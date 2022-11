Distributions Squizz, Microbrasserie Le Prospecteur, 9401‑0246 Québec inc. - Spiritueux Alpha Tango et Monsieur S'éclate bénéficieront de plus de 2 M$ de la part de DEC.

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance et l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité de sa visite chez Distributions Squizz pour annoncer aujourd'hui des contributions financières remboursables totalisant 2 060 500 $ à quatre PME de la région de l'Abitibi-Témiscamingue œuvrant dans le secteur de la production agroalimentaire.

Ces investissements de DEC leur permettront essentiellement d'augmenter leur production par l'acquisition d'équipements automatisés. Le complément d'information sur les quatre projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur un secteur agroalimentaire dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts précieux pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui se présentent. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des secteurs clés dans différentes régions du Québec, dont l'agroalimentaire. Des projets novateurs comme les quatre annoncés aujourd'hui : Distributions Squizz, Microbrasserie Le Prospecteur, Spiritueux Alpha Tango et Monsieur S'éclate, contribueront à assurer une relance verte et inclusive en plus de créer de bons emplois à valeur ajoutée en Abitibi‑Témiscamingue. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

