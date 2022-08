CHARLOTTETOWN, PE, le 25 août 2022 /CNW/ - La relance économique du Canada est sur la bonne voie. Nous avons récupéré 115 % des emplois perdus pendant la pandémie. De fait, notre croissance économique commence à dépasser la capacité de certains employeurs de trouver des travailleurs. Le pays fait face à des changements démographiques, s'adapte à de nouvelles technologies et adopte des pratiques différentes, comme le travail à la demande et à temps partiel. De nouveaux secteurs, comme la technologie propre, connaissent une croissance rapide. Nos modes de travail, comme le télétravail et la numérisation, créent plus de possibilités. Dans ce contexte, les travailleurs doivent plus que jamais posséder les compétences fondamentales et transférables dont ils ont besoin pour s'adapter au marché du travail en évolution et y connaître du succès.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement du Canada investit dans 17 autres organismes du pays qui fournissent aux Canadiens les compétences et le soutien dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail. Cet investissement de 59,9 millions de dollars dans le cadre du programme Compétences pour réussir permettra de former plus de 52 000 Canadiens.

La ministre Qualtrough en a fait l'annonce dans les locaux de Workplace Learning PEI Inc. (WLPEI), à Charlottetown. WLPEI reçoit plus de 1,5 million de dollars pour mettre sur pied le projet ADAPT. Le projet ADAPT est un partenariat entre Workplace Learning PEI (WLPEI) et le modèle de soutien aux apprenants adultes de la Stratégie d'apprentissage virtuel (SAV) du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ce projet utilise les outils exclusifs du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour le dépistage des troubles d'apprentissage (LDORI) et leur évaluation des lacunes en matière de compétences fondamentales (ESSA) afin de cibler les clients ayant des troubles d'apprentissage qui occupent ou obtiennent un emploi à l'Île-du-Prince-Édouard.

S'appuyant sur la vaste expérience et sur le réseau des employeurs de WLPEI, ADAPT met à l'essai le nouveau service de la SAV qui consiste à appliquer le modèle de soutien de cette dernière et ses outils à l'environnement de travail afin d'obtenir les mesures d'adaptation nécessaires pour les travailleurs dont les troubles d'apprentissage affectent leur fonctionnement en milieu de travail. Ce financement permettra à WLPEI d'offrir des ateliers de sensibilisation aux troubles d'apprentissage à environ 100 employeurs, ainsi qu'une évaluation des compétences essentielles pour 500 de ses clients ainsi que des services de stratège en apprentissage virtuel pour 150 clients ayant des troubles d'apprentissage.

Les autres projets financés aujourd'hui à l'échelle du Canada offriront aux travailleurs une vaste gamme de services, de mesures de soutien et de formations axées sur les compétences, notamment :

Le projet Digital Literacy Essential Skills: Digital Jumpstart, de la Société Neil Squire , aidera 300 participants à parfaire leurs compétences en littératie numérique ou à se préparer au marché du travail.

, aidera 300 participants à parfaire leurs compétences en littératie numérique ou à se préparer au marché du travail. Le projet Narrowing the Gender Gap: Empowering Women through Literacy Programmes with Skill for Success, de Strat HR Solutions, assurera la formation de 200 survivantes de violence familiale et femmes racisées de tous niveaux de compétence partout au Canada et les aidera à mieux se préparer à l'emploi et à le conserver dans le marché du travail d'aujourd'hui.

et les aidera à mieux se préparer à l'emploi et à le conserver dans le marché du travail d'aujourd'hui. Le projet Canada Créatif de La Factry mettra en place un programme de formation qui aidera 375 nouveaux arrivants francophones à travers le Canada à développer leurs compétences socioémotionnelles.

Le gouvernement du Canada a lancé en 2021 le programme Compétences pour réussir, qui met l'accent sur neuf compétences fondamentales et transférables dont les Canadiens ont besoin pour participer à des activités d'apprentissage, professionnelles et courantes de la vie, s'y adapter et s'épanouir. Il s'agit notamment de compétences fondamentales, comme la rédaction, la lecture et le calcul, et de compétences socioémotionnelles, c'est-à-dire les qualités humaines nécessaires pour bien interagir avec les autres, comme la collaboration, la communication, la résolution de problèmes, l'adaptabilité, et la créativité et l'innovation.

De plus, le programme Compétences pour réussir s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus du gouvernement du Canada afin de combler les besoins immédiats et à long terme en matière de formation, en particulier pour les groupes sous-représentés sur le marché du travail, comme les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les Canadiens racisés. Les projets financés par le programme Compétences pour réussir contribueront à offrir environ 90 000 occasions de formation axée sur les compétences, ce qui aidera le gouvernement à respecter son engagement de créer 500 000 nouvelles occasions de formation et d'emploi pour les Canadiens.

« Le Canada fait face à une pénurie de main-d'œuvre, et pourtant le bassin de talents inexploités de ce pays est profond. Nous devons nous assurer que chaque Canadien qui veut travailler a la chance de le faire. Grâce au programme Compétences pour réussir, nous investissons dans des organismes incroyables, comme Workplace Learning PEI, qui aident les travailleurs de partout au Canada à acquérir les compétences et le soutien dont ils ont besoin pour obtenir un emploi et travailler en toute confiance. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Notre île est remplie de potentiel et Workplace Learning PEI nous permet d'en tirer parti. Il est essentiel de soutenir les organismes de l'Île-du-Prince-Édouard et de l'ensemble du Canada, dans les efforts visant à aider les travailleurs de la province à réussir. C'est exactement ce que fera ce financement. »

- Le ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, Lawrence MacAulay

« Tout le monde a des besoins différents et différents parcours vers la réussite. C'est pourquoi les services offerts par Workplace Learning PEI sont aussi importants. Un employeur ou un employé à la fois, l'organisme crée des milieux de travail qui apportent un meilleur soutien et qui aident à mettre sur pied une main-d'œuvre prospère à l'Île-du-Prince-Édouard. »

- Le député de Malpeque, Heath MacDonald

« La capacité de bien cerner et de relever les défis en milieu de travail liés aux troubles d'apprentissage peut réduire les pénuries de main-d'œuvre et améliorer le maintien en poste, la productivité et le moral des employés. C'est une victoire pour les employeurs et les employés! Cet investissement du gouvernement du Canada permet à l'équipe d'apprentissage en milieu de travail d'intégrer des ressources du programme de la Stratégie d'apprentissage virtuel du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour faciliter l'identification et l'intégration en milieu de travail des nouveaux employés et des employés actuels ayant des troubles d'apprentissage. »

- La directrice générale, Workplace Learning PEI, Lori Johnston

Workplace Learning PEI bénéficie d'un investissement de 1 534 414 dollars pour son projet d'indicateur en ligne des risques liés aux troubles d'apprentissage (WLPEI Learning Disability Online Risk Indicator).





pour son projet d'indicateur en ligne des risques liés aux troubles d'apprentissage (WLPEI Learning Disability Online Risk Indicator). Comme il a été annoncé dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada investit près de 298 millions de dollars sur trois ans dans le programme Compétences pour réussir. Ce programme aide des Canadiens de tous les niveaux de compétence à améliorer leurs compétences fondamentales et transférables pour qu'ils soient prêts à obtenir un emploi, à le conserver et à s'adapter et à réussir au travail.





investit près de 298 millions de dollars sur trois ans dans le programme Compétences pour réussir. Ce programme aide des Canadiens de tous les niveaux de compétence à améliorer leurs compétences fondamentales et transférables pour qu'ils soient prêts à obtenir un emploi, à le conserver et à s'adapter et à réussir au travail. Actuellement, 45 % des Canadiens n'ont pas les compétences numériques ni les compétences en littératie et en numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans l'économie du savoir.

