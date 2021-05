THUNDER BAY, ON, le 18 mai 2021 /CNW/ - Que ce soit pour se rendre à des rendez-vous chez le médecin, transporter des marchandises vers les marchés, distribuer des équipements de protection individuelle ou livrer des vaccins, les Canadiens comptent sur des aéroports locaux sécuritaires et bien entretenus pour maintenir le dynamisme des communautés. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, particulièrement pendant la pandémie de COVID-19, dont ceux de réapprovisionnement des communautés, d'ambulance aérienne, de recherche et de sauvetage, et de lutte contre les feux de forêt.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ainsi que la ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur Nord, l'honorable Patty Hajdu, et le député de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira d'importantes sommes dans la sécurité de l'aéroport international de Thunder Bay.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada, le gouvernement du Canada versera près de 12,5 millions de dollars à l'aéroport international de Thunder Bay pour quatre projets liés à la sécurité :

L'achat de deux véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs - 2 255 729 $

La réfection des surfaces côté piste et des systèmes électriques et de balisage lumineux - 8 518 040 $

La construction d'aires de sécurité d'extrémité de piste pour les pistes 07-25 et 12-30 - 1 662 055 $

L'installation d'une signalisation à DEL côté piste - 33 750 $

En 2021-2022, Transports Canada a versé du financement provenant du PAIA à 63 aéroports pour 86 projets liés à la sécurité, comme la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, et l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

Depuis la mise en place du PAIA en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,1 milliard de dollars afin d'appuyer 1 088 projets dans 199 aéroports partout au pays.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que les aéroports contribuent de façon importante à la croissance économique, à la vitalité sociale des petites communautés et au bien-être des travailleurs dans les aéroports locaux. En plus de soutenir les déplacements d'agrément, les aéroports locaux constituent des plaques tournantes prépondérantes du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux et des secteurs émergents de l'exploitation des ressources. Ce financement améliorera l'accès à des options de transport aérien qui sont sécuritaires, fiables et efficaces, et il nous aidera à remplir notre promesse de bâtir des communautés plus fortes, plus saines et plus sécuritaires partout au Canada. Cet engagement est plus important que jamais maintenant que nous travaillons à rouvrir les différents secteurs de l'économie touchés par la pandémie de COVID-19. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'aéroport international de Thunder Bay est une plaque tournante essentielle pour les résidents de Thunder Bay et de la région, qui nous relie au reste du pays et au monde. Cet investissement permettra à notre aéroport de continuer à desservir la région tout en aidant les habitants du Nord-Ouest de l'Ontario à se rendre au travail, à avoir accès à des soins médicaux et à bien plus encore. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur Nord

« Le financement annoncé aujourd'hui est une bonne nouvelle qui contribuera à assurer la viabilité et la croissance à long terme de l'aéroport international de Thunder Bay. Thunder Bay a toujours été une plaque tournante du transport régional, et à la suite de la pandémie, nous devons veiller à ce que notre ville soit prête à relever les défis liés au transport au cours de l'avenir. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

Les faits en bref

Tel qu'il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a été doté d'un financement supplémentaire unique de 186 millions de dollars sur deux ans.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne 2020 annonçait l'élargissement temporaire de l'admissibilité au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour permettre aux aéroports du Réseau national d'aéroports qui ont enregistré moins d'un million de passagers annuels en 2019 de présenter une demande de financement au titre du programme en 2021- 2022 et en 2022-2023.

en 2022-2023. Les aéroports admissibles du Réseau national d'aéroports sont ceux situés dans les villes qui suivent : Gander , Charlottetown , Saint John , Fredericton , Moncton , Thunder Bay , London et Prince George .

