la sécurité d'aéroports locaux et régionaux à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, trois aéroports à Terre-Neuve-et-Labrador recevront plus de 1,4 million de dollars pour des projets liés à la sécurité et l'achat d'équipements qui contribueront à assurer la sécurité des opérations aéroportuaires pour les passagers, les membres d'équipage et les travailleurs des aéroports. Voici la liste des aéroports qui recevront des fonds :

Aéroport de Deer Lake

205 000 $ pour l'achat d'une niveleuse

Aéroport de Gander

863 625 $ pour l'achat d'un chargeur, d'un chasse-neige et d'une balayeuse de piste

Aéroport de Stephenville

376 000 $ pour l'achat d'un dispositif d'essai de frottement de la surface des pistes et d'un chasse-neige 4x4

Ce financement s'ajoute aux fonds de plus de 8 millions de dollars annoncés en mai 2021 dans le cadre du Programme pour soutenir des projets liés à la sécurité aux aéroports de Churchill Falls, de Deer Lake, de Gander et de Stephenville.

Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars afin d'appuyer 1 215 projets dans 199 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays. Les projets financés comprennent la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, et l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

« Les aéroports locaux et régionaux jouent un rôle essentiel dans le réseau de transport du Canada et sont des plaques tournantes importantes pour les communautés qu'ils desservent. Ce financement aidera à assurer la continuité des activités sécuritaires et fiables des aéroports pour les résidents. Beaucoup d'entre eux dépendent de leur aéroport local, non seulement pour les voyages personnels et d'affaires, mais aussi pour le réapprovisionnement de leur communauté en marchandises essentielles, ainsi que pour l'accès à des soins médicaux de routine et d'urgence dans les plus grandes villes. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural

« La pandémie a mis en évidence le rôle important que jouent les aéroports locaux et régionaux du Canada dans l'économie de notre pays et dans le maintien du bien-être social et économique de nos communautés. En plus de soutenir les déplacements d'agrément, les aéroports locaux et régionaux constituent des plaques tournantes prépondérantes du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux, et des secteurs émergents de l'exploitation des ressources. Ce financement améliorera l'accès à des options de transport aérien qui sont sécuritaires, fiables et efficaces, et il nous aidera à remplir notre engagement de bâtir des communautés plus sécuritaires, plus saines et plus fortes alors que le Canada se relève de la pandémie. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Tel qu'il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a été doté d'un financement supplémentaire unique de 186 millions de dollars sur deux ans.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne 2020 annonçait l'élargissement temporaire de l'admissibilité au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour permettre aux aéroports du Réseau national d'aéroports qui ont enregistré moins d'un million de passagers annuels en 2019 de présenter une demande de financement au titre du programme en 2021- 2022 et en 2022-2023.

en 2022-2023. Les aéroports admissibles du Réseau national d'aéroports sont ceux situés dans les villes qui suivent : Gander , Charlottetown , Saint John, Fredericton , Moncton , Thunder Bay, London et Prince George.

