L'entreprise de Drummondville obtient une aide financière de 5 M$ de DEC.

DRUMMONDVILLE, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui le versement d'une contribution remboursable de 5 M$ à Soucy International. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de fabriquer et d'acquérir des équipements pour améliorer sa productivité et augmenter sa capacité de production.

Créée en 1967, Soucy International inc. se spécialise dans la fabrication et le développement de systèmes de chenilles ainsi que de pièces et d'accessoires performants conçus pour des véhicules hors route. L'entreprise est reconnue pour ses équipements de traction à chenilles en caoutchouc qu'elle commercialise sous le nom de « Soucy ». Ses nombreux produits sont destinés aux secteurs des véhicules récréatifs, agricoles, industriels et de la défense. Le présent projet consiste à fabriquer et acquérir des équipements stratégiques, dont des presses circulaires, de l'équipement d'extrusion et des cellules de presse.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La vitalité économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de croissance économique de notre gouvernement. C'est pourquoi je suis ravie et fière du soutien de DEC au projet de Soucy International. Grâce à notre appui, nous aidons nos travailleurs et les PME québécoises et canadiennes à bien s'outiller pour rebâtir notre économie. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Cet investissement majeur s'inscrit dans notre plan de croissance à long terme pour la production de nos chenilles et systèmes de chenilles pour les secteurs agricole et industriel. Il servira à augmenter la capacité de production de Soucy International tout en améliorant notre productivité en intégrant de l'automatisation et de la robotisation. L'investissement accordé également par DEC à Soucy Techno l'an dernier nous a permis d'augmenter notre volume de production de caoutchouc afin d'alimenter Soucy International en matière première. Pour nous, c'est un investissement stratégique qui nous permet de faire grandir nos entreprises ici même au Québec et de demeurer compétitifs dans nos marchés. »

Jasmin Villeneuve, chef de l'exploitation, Soucy

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

