L'entreprise de Gatineau obtient une aide financière de 200 000 $ de DEC.

GATINEAU, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 200 000 $ à Qeen Biotechnologies inc. Cet appui de DEC permettra à la PME d'augmenter sa capacité de production et d'assurer la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation.

Qeen Biotechnologies est une entreprise en phase de démarrage qui œuvre dans le secteur biomédical. Elle offre des services de R‑D et de fabrication de bactériophages, qui sont des traitements destinés à remplacer les antibiotiques pour les patients qui ne répondent plus aux médicaments traditionnels. L'appui de DEC permettra l'acquisition et l'installation d'équipements, l'amélioration locative ainsi que la réalisation d'activités de marketing, y compris la participation à des conférences et à des foires commerciales.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La croissance économique du Québec repose sur ces organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre gouvernement s'est engagé à investir pour assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Qeen Biotechnologies pourra augmenter sa capacité de production et atteindre son plein potentiel. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes. En les aidant à bien s'outiller pour bâtir ensemble une économie plus forte, résiliente et durable. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Aider une entreprise pour qu'elle puisse faire bénéficier d'une technologie importante à la population canadienne est une priorité pour notre gouvernement. Je suis ravie du soutien de DEC à Qeen Biotechnologies dont les importants travaux se traduiront par des retombées de premier plan en Outaouais et partout au pays. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La résistance aux antimicrobiens représente l'un des défis majeurs de santé mondiale de notre époque. Qeen Biotechnologies est engagée à offrir des solutions thérapeutiques efficaces pour lutter contre ces infections potentiellement mortelles. Le soutien financier de DEC nous permettra de protéger la santé publique et de maintenir l'efficacité des avancées médicales. En tant que seule installation canadienne certifiée BPF pour la production de bactériophages, nous sommes dans une position unique pour contribuer de manière significative à cet effort crucial. »

Dr Nancy Tawil, P.‑D. G. et cheffe de la direction scientifique. Qeen Biotechnologies inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

