WINNIPEG, MB , le 13 août 2021 /CNW/ - Les gens de métier spécialisés de tout le pays ont joué un rôle crucial dans les secteurs essentiels pendant la pandémie de COVID-19, et leur expertise est très sollicitée. La demande de gens de métier spécialisés devrait rester élevée au cours des dix prochaines années, car plus de 700 000 d'entre eux pourraient prendre leur retraite entre 2019 et 2028, ce qui créera un besoin toujours croissant de recruter et de former des milliers de travailleurs spécialisés. Le gouvernement réalise des investissements ciblés en finançant des projets menés par des syndicats et des organisations partenaires, afin que les membres de groupes clés qui font face à des obstacles, comme les femmes, les nouveaux arrivants, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les minorités visibles - y compris les Noirs et les Canadiens racisés - puissent trouver plus facilement du travail dans les métiers spécialisés.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé un investissement de près de 1,4 million de dollars répartis sur quatre ans en faveur de Manitoba Building Trades pour un projet financé par l'entremise du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS). Ce projet, financé dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation du PFIMS, aidera les apprentis-électriciens à progresser vers leur certification de compagnon. Ce financement fait partie de l'investissement de 62 millions de dollars sur cinq ans que fait le gouvernement du Canada pour créer une main‑d'œuvre certifiée hautement qualifiée et préparer les Canadiens à occuper les postes disponibles à mesure que notre économie continue de se redresser.

Dans le cadre du projet, Manitoba Building Trades achètera de l'équipement et du matériel de formation modernes pour donner une formation de grande qualité et contribuer ainsi à créer une main-d'œuvre productive et mieux qualifiée. Cet investissement aidera aussi à accroître la diversité et l'inclusivité dans les métiers en augmentant la participation et la réussite des groupes clés, comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap et les minorités visibles, notamment les communautés noires et racisées.

Le PFIMS appuie la formation des apprentis en milieu syndical et veille à éliminer les obstacles à la participation et à la réussite dans les métiers désignés Sceau rouge. Le volet 1, Investissements dans l'équipement de formation, aide les syndicats partout au Canada à améliorer la qualité de la formation au moyen d'investissements dans l'équipement et le matériel. Le volet 2, Innovation dans l'apprentissage, appuie l'innovation et renforce les partenariats visant à surmonter les défis qui limitent les débouchés pour les apprentis au Canada.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il investirait 470 millions de dollars en trois ans, à compter de 2021-2022, dans la création du Service de soutien à la formation d'apprenti. Cette initiative aidera 55 000 apprentis de première année dans les métiers désignés Sceau rouge admissibles à accéder aux possibilités offertes chez les petits et moyens employeurs. Les employeurs pourraient recevoir jusqu'à 5 000 $ pour les possibilités d'apprentissage de première année afin de payer les coûts, tels que les salaires et la formation. Pour accroître la diversité dans les métiers désignés Sceau rouge, le gouvernement du Canada va doubler cet incitatif et le porter à 10 000 $ dans le cadre du budget de 2021 pour les employeurs qui embauchent des Canadiens appartenant à des groupes sous-représentés, comme les femmes, les Canadiens racisés et les personnes en situation de handicap.

Récemment, la ministre Qualtrough a lancé des appels de propositions pour le volet Investissements dans l'équipement de formation du PFIMS et pour le Service de soutien à la formation d'apprenti. Nous invitons les organismes admissibles à ces deux appels de propositions à soumettre leurs propositions au plus tard le 14 septembre 2021.

« Alors que notre lutte contre la COVID-19 se poursuit, nous continuons à soutenir fortement les travailleurs. Dans tout le pays, les gens de métiers spécialisés ont joué un rôle primordial dans les secteurs essentiels depuis le début de la pandémie, et cela continuera alors que s'amorce la reprise économique au Canada. Ces fonds aideront les Canadiens, y compris ceux des groupes clés qui font face à des obstacles, à obtenir la formation nécessaire pour commencer une carrière stimulante et bien rémunérée dans les métiers. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Les travailleurs des métiers spécialisés constituent un élément clé de la main-d'œuvre canadienne et sont essentiels à la force et à la diversité de notre économie locale. Cet investissement permettra de créer un bassin de travailleurs spécialisés qualifiés à Winnipeg et dans d'autres communautés de la province qui sont prêts à occuper des emplois où la demande est forte à mesure que notre économie continue de remonter la pente. »

- Le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal

« Cet investissement augmentera notre capacité à offrir une formation axée sur l'industrie, y compris des programmes visant à diversifier la main-d'œuvre spécialisée du Manitoba en attirant et en formant davantage de femmes, de travailleurs autochtones et de nouveaux Canadiens. Notre centre de formation travaillera directement avec les employeurs pour offrir une formation adaptée et opportune afin de former une main-d'œuvre prête à travailler. »

- Sudhir Sandhu, président-directeur général, Manitoba Building Trades

Le gouvernement du Canada investit 25 millions de dollars par an, au moyen du PFIMS, pour soutenir la formation des apprentis en milieu syndical, l'innovation et le renforcement des partenariats dans les métiers désignés Sceau rouge.

La demande en travailleurs dans les métiers spécialisés devrait demeurer forte, tandis que notre économie se remet de la pandémie de COVID-19. Entre 2019 et 2028, environ 700 000 travailleurs des métiers spécialisés devraient prendre leur retraite. Pour répondre à la demande, il faudra recruter et former des milliers de travailleurs spécialisés supplémentaires.

Au Canada, les jeunes femmes restent les moins susceptibles de s'intéresser à une carrière dans les métiers spécialisés. Selon un sondage de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), seulement 2 % des étudiantes de 15 ans prévoient de faire carrière dans ce domaine.

Le gouvernement du Canada investit considérablement dans la formation des apprentis en accordant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, en finançant des projets et en soutenant le programme du Sceau rouge. Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires à harmoniser les exigences de la formation d'apprenti dans certains métiers désignés Sceau rouge.

