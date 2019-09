Le gouvernement du Canada investit dans la formation des pilotes au First Nations Technical Institute

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario, a annoncé un investissement du gouvernement du Canada s'élevant jusqu'à 4,9 millions de dollars sur trois ans dans le First Nations Technical Institute (FNTI). Le FNTI est un établissement d'enseignement postsecondaire détenu par des Autochtones, et offrant des possibilités d'études uniques aux Autochtones. Le First Peoples' Aviation Technology program (programme de technologie de l'aviation des Premiers Peuples) du FNTI est le seul programme autochtone d'études postsecondaires en aviation en son genre au Canada.

Grâce à cet investissement, le FNTI bonifiera son programme de formation en aviation. Il doublera le nombre d'étudiants autochtones inscrits aux cours de pilotes professionnels et permettra à un plus grand nombre d'Autochtones de tirer profit des possibilités économiques croissantes dans le secteur de l'aviation. Cet investissement du gouvernement du Canada appuiera les étudiants autochtones en permettant l'achat de cinq nouveaux avions-écoles, l'embauche d'un plus grand nombre de techniciens d'entretien d'aéronefs, d'instructeurs de vol, de répartiteurs, de professeurs et d'agents de soutien aux étudiants, et l'acquisition de logiciels innovateurs d'assurance de la sécurité.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux d'aider le First Nations Technical Institute à accroître sa capacité, tout en contribuant à aplanir certains obstacles auxquels font face les Autochtones qui souhaitent aujourd'hui entreprendre une carrière en aéronautique. Il s'agit d'une période propice pour permettre à un plus grand nombre de candidats de percer dans ce secteur où les besoins sont criants. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le soutien de FedDev Ontario à l'élargissement de ce programme de formation crucial est capital. En disposant de ressources nouvelles et plus spécialisées, le FNTI pourra donner l'occasion à davantage de pilotes autochtones de participer à un secteur dynamique et en croissance de l'économie canadienne. Cela engendrera non seulement des retombées pour nos collectivités de l'ensemble du pays, mais aidera aussi à créer des emplois de qualité pour les nombreuses années à venir. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« L'investissement annoncé aujourd'hui dans le programme de technologie de l'aviation des Premiers Peuples change la donne. Je partage l'enthousiasme de nos amis et voisins du FNTI à voir ce programme évoluer. Des programmes comme ceux-ci sont vitaux pour le dynamisme des communautés autochtones de partout au Canada, en particulier les communautés rurales et nordiques. Les pilotes et les spécialistes de l'aviation que le FNTI forme auront une influence considérable en ce qu'ils aideront à livrer des provisions aux familles, à fournir de l'aide d'urgence en cas de besoin et à assurer l'accès aux communautés qui dépendent d'une liaison aérienne puisqu'il n'est pas possible de s'y rendre par d'autres modes de transport. Le FNTI a récemment vu une augmentation sans précédent de ses inscriptions d'étudiant, en particulier chez les femmes dans son programme de technologie de l'aviation. Il continue ainsi de se distinguer en tant que leader au Canada, et je suis très fier qu'il soit une véritable institution de notre région. »

Mike Bossio

Député de Hastings-Lennox et Addington

« Grâce à cet appui, le FNTI sera en mesure de créer plus de possibilités d'apprentissage pour les étudiants autochtones, de réduire notre liste d'attente et de prévoir des débouchés dans l'industrie de l'aviation pour les diplômés autochtones. Avoir davantage d'étudiants et de diplômés aidera à assurer la viabilité des collectivités isolées partout au Canada et multipliera les modèles vers lesquels les futurs pilotes autochtones de l'industrie de l'aviation pourront se tourner. »

Suzanne Brant

Présidente, First Nations Technical Institute

Territoire mohawk Tyendinaga

« Nous apprécions grandement le soutien financier accordé à ce projet par le gouvernement du Canada. Cet investissement du gouvernement dans le First Nations Technical Institute montre que nos collectivités prospèrent lorsque nous travaillons ensemble. Nous avons un solide partenariat avec les ministres Bains et Garneau. Cette initiative menée de concert avec le FNTI contribuera à augmenter la représentation des Mohawks de la communauté de la Bay of Quinte dans la population active, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Territoire. Elle aidera les étudiants autochtones partout au Canada à trouver de bons emplois bien rémunérés. »

Chef R. Donald Maracle

Conseil des Mohawks de Tyendinaga

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires et des intervenants de l'industrie pour explorer des moyens d'améliorer les programmes de perfectionnement des compétences dans le secteur des transports, et en particulier de l'aéronautique, et élaborer des stratégies pour accroître la participation de groupes sous-représentés, notamment les Autochtones et les femmes.

collabore avec des partenaires et des intervenants de l'industrie pour explorer des moyens d'améliorer les programmes de perfectionnement des compétences dans le secteur des transports, et en particulier de l'aéronautique, et élaborer des stratégies pour accroître la participation de groupes sous-représentés, notamment les Autochtones et les femmes. Le projet s'inscrit dans la Stratégie de développement économique rural du gouvernement du Canada en ce qu'il aide le FNTI à améliorer ses programmes qui bénéficieront aux collectivités rurales, tout en permettant aux membres de peuples autochtones d'accéder plus facilement à des emplois, à de la formation et à des possibilités d'apprentissage.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Gestionnaire des relations avec les médias, Cabinet du ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700, Delphine.Denis@tc.gc.ca; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, media@tc.gc.ca

Related Links

http://www.tc.gc.ca/