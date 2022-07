DEC accorde plus de 6,5 millions de dollars à 11 organisations qui pourront démarrer leur projet ou améliorer leur offre touristique.

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 27 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel.

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des contributions totalisant 6 595 376 $ à 11 entreprises et organismes de la Haute-Gaspésie.

Les bénéficiaires sont : Exploramer, la Coopérative de solidarité de développement touristique, économique et social de Mont-Saint-Pierre, la Distillerie Cap-Chat, la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie, Panora Loges Fluviales, Auberge du Cap, Énergie Cap-Chat, Auberge La Seigneurie des Monts, Concept Innovaciel, Monde Sauvage et le Carrefour socio-culturel des Caps.

Ces investissements de DEC leur permettront de démarrer leur projet, d'améliorer ou de moderniser leur offre touristique. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Le tourisme joue un rôle crucial dans l'économie gaspésienne. Je suis ravie que notre gouvernement soutienne 11 organismes et entreprises de la Haute-Gaspésie. Grâce à l'appui de DEC, 13 nouveaux projets voient le jour et permettront de bonifier l'offre touristique de la région afin d'attirer encore plus de visiteurs et de mieux les accueillir. Que ce soit par la création d'une nouvelle offre ou bien l'amélioration ou la modernisation de son offre actuelle, je suis convaincue que chacun de ces projets contribuera à sa façon au développement économique de la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« L'industrie du tourisme permet de mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès de visiteurs provenant de partout dans le monde. Notre gouvernement continue d'être présent pour les entrepreneurs et acteurs du secteur touristique pour assurer leur relance. Aujourd'hui, nous annonçons des investissements importants pour permettre à plus d'une dizaine d'organisations de la Haute-Gaspésie de se tourner vers l'avenir et de continuer de contribuer à l'attractivité de leur région. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

