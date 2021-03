TORONTO, le 15 mars 2021 /CNW/ - Afin de maintenir une main-d'œuvre solide et de permettre une forte relance économique au pays, le gouvernement du Canada investit dans les métiers spécialisés pour s'assurer que les Canadiens ont la formation dont ils ont besoin pour décrocher un bon emploi bien rémunéré. Le gouvernement fait des investissements ciblés en finançant des projets menés par des syndicats et des organisations partenaires, afin que les membres de groupes clés qui font face à des obstacles, comme les femmes, les nouveaux arrivants, les Autochtones, les personnes en situation de handicap, les Noirs et les Canadiens ethnicisés, puissent trouver plus facilement du travail dans les métiers spécialisés.

Aujourd'hui, le député Parkdale- High Park et secrétaire parlementaire du ministre de la Justice, Arif Virani, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé un investissement de plus de 1,6 million de dollars en faveur de The Redwood pour un projet dans le cadre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS) qui aidera les apprentis de la région de Toronto à réussir dans les métiers spécialisés. Ce financement fait partie de l'investissement de 62 millions de dollars sur cinq ans que fait le gouvernement du Canada pour aider à créer une main-d'œuvre spécialisée hautement qualifiée et à préparer les Canadiens à occuper les postes disponibles durant la relance économique.

Le PFIMS soutient la formation des apprentis en milieu syndical et s'efforce d'éliminer les obstacles à la participation et au succès dans les métiers désignés Sceau rouge. Le premier volet du programme, Investissement dans l'équipement de formation, aide les syndicats dans tout le pays à améliorer la qualité de la formation grâce à l'achat de matériel et d'équipement. Le second volet, Innovation dans l'apprentissage, soutient l'innovation et le renforcement des partenariats dans le but de trouver des solutions aux obstacles qui limitent les résultats de la formation en apprentissage au Canada.

Grâce à ces fonds reçus dans le cadre du volet Innovation dans l'apprentissage du PFIMS, le projet The Redwood soutiendra les survivants de violence familiale et basée sur le genre en offrant des emplois flexibles et bien rémunérés dans le domaine du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air (CVCA) grâce à un partenariat avec les chefs de file des métiers certifiés Sceau rouge. Les participants obtiendront du soutien, comme des conseils liés à l'emploi et à la motivation, et auront accès pendant la formation à des services de garde d'enfants conçus pour répondre aux besoins des survivants de la violence et visant à faire en sorte que ces derniers puissent poursuivre et terminer la formation. L'objectif du projet est de faire tomber les barrières systémiques auxquels sont confrontées les femmes dans les métiers spécialisés et d'aider les survivants à atteindre l'indépendance financière.

Dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à affecter une somme sans précédent à la formation et à créer plus d'un million d'emplois, afin que les Canadiens puissent retourner au travail et que les taux d'emploi reviennent à ce qu'ils étaient avant la pandémie. L'atteinte de ces objectifs passe par la prestation immédiate d'une formation exhaustive dans le cadre d'initiatives comme le PFIMS.

« Alors que notre lutte contre la COVID-19 se poursuit, nous continuons à soutenir fortement les travailleurs. Dans tout le pays, les gens de métiers spécialisés ont joué un rôle primordial dans les secteurs essentiels depuis le début de la pandémie, et cela se poursuivra tout au long de la relance économique. Ces fonds aideront les Canadiens, y compris ceux des groupes clés qui font face à des obstacles, à obtenir la formation nécessaire pour commencer une carrière stimulante et bien rémunérée dans les métiers. »

- Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Les travailleurs des métiers spécialisés constituent un élément clé de la main-d'œuvre canadienne et sont essentiels à la force et à la diversité de nos économies locales. Cet investissement permettra de créer un bassin de travailleurs spécialisés qualifiés à Toronto et dans les communautés de la région du Grand Toronto qui sont prêts à occuper des emplois sur demande pendant la relance économique. »

- Arif Virani, député de Parkdale-High Park et secrétaire parlementaire du ministre de la Justice

« Cet investissement de 1,65 million de dollars d'Emploi et Développement social Canada jettera des bases solides pour les emplois de notre entreprise sociale au cours des cinq prochaines années. Ces fonds nous ont permis de nous lancer à un moment critique où les emplois sûrs et bien rémunérés dans les métiers spécialisés peuvent offrir aux survivants de la violence l'indépendance financière dont ils ont besoin pour se libérer du cycle de la violence. »

- Abi Ajibolade, directrice exécutive, The Redwood

Les faits en bref

Par l'intermédiaire du PFIMS, le gouvernement du Canada fournit 25 millions de dollars par an pour soutenir la formation des apprentis en milieu syndical, l'innovation et le renforcement des partenariats dans les métiers désignés Sceau rouge.





fournit 25 millions de dollars par an pour soutenir la formation des apprentis en milieu syndical, l'innovation et le renforcement des partenariats dans les métiers désignés Sceau rouge. La demande en travailleurs dans les métiers spécialisés devrait demeurer forte, tandis que notre économie se remet de la pandémie de COVID-19. Entre 2019 et 2028, environ 700 000 travailleurs des métiers spécialisés devraient prendre leur retraite. Pour répondre à la demande, il faudra recruter et former des milliers de travailleurs spécialisés supplémentaires.





2028, environ 700 000 travailleurs des métiers spécialisés devraient prendre leur retraite. Pour répondre à la demande, il faudra recruter et former des milliers de travailleurs spécialisés supplémentaires. Les jeunes femmes restent les moins susceptibles de s'intéresser à une carrière dans les métiers spécialisés. Selon un sondage de l'Organisation de coopération et de développement économiques, seuls 2 % des étudiantes de 15 ans prévoient de faire carrière dans ce domaine.





Le gouvernement du Canada investit considérablement dans la formation des apprentis en accordant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, en finançant des projets et en soutenant le programme Sceau rouge. Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires à harmoniser les exigences de la formation d'apprenti dans certains métiers désignés Sceau rouge.

