GATINEAU, QC, le 18 mai 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu d'énormes répercussions sur les travailleurs canadiens. Plusieurs ont perdu leur emploi et doivent mettre à jour leurs compétences ou en acquérir de nouvelles pour réintégrer le marché du travail. Le gouvernement du Canada a été présent pour les travailleurs et leur famille tout au long de la pandémie et il continue de faire des investissements historiques en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises à se rétablir. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de veiller à ce que les travailleurs puissent améliorer leurs compétences ou en acquérir de nouvelles.

Aujourd'hui, lors d'une réunion virtuelle avec des intervenants, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a lancé le programme Compétences pour réussir, un nouveau programme de formation professionnelle qui aidera les Canadiens à améliorer leurs compétences de base afin qu'ils puissent trouver de bons emplois et les conserver. Ce programme proposera à près de 90 000 Canadiens des possibilités de formation et les aidera à se remettre au travail.

Le programme Compétences pour réussir financera des organismes pour leur permettre de fournir des outils, des ressources et de la formation destinée aux Canadiens de tous âges et de tous niveaux de compétences. Élaboré avec l'aide d'intervenants clés, il sera axé sur les neuf compétences principales dont les Canadiens ont besoin pour s'adapter et réussir dans l'économie d'aujourd'hui.

Lecture - Capacité de trouver, de comprendre et d'utiliser de l'information présentée sous forme de mots, de symboles et d'images.





- Capacité de trouver, de comprendre et d'utiliser de l'information présentée sous forme de mots, de symboles et d'images. Écriture - Capacité de transmettre de l'information sous forme de mots écrits, de symboles et d'images.





- Capacité de transmettre de l'information sous forme de mots écrits, de symboles et d'images. Calcul - Capacité de trouver, de comprendre, d'utiliser et de communiquer de l'information mathématique présentée sous forme de mots, de chiffres, de symboles et de graphiques.





- Capacité de trouver, de comprendre, d'utiliser et de communiquer de l'information mathématique présentée sous forme de mots, de chiffres, de symboles et de graphiques. Numérique - Capacité d'utiliser la technologie et les outils numériques pour trouver, gérer, appliquer, créer et transmettre de l'information et du contenu.





- Capacité d'utiliser la technologie et les outils numériques pour trouver, gérer, appliquer, créer et transmettre de l'information et du contenu. Résolution de problèmes - Capacité de trouver, d'analyser et de proposer des solutions et de prendre des décisions. La résolution de problèmes aide à se pencher sur une situation difficile, à évaluer les résultats des solutions appliquées et à tirer des leçons de l'expérience.





- Capacité de trouver, d'analyser et de proposer des solutions et de prendre des décisions. La résolution de problèmes aide à se pencher sur une situation difficile, à évaluer les résultats des solutions appliquées et à tirer des leçons de l'expérience. Communication - Capacité de recevoir, de comprendre, d'examiner et de transmettre de l'information et des idées en parlant, en écoutant et en interagissant avec les autres.





- Capacité de recevoir, de comprendre, d'examiner et de transmettre de l'information et des idées en parlant, en écoutant et en interagissant avec les autres. Collaboration - Capacité de faire sa part et de soutenir les autres dans l'atteinte d'un objectif commun.





- Capacité de faire sa part et de soutenir les autres dans l'atteinte d'un objectif commun. Créativité et innovation - Capacité de concevoir, de développer, d'exprimer, de susciter et d'appliquer des idées d'une manière nouvelle, inattendue ou qui remet en question les méthodes et les normes existantes.





- Capacité de concevoir, de développer, d'exprimer, de susciter et d'appliquer des idées d'une manière nouvelle, inattendue ou qui remet en question les méthodes et les normes existantes. Adaptabilité - Capacité d'atteindre ou de modifier les objectifs et les comportements lorsque des changements prévus ou inattendus se produisent, en planifiant, en restant déterminés, en persistant et en surmontant les revers.

Plus tard cette année, le gouvernement lancera un appel de propositions pour financer des organisations afin qu'elles conçoivent et mettent en place ces formations. Le programme répondra aux besoins immédiats et à long terme du Canada en matière de formation, en particulier pour les groupes sous-représentés sur le marché du travail, notamment les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les Canadiens racisés. Il renforcera également la capacité des organismes et des employeurs, et soutiendra le travail des provinces et des territoires tout au long de la relance économique.

Le budget de 2021 s'est engagé à investir 298 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir le programme Compétences pour réussir. Ce nouveau programme honore l'engagement pris par le gouvernement du Canada de créer 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi pour les Canadiens. Cette initiative leur donnera les outils dont ils ont besoin pour réussir dans cette économie qui évolue rapidement. Elle fera aussi en sorte qu'ils aient les compétences nécessaires pour s'adapter, au besoin, afinque nous puissions sortir de cette pandémie plus forts et plus résilients que jamais.

Citations

« La capacité d'adaptation n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Le programme Compétences pour réussir permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'améliorer leurs compétences, de trouver un emploi et d'être en mesure de s'adapter, si nécessaire. Cette approche moderne et novatrice des compétences essentielles est ce dont les travailleurs canadiens ont besoin et ce dont notre économie a besoin lors de la relance économique. Notre objectif est de ne laisser personne de côté et de permettre à tous les Canadiens de s'épanouir sur le marché du travail. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Le programme Compétences pour réussir pèsera dans la balance pour beaucoup de Canadiens qui ont besoin de se recycler et de se perfectionner en raison du chômage et des perturbations causées par la pandémie de COVID-19. L'approche proposée par ce nouveau modèle changera la donne en renforçant le perfectionnement des compétences et en aidant les Canadiens qui se heurtent à des obstacles à l'éducation et à l'emploi à réussir après la pandémie et longtemps après. »

- Denise Amyot, présidente-directrice générale, Collèges et instituts Canada et membre du Conseil des Compétences futures

Les faits en bref

Les compétences pour réussir sont les compétences requises pour s'adapter et s'accomplir dans l'apprentissage, le travail et la vie. Elles englobent les compétences fondamentales, comme l'écriture, la lecture et le calcul, qui constituent le socle sur lequel le reste se bâtit, et les compétences socio-émotionnelles, soit les compétences humaines requises pour le vivre-ensemble. Ces compétences peuvent se chevaucher et être interdépendantes, et influencer d'autres compétences techniques et personnelles.





Actuellement, 45 % des Canadiens n'ont pas les compétences numériques ni les compétences en littératie et en numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans l'économie du savoir.





Selon un rapport de 2016 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les adultes qui possèdent de bonnes connaissances en lecture, écriture, calcul et résolution de problèmes réussissent mieux sur le marché du travail et ont de meilleures chances d'obtenir un emploi et des salaires plus élevés que ceux qui possèdent un niveau inférieur de compétences.





On estime qu'une augmentation de 1 % du taux moyen d'alphabétisation au Canada , au fil du temps, entraînerait une hausse de 3 % du produit intérieur brut (PIB) et de 5 % de la productivité. Investir auprès des femmes et des personnes dont le niveau d'alphabétisation est le plus bas aurait le plus grand effet sur la croissance.





, au fil du temps, entraînerait une hausse de 3 % du produit intérieur brut (PIB) et de 5 % de la productivité. Investir auprès des femmes et des personnes dont le niveau d'alphabétisation est le plus bas aurait le plus grand effet sur la croissance. À partir d'aujourd'hui et pendant les 10 prochaines semaines, une série de vidéos visant à présenter le programme Compétences pour réussir sera dévoilée sur les médias sociaux. La série donnera un aperçu du nouveau programme et présentera les neuf compétences qui aideront les Canadiens à trouver et à conserver de bons emplois. Les employeurs, les centres de formation et tous les Canadiens en sauront davantage en suivant le compte d'Emploi et Développement social Canada sur Facebook et Twitter ou le mot-clic #CompétencesPourRéussir.

Document d'information

Investissements du gouvernement du Canada dans la formation et le perfectionnement des compétences

La formation aidera les travailleurs à accéder aux compétences, aux outils et aux possibilités dont ils ont besoin pour maximiser leur potentiel sur le marché du travail, et fournira aux employeurs les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin pour prospérer. Les investissements du gouvernement du Canada dans la formation aideront à créer des débouchés pour tous les Canadiens, en s'attaquant aux obstacles qui empêchent un trop grand nombre d'entre eux d'accéder au marché du travail.

Dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait créer un million d'emplois et rétablir l'emploi à son niveau d'avant la pandémie. Malgré les graves répercussions des deuxième et troisième vagues de la pandémie sur les travailleurs et les entreprises du Canada, nous sommes en voie de remplir cette promesse d'ici la fin de l'année. Le plan exposé dans le budget de 2021 créera près de 500 000 nouvelles possibilités d'emploi et de formation pour les travailleurs au cours des prochaines années.

Donner à tous les Canadiens les moyens de se former et de perfectionner leurs compétences

Pour que les Canadiens puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour obtenir et conserver de bons emplois dans un marché du travail en évolution, le budget de 2021 s'est engagé à verser 298 millions de dollars sur trois ans dans un nouveau programme intitulé Compétences pour réussir. Le programme financera des organismes qui concevront et offriront des formations pour aider tous les Canadiens à parfaire leurs compétences de base, comme le calcul, ainsi que leurs compétences générales, comme la collaboration. Dans le cadre du programme, environ 90 000 Canadiens seront en mesure d'améliorer leurs compétences fondamentales et transférables afin de mieux se préparer, d'obtenir et de conserver un emploi, et de s'adapter et de réussir au travail.

Afin d'intensifier l'aide à la formation pour les personnes les plus durement touchées par la pandémie, notamment les personnes marginalisées et les femmes racisées, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les nouveaux arrivants au Canada, le gouvernement a investi 274,2 millions de dollars supplémentaires sur deux ans dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. Ce financement appuiera le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones, le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées, de même que le projet pilote sur la préparation à l'emploi des femmes.

Stratégies de main-d'œuvre axées sur la demande des employeurs et menées par les collectivités

Pour aider les petites et moyennes entreprises à créer davantage d'emplois, le budget de 2021 s'est engagé à verser 470 millions de dollars sur trois ans dans un nouveau Service de soutien à la formation d'apprenti. Cette initiative aidera 55 000 apprentis de première année dans les métiers admissibles du Sceau rouge à trouver des débouchés auprès de petites et moyennes entreprises. D'autres mesures d'aide seront à la disposition des employeurs qui embauchent des personnes appartenant à des groupes sous-représentés, notamment des femmes, des Canadiens racisés et des personnes en situation de handicap, afin de favoriser une main-d'œuvre plus inclusive dans les métiers spécialisés.

Grâce au nouveau Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'œuvre, le gouvernement du Canada travaillera avec les associations sectorielles et les employeurs pour concevoir et dispenser une formation adaptée aux besoins des entreprises. Dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à consacrer 960 millions de dollars sur trois ans dans des initiatives qui aideront jusqu'à 90 000 Canadiens à acquérir la formation dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois dans des secteurs où les employeurs recherchent des travailleurs qualifiés. Citons en exemple les secteurs de la santé, des énergies propres et de la construction. Ce financement aidera également les entreprises à recruter et à conserver une main-d'œuvre diversifiée et inclusive.

Pour aider les collectivités à déterminer leur avenir économique et à répondre aux besoins des employeurs locaux, le gouvernement a prévu, dans le budget de 2021, un financement de 55 millions de dollars sur trois ans pour un nouveau Programme de perfectionnement de la main-d'œuvre en milieu communautaire. Le programme aidera les collectivités à élaborer des plans locaux qui jumelleront des organismes à des centres de formation. Les employeurs pourront ainsi offrir une formation et des stages aux chercheurs d'emploi qui veulent se perfectionner ou se requalifier pour occuper des postes hautement sollicités. Cette initiative bénéficiera à environ 2 500 travailleurs, 250 entreprises et 25 communautés en accélérant la création d'emplois ainsi que le réemploi et le déploiement de travailleurs dans les domaines de croissance.

Pour aider à préparer les travailleurs canadiens à occuper des emplois dans le domaine en pleine croissance de l'efficacité énergétique, Ressources naturelles Canada a annoncé des fonds de plus de 200 000 $ en possibilités de formation en ligne en juin 2020. Les initiatives financées par cette source permettront de répondre aux besoins futurs du Canada en matière d'efficacité énergétique grâce à une formation ciblée des professionnels de ce domaine émergent, les aidant ainsi à acquérir une base solide et à être prêts à faire partie de la main-d'œuvre. Ces projets contribueront également à améliorer l'efficacité énergétique des habitations, des bâtiments et des secteurs industriels en veillant à ce que les Canadiens disposent des compétences nécessaires pour installer et entretenir des équipements, des procédés et des systèmes à haut rendement énergétique.

Pour tirer parti des possibilités de croissance dans le secteur de l'intelligence artificielle, le gouvernement a prévu, dans le budget de 2021, un financement allant jusqu'à 443,8 millions de dollars sur dix ans pour la Stratégie pancanadienne sur l'intelligence artificielle. Cet investissement fournira les fonds nécessaires à l'Institut canadien de recherches avancées pour renouveler et améliorer ses programmes de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances.

Aider les travailleurs à faire la transition vers de nouveaux emplois

Pour trouver un nouvel emploi, les travailleurs canadiens doivent être en mesure de s'adapter rapidement et d'accroître leurs compétences transférables pour accéder aux nouvelles industries. Dans le budget de 2021, le gouvernement a prévu 250 millions de dollars sur trois ans pour l'initiative Transition des travailleurs vers de nouveaux emplois, qui vise à accroître l'adoption d'approches éprouvées, dirigées par l'industrie et fournies par des tiers, pour améliorer les compétences et redéployer les travailleurs afin de répondre aux besoins des industries en croissance. Cette initiative contribuera à jumeler environ 15 500 Canadiens à de nouvelles possibilités d'emploi.

Bon nombre d'anciens combattants ont fait face à des défis particuliers pendant la pandémie. Afin d'améliorer leur qualité de vie et celle de leur famille durant cette période difficile, le gouvernement s'est engagé, dans le budget de 2021, à allouer 15 millions de dollars supplémentaires sur trois ans à Anciens Combattants Canada. Ces fonds permettront d'élargir et d'améliorer le Fonds pour le bien-être des anciens combattants et de leur famille pour des projets qui soutiendront les anciens combattants durant la période de relance qui suivra la pandémie, notamment en ce qui concerne l'itinérance, l'emploi, le recyclage professionnel et les problèmes de santé.

Amélioration de la formation des Canadiens grâce à des programmes provinciaux et territoriaux

Pour aider les travailleurs canadiens à acquérir de nouvelles compétences et à trouver de bons emplois, l'Énoncé économique de l'automne 2020 prévoyait un investissement de 1,5 milliard de dollars dans les Ententes sur le développement de la main-d'œuvre avec les provinces et les territoires. Cet investissement aidera les Canadiens appartenant à des groupes sous-représentés et ceux qui travaillent dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie, comme la construction, le transport et l'hôtellerie, à accéder rapidement à des mesures de soutien pour réintégrer le marché du travail. Les mesures de soutien pourront comprendre de la formation axée sur les compétences, de la formation en cours d'emploi, de la formation parrainée par l'employeur, de l'aide financière et des prestations, de l'orientation professionnelle, des services de placement et des possibilités d'emploi. Ce financement s'ajoute aux 3,4 milliards de dollars remis aux provinces et aux territoires en 2020-2021 dans le cadre des Ententes sur le développement de la main-d'œuvre et des Ententes sur le développement du marché du travail.

Investir dans les entrepreneurs du Canada

Pour aider tous les Canadiens à avoir une chance égale de réussir et de contribuer à la reprise et à la croissance économique, le gouvernement prévoit, dans le budget de 2021, d'injecter jusqu'à 101,4 millions de dollars sur cinq ans dans Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour le Programme de développement des petites entreprises et de l'entrepreneuriat. Ce fonds aidera les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs dignes d'équité à accéder à du financement et à des capitaux, ainsi qu'à des services de mentorat, de planification financière et de formation en gestion d'entreprise.

Afin de fournir un financement abordable, d'augmenter les données et de renforcer les capacités dans l'écosystème entrepreneurial, le gouvernement s'engage, dans le budget de 2021, à fournir jusqu'à concurrence de 146,9 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour renforcer la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Cet investissement permettra aux femmes entrepreneures d'accéder plus facilement au financement, au mentorat et à la formation. Le financement soutiendrait aussi le Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat.

Dans le budget de 2021, le gouvernement prévoit également 1,4 milliard de dollars sur quatre ans pour un nouveau Programme canadien d'adoption du numérique afin d'aider plus de 160 000 entreprises à passer au numérique ou à améliorer leurs services en ligne. Cela comprend le soutien à la formation d'environ 28 000 jeunes Canadiens pour aider les entreprises à atteindre cet objectif.

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Marielle Hossack, Attachée de presse Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

