ST. JOHN'S, NL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Le Canada compte des talents de calibre mondial dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC), tant en recherche et en développement que dans des domaines émergents comme l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la réalité virtuelle. Beaucoup de possibilités sont offertes, mais des investissements dans la formation sont nécessaires pour maintenir un effectif solide et résilient, qui est en mesure de répondre aux exigences du secteur des TIC d'aujourd'hui et de demain.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, que le gouvernement du Canada investit jusqu'à 48,3 millions de dollars dans le secteur des TIC numériques dans le cadre du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle.

Lighthouse Labs recevra un peu plus de 21,2 millions de dollars pour son projet ICT Boost, qui préparera 1 700 personnes partout au pays en leur offrant une formation axée sur les compétences générales et numériques pour les aider à faire leur entrée dans le secteur des TIC ou à conserver leur poste actuel dans ce domaine en constante évolution.

TechNL recevra jusqu'à 27,1 millions de dollars pour son projet Strengthening the NL Workforce: A Technology Training and Upskilling Ecosystem, qui renforcera les capacités de la main-d'œuvre de Terre-Neuve-et- Labrador en créant un écosystème de formation et de perfectionnement axé sur la technologie et en appuyant jusqu'à 2 131 Canadiens.

Ces projets proposeront des solutions relatives au recrutement dans le secteur des TIC. Grâce à des partenariats avec des fournisseurs de connaissances technologiques spécialisées, de la formation et du perfectionnement seront offerts pour combler les lacunes actuelles en matière de compétences et améliorer le marché du travail du secteur des technologies. Les participants issus des groupes méritant l'équité auront accès à des environnements d'apprentissage souples, à des ateliers sur la santé mentale et à des partenariats entre les fournisseurs de services éducatifs et l'industrie, ce qui assurera leur réussite et les aidera à trouver un emploi et à le conserver. De plus, le financement appuiera la formation en matière de diversité et d'inclusion pour les employeurs, les salons de l'emploi et les mesures de soutien à l'intégration et au maintien en poste.

Le Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, qui a été annoncé pour la première fois dans le budget de 2021, aide des secteurs clés de l'économie à mettre en œuvre des solutions afin de répondre à leurs besoins actuels et émergents en matière de main-d'œuvre, en accordant du financement à des organisations pour qu'elles réalisent des projets sectoriels mettant l'accent sur une gamme d'activités axées sur l'industrie. Cela comprend la formation et la requalification des travailleurs, le soutien aux employeurs pour qu'ils puissent attirer et maintenir en poste un effectif compétent et diversifié, ainsi que d'autres solutions créatives visant à aider les secteurs à répondre aux besoins du marché du travail. Le programme appuie également les groupes méritant l'équité en faisant la promotion de la diversité et de l'inclusion en ce qui concerne la main-d'œuvre et en offrant des mesures de soutien complètes aux personnes qui se heurtent à des obstacles à la participation, selon les besoins.

« Le secteur des technologies de l'information et des communications évolue rapidement. Il est essentiel que nous nous assurions que les travailleurs canadiens soient bien outillés pour saisir les occasions qui se présentent dans ce domaine en pleine croissance. Grâce au Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, nous sommes fiers d'investir dans des organisations comme Lighthouse Labs et techNL, qui aident les travailleurs de partout au Canada à obtenir la formation et à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour répondre à la demande. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Le Canada sera un chef de file mondial en matière de technologie grâce à des entreprises comme techNL et Lighthouse Labs, qui formeront la main-d'œuvre dont nous avons besoin pour que le secteur puisse atteindre de nouveaux sommets. Nous leur donnons simplement les outils dont elles ont besoin pour faire le travail. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Le secteur de la technologie alimente l'économie canadienne et il est essentiel que la croissance rapide du marché s'accompagne de possibilités de formation axées sur l'avenir. Personne ne devrait être surpris de constater qu'il existe des obstacles pour entrer dans le secteur des technologies, ce qui a créé un écosystème qui ne reflète pas la population du Canada. Chez Lighthouse Labs, nous voulons nous assurer que tout le monde est bien représenté dans la conception et le perfectionnement de solutions pour notre avenir en pleine évolution. Avec le soutien du gouvernement du Canada, ICT Boost collaborera avec nos partenaires afin d'offrir une formation qui permettra aux étudiants d'entrer sur le marché du travail et d'avoir les moyens de tirer parti de cette industrie en plein essor. »

- Jeremy Shaki, PDG et cofondateur, Lighthouse Labs

« L'importance de la technologie ne peut pas être sous-estimée. Toutes les industries et tous les secteurs de cette province sont influencés par la technologie et nous sommes très heureux de continuer à développer le secteur technologique de la province, qui est déjà impressionnant. Des personnes de tous les horizons auront accès à la formation et au perfectionnement grâce au programme Find Your Future in Tech. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour le financement reçu dans le cadre du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, ainsi qu'envers le gouvernement provincial pour le soutien qu'il offre continuellement au secteur des technologies. Le programme Find Your Future in Tech dissipera les mythes sur le secteur de la technologie et inspirera des carrières enrichissantes aux possibilités illimitées. »

- Florian Villaumé, PDG de techNL

Les faits en bref

À l'automne 2022, les employeurs canadiens tentaient de pourvoir plus d'un million de postes vacants. Un grand nombre (243 400) étaient des postes dans les secteurs professionnel, scientifique, technique, de la construction et de la fabrication, qui étaient déjà aux prises avec des pénuries avant la pandémie.





On prévoit que le vieillissement de la population et la diminution de la participation au marché du travail exacerberont les pénuries de main-d'œuvre à long terme, étant donné que 600 000 travailleurs pourraient prendre leur retraite au cours des trois prochaines années.





Le secteur canadien des technologies de l'information et des communications (TIC) compte plus de 45 000 entreprises, dont la grande majorité (plus de 40 000) fait partie des industries des logiciels et des services informatiques.





En 2021, la part du secteur des TIC dans le PIB s'élevait à 104,5 milliards de dollars (en dollars constants de 2012), ce qui représente 5,3 % du PIB national et montre que la tendance voulant que ce secteur représente une part de plus en plus importante du PIB national se poursuit. Qui plus est, 15,3 % de la croissance du PIB national entre 2016 et 2021 est attribuable au secteur des TIC.





2021 est attribuable au secteur des TIC. En 2021, plus de 717 590 personnes travaillaient dans le secteur des TIC, ce qui représentait plus de 3,8 % de l'emploi total au Canada .

